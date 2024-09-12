Захотел на острова: новосибирец снес свой незаконный хостел, чтобы улететь на отдых

Сначала собственник игнорировал требования приставов Источник: ГУ ФССП по Новосибирской области











Новосибирец построил незаконный хостел, а спустя время снес, чтобы уехать за границу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по региону.

34-летний мужчина незаконно построил здание на 3-м Памирском микрорайоне, в строении он открыл хостел. Из-за этого на гражданина возбудили исполнительное производство и заставили снести объект.

Решение собственник игнорировал, судебный пристав-исполнитель вынесла постановление о временном ограничении на выезд должника из России.

— Как оказалось, должник купил путевку и обратился в суд за признанием постановления судебного пристава незаконным. Суд действия должностного лица признал законными, — сообщили приставы.

После этого мужчина заключил с подрядчиком договор о демонтаже хостела. Когда объект снесли, все ограничения с собственника сняли, теперь он может улететь отдыхать на острова.