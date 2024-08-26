«Хозяевам нужны роботы»: почему владельцы новосибирских квартир против детей и животных — мнение

С котами и кошками во многие съемные квартиры жить не пускают Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Квартирный вопрос остро стоит в нашем обществе с давних времен. В Новосибирск съезжаются из сел и деревень, здесь много иностранцев и людей, приезжающих на заработки из других, более депрессивных регионов, а также студентов. Рынок арендной недвижимости развит очень хорошо. Порой у квартирантов и хозяев возникают конфликтные ситуации, решить которые бывает непросто. В последнее время все больше хозяев квадратных метров хотят видеть в своем жилье квартирантов определенного типа. О том, почему владельцы квартир недолюбливают семейные пары и людей с животными в качестве арендаторов и как быть тем, у кого дети или животные есть — рассуждает корреспондент НГС Настасья Медведева.

К счастью, годы, когда я моталась по съемным углам, канули в лету, но я до сих пор имею привычку изучать рынок аренды жилья на популярных новосибирских сайтах объявлений. Мне доставляет эстетическое удовольствие просматривать за обедом или чашечкой кофе объявления, сравнивать цены в зависимости от районов и состояния квадратных метров, наблюдать, как цены меняются с годами. И что я замечаю все чаще в объявлениях о сдаче жилья в Новосибирске: люди, кажется, окончательно очерствели. Кого хотят видеть арендодатели в своих квадратах? Как правило, почти роботов — одиноких работающих девушек или парней без детей и животных. Непременно эти люди должны быть некурящими, непьющими и вообще ничего не употребляющими ЗОЖниками. Желательно, чтобы они целыми днями пропадали на работах, а в квартиру приходили только ночевать. И чтобы была чистота, как в операционной.

Когда я снимала квартиры, у меня уже был кот Барсук. И проблем с ним вообще не было — в первой съемной квартире, хозяйку которой я вживую ни разу не видела (ключи при заезде передал ее супруг, а затем все платежи и общение с владелицей мы производили посредством мессенджера, и к слову, до сих пор общаемся), я просто спросила разрешение завести кота. Собственница «дала добро», но предупредила — если Барсук испортит что-то, я буду возмещать потери. И это логично. Перед тем, как съехать, я заменила испорченные тогда еще пакостным котенком полотна обоев. И расстались мы с хозяйкой в прекрасных отношениях.

Раньше хозяева квартир проще относились к наличию у квартирантов животных Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Владелец второй квартиры, которую я снимала, не любил котов, но нормально отнесся к тому, что у меня есть домашнее животное. И жили мы с котом там в довольно комфортных условиях. Барсук был уже взрослый, поэтому не портил обои. Съехали мы оттуда уже в собственное жилье, оставшись в хороших отношениях с хозяевами.

Прошло время, я начала сдавать свою квартиру, а также квартиру брата, и никогда не запрещала квартирантам жить с животными. При этом меня всегда удивляет позиция моих знакомых, которые тоже сдают квартиры, по поводу отношения к животным и детям. Например, у меня есть подруга, у которой есть дочь, а дома живут две кошки. Одно время у нее были еще крыса и собака. Но свою вторую квартиру она сдает людям без детей и животных. По мнению подруги, дети и животные разнесут всю мебель и обои. На мой аргумент о том, что ее ребенок и животные ничего не разнесли, та отвечает что-то из серии «это другое». А как по мне, то же самое. Политика двойных стандартов.

Сейчас из 1586 квартир, сдающихся на длительный срок на популярном сайте объявлений, только в тысяче можно жить с детьми. Этот пункт прописан в объявлениях. Собакам и кошкам повезло еще меньше — только в 315 объявлениях указано, что заселяться можно с животными.

О такой дурацкой тенденции я пару лет назад впервые услышала от знакомых из Москвы и Питера. Там, по их словам, проблема давно актуальна. Мои приятели, как правило, очень сильно от этого страдают. Знаю семейную пару с ребенком и котом, которые очень долго не могли найти себе квартиру в Москве – арендодатели им просто отказывали. Но теперь, видимо, и сибиряки пошли по этой дорожке.

Часто владельцы животных вынуждены жить в «бабушкиных» квартирах Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











Получается, сейчас какой-то век бескотных и бездетных людей. А хозяева и рады такую традицию поощрять, запрещая вселяться в свои квартиры неугодным. По итогу нередко люди с детьми, а чаще с животными вынуждены жить в халупах и развалюхах, потому что в основном только в таких квартирах владельцы не против проживания с кошкой или тем более собакой. Либо, наоборот, в дорогостоящих 3-х и 4-х-комнатных квартирах с евроремонтом. А в современных компактных студиях (идеальный вариант для людей, которые снимают жилье) собственники хотят видеть одиноких, без пушистиков, без друзей и подруг, без вредных привычек, вечно работающих людей.

Как по мне, с такими квартирантами, видимо считают собственники, меньше проблем и забот — ведь одиночке ни за кем не надо ухаживать, ни о ком не нужно заботиться. Больше времени будет тратить на уборку квартиры, меньше — на глупости. Видимо, так думают арендодатели. Или боятся, что животное «объест» своего хозяина, и тот внезапно растеряет скилы платежеспособности. Хочется пожелать собственникам, которые указывают в своих шаблонных объявлениях, что сдадут жилье только людям «без животных», такой же одинокой и стерильной жизни. Как по мне, неважно — есть у тебя животные или нет. Если человек непорядочный и нечистоплотный, он и один устроит из квартиры свалку. А если адекватный, то и свою кошку или собаку он воспитает соответственно. Но, видимо, не всем это дано понимать.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске взлетели спрос и цены на аренду жилья. Эксперты объяснили, почему лихорадит рынок.

Пустили бы в квартиру людей с животными? Да, автор права — животные и неряшливоссь не связаны Не пущу, все испортят и разворотят Напишу ответ в комментарии

Настасья Медведева Корресподент NGS.RU