Два старых дома снесут в Новосибирске — участок одного из них застроят по КРТ

Дом на улице Обской построили в 1927 году Источник: Марина Антипенко / 2ГИС











В Новосибирске снесут два аварийных дома. Один из них находится на улице Обской, 58, второй — в 4-м переулке Римского-Корсакова, 6. На работы выделили почти 1,7 миллиона рублей.

Аукцион на поиск подрядчика опубликовали на сайте госзакупок. Заказчиком выступает «Городское жилищное агентство» Новосибирска. В документах указано, что победитель торгов должен снести дома путем обрушения, вывезти строительный мусор, засыпать траншеи и котлованы. Срок выполнения работ — 20 дней со дня заключения контракта.

Так выглядел дом в 4-м переулке Римского-Корсакова, 6 весной Источник: Вадим Кудрявцев / 2ГИС











Дом на улице Обской, 58 в Октябрьском районе построили в 1927 году. В проектной документации указано, что дом признали аварийным в 2015 году.

Здание в 4-м переулке Римского-Корсакова, 6 построили в 1952 году, его признали аварийным в апреле 2024 года. Постройка находится на площадке с еще семью ветхими домами в Ленинском районе, которую мэрия в 2019 году выставила на аукцион. Четыре аварийных дома должен расселить застройщик, еще четыре — муниципалитет. Договор о развитии застроенных территорий заключили с компанией «Союз-Инвест»: по документам, она до конца 2027 года построит здесь новое жилье.