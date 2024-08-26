НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+14°

облачно, дождь

ощущается как +14

3 м/c,

ю-з.

 743мм 96%
Подробнее
4 Пробки
USD 91,60
EUR 101,61

Кого арестовали в крупных городах в 2024 году

В брак ради льгот?
Цены на микро-квартиры
Выгодно ли платить по QR-коду
Тренды на осень
Необычные ученики в школах
Самые убитые дороги
Кто делит прибыль с букмекерами
Мы в Telegram
Недвижимость мнение «Хозяевам нужны роботы»: почему владельцы новосибирских квартир против детей и животных — мнение

«Хозяевам нужны роботы»: почему владельцы новосибирских квартир против детей и животных — мнение

Для большинства современных собственников идеальный квартирант — нелюдимый и не эмпатичный ЗОЖник-трудоголик

509
4 комментария

С котами и кошками во многие съемные квартиры жить не пускают

Квартирный вопрос остро стоит в нашем обществе с давних времен. В Новосибирск съезжаются из сел и деревень, здесь много иностранцев и людей, приезжающих на заработки из других, более депрессивных регионов, а также студентов. Рынок арендной недвижимости развит очень хорошо. Порой у квартирантов и хозяев возникают конфликтные ситуации, решить которые бывает непросто. В последнее время все больше хозяев квадратных метров хотят видеть в своем жилье квартирантов определенного типа. О том, почему владельцы квартир недолюбливают семейные пары и людей с животными в качестве арендаторов и как быть тем, у кого дети или животные есть — рассуждает корреспондент НГС Настасья Медведева.

К счастью, годы, когда я моталась по съемным углам, канули в лету, но я до сих пор имею привычку изучать рынок аренды жилья на популярных новосибирских сайтах объявлений. Мне доставляет эстетическое удовольствие просматривать за обедом или чашечкой кофе объявления, сравнивать цены в зависимости от районов и состояния квадратных метров, наблюдать, как цены меняются с годами. И что я замечаю все чаще в объявлениях о сдаче жилья в Новосибирске: люди, кажется, окончательно очерствели. Кого хотят видеть арендодатели в своих квадратах? Как правило, почти роботов — одиноких работающих девушек или парней без детей и животных. Непременно эти люди должны быть некурящими, непьющими и вообще ничего не употребляющими ЗОЖниками. Желательно, чтобы они целыми днями пропадали на работах, а в квартиру приходили только ночевать. И чтобы была чистота, как в операционной.

Когда я снимала квартиры, у меня уже был кот Барсук. И проблем с ним вообще не было — в первой съемной квартире, хозяйку которой я вживую ни разу не видела (ключи при заезде передал ее супруг, а затем все платежи и общение с владелицей мы производили посредством мессенджера, и к слову, до сих пор общаемся), я просто спросила разрешение завести кота. Собственница «дала добро», но предупредила — если Барсук испортит что-то, я буду возмещать потери. И это логично. Перед тем, как съехать, я заменила испорченные тогда еще пакостным котенком полотна обоев. И расстались мы с хозяйкой в прекрасных отношениях.

Раньше хозяева квартир проще относились к наличию у квартирантов животных

Владелец второй квартиры, которую я снимала, не любил котов, но нормально отнесся к тому, что у меня есть домашнее животное. И жили мы с котом там в довольно комфортных условиях. Барсук был уже взрослый, поэтому не портил обои. Съехали мы оттуда уже в собственное жилье, оставшись в хороших отношениях с хозяевами.

Прошло время, я начала сдавать свою квартиру, а также квартиру брата, и никогда не запрещала квартирантам жить с животными. При этом меня всегда удивляет позиция моих знакомых, которые тоже сдают квартиры, по поводу отношения к животным и детям. Например, у меня есть подруга, у которой есть дочь, а дома живут две кошки. Одно время у нее были еще крыса и собака. Но свою вторую квартиру она сдает людям без детей и животных. По мнению подруги, дети и животные разнесут всю мебель и обои. На мой аргумент о том, что ее ребенок и животные ничего не разнесли, та отвечает что-то из серии «это другое». А как по мне, то же самое. Политика двойных стандартов.

