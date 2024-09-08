На месте долгостроя у набережной в Новосибирске появится клиника — ее построит владелец «Вкусно и точка»

Бизнесмен, владеющий «Вкусно и точка» купил долгострой несколько лет назад Источник: Aleksey Yeskela / 2ГИС











Мэрия Новосибирска выдала разрешение на реконструкцию долгостроя у Михайловской набережной. В строении появится клиника от владельца «Вкусно и точка».

Здание расположено на улице Добролюбова, 2 возле гостиницы «Ривер Парк». Ранее там должен был появиться конгресс-холл, его строительство начали в 2014 году, но возвести здание не удалось. Спустя семь лет строение выкупила компания АО «Инрусинвест».

По данным сервиса «Контур.Фокус», АО «Инрусинвест» образовано в 2007 году в Новокузнецке. Генеральным директором числится Евгений Зенин, компания была учреждена Александром Говором (сейчас ее владельцем указана Светлана Говор). На конец 2023 года выручка организации составила 199,5 миллиона рублей, чистая прибыль — 3,4 миллиарда рублей.

Согласно разрешению на строительство, «Инрусинвест» реконструирует здание. Там появится многофункциональный клинико-диагностический центр попеременной этажности от 3 до 5 этажей с 525 нежилыми помещениями. Медицинский центр рассчитан на 91 место стационарного размещения.

Разрешение на реконструкцию действует до 4 сентября 2026 года.

Медицинский центр появится недалеко от набережной Источник: публичная кадастровая карта











В сервисе 2ГИС указано, что в здании откроется клиника Medica, сейчас у компании есть один филиал в Новокузнецке.

Как ранее писал НГС, Александр Говор два года назад зарегистрировал компанию АО «Вкусно — и точка» («ВиТ»). Выручка организации на конец 2023 года составила 1,1 миллиона рублей, чистый убыток — 17,6 миллиона рублей. Бизнесмен также был единственным учредителем ООО «ГиД» (сибирский франчайзи сети «Макдоналдс» до ее ухода с российского рынка).