Сейчас из 1586 квартир, сдающихся на длительный срок на популярном сайте объявлений, только в тысяче можно жить с детьми. Этот пункт прописан в объявлениях. Собакам и кошкам повезло еще меньше — только в 315 объявлениях указано, что заселяться можно с животными.

О такой дурацкой тенденции я пару лет назад впервые услышала от знакомых из Москвы и Питера. Там, по их словам, проблема давно актуальна. Мои приятели, как правило, очень сильно от этого страдают. Знаю семейную пару с ребенком и котом, которые очень долго не могли найти себе квартиру в Москве – арендодатели им просто отказывали. Но теперь, видимо, и сибиряки пошли по этой дорожке.

Часто владельцы животных вынуждены жить в «бабушкиных» квартирах

Получается, сейчас какой-то век бескотных и бездетных людей. А хозяева и рады такую традицию поощрять, запрещая вселяться в свои квартиры неугодным. По итогу нередко люди с детьми, а чаще с животными вынуждены жить в халупах и развалюхах, потому что в основном только в таких квартирах владельцы не против проживания с кошкой или тем более собакой. Либо, наоборот, в дорогостоящих 3-х и 4-х-комнатных квартирах с евроремонтом. А в современных компактных студиях (идеальный вариант для людей, которые снимают жилье) собственники хотят видеть одиноких, без пушистиков, без друзей и подруг, без вредных привычек, вечно работающих людей.

Как по мне, с такими квартирантами, видимо считают собственники, меньше проблем и забот — ведь одиночке ни за кем не надо ухаживать, ни о ком не нужно заботиться. Больше времени будет тратить на уборку квартиры, меньше — на глупости. Видимо, так думают арендодатели. Или боятся, что животное «объест» своего хозяина, и тот внезапно растеряет скилы платежеспособности. Хочется пожелать собственникам, которые указывают в своих шаблонных объявлениях, что сдадут жилье только людям «без животных», такой же одинокой и стерильной жизни. Как по мне, неважно — есть у тебя животные или нет. Если человек непорядочный и нечистоплотный, он и один устроит из квартиры свалку. А если адекватный, то и свою кошку или собаку он воспитает соответственно. Но, видимо, не всем это дано понимать.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске взлетели спрос и цены на аренду жилья. Эксперты объяснили, почему лихорадит рынок.

Пустили бы в квартиру людей с животными?

Да, автор права — животные и неряшливоссь не связаны
Не пущу, все испортят и разворотят
Напишу ответ в комментарии

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
Квартира Аренда Недвижимость Животные Дети
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Grape Reflection 🍇
26 августа 2024, 09:08
Животным вообще не место в квартирах, от этого страдают и животные, и соседи. Загородный дом для этого нужен.
282519775
26 августа 2024, 09:09
Автор статьи может купить квартиру под сдачу, сделать в ней ремонт, завезти мебель... А потом пригласить жильцов с кошечкой или собачкой.... И посмотреть потом, во что превратится её квартира, когда твой диван используют вместо когтеточки, а собачка жуёт линолеум..... Детский сад, а не статья.... А с детьми вообще отдельный разговор, особенно если мама-одиночка, начинаются несвоевременные платежи (алименты во время не пришли, ребёнок болел в этом месяце и тд и тп).... А у меня между прочим тоже ипотека, и её нужно гасить...Я так не могу в банк прийти, со словами подождите чуток...
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Денег либо очень мало, либо совсем нет». Откровения 15-летнего школьника, который путешествует на электричках по России
Владислав Крутов
автор канала «Krutov's live»
Мнение
«Впечатляет бессмысленность этих усилий». Автожурналист — о крахе рынка электромобилей в России
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Мнение
«Сумерки» на максималках: как ремейк культового «Ворона» превратил нео-нуарную супергероику в сахар с кровью
Анонимное мнение
Мнение
Индийские курьеры и персидские трущобы: репортаж из Еревана, который так полюбили россияне
Дмитрий Капустин
Мнение
«Вам звонят из горсуда»: мошенники придумали новый хитрый способ выманить деньги
Петр Волосников
юрист
Рекомендуем
Знакомства

Serg,48

daltonik83,41

Людмила,56

Сергей,38

М,36

Николай,43

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление