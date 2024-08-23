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Недвижимость Два старых дома снесут в Новосибирске — участок одного из них застроят по КРТ

Два старых дома снесут в Новосибирске — участок одного из них застроят по КРТ

Здания находятся в Октябрьском и Ленинском районах

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24 комментария

Дом на улице Обской построили в 1927 году

В Новосибирске снесут два аварийных дома. Один из них находится на улице Обской, 58, второй — в 4-м переулке Римского-Корсакова, 6. На работы выделили почти 1,7 миллиона рублей.

Аукцион на поиск подрядчика опубликовали на сайте госзакупок. Заказчиком выступает «Городское жилищное агентство» Новосибирска. В документах указано, что победитель торгов должен снести дома путем обрушения, вывезти строительный мусор, засыпать траншеи и котлованы. Срок выполнения работ — 20 дней со дня заключения контракта.

Так выглядел дом в 4-м переулке Римского-Корсакова, 6 весной

Дом на улице Обской, 58 в Октябрьском районе построили в 1927 году. В проектной документации указано, что дом признали аварийным в 2015 году.

Здание в 4-м переулке Римского-Корсакова, 6 построили в 1952 году, его признали аварийным в апреле 2024 года. Постройка находится на площадке с еще семью ветхими домами в Ленинском районе, которую мэрия в 2019 году выставила на аукцион. Четыре аварийных дома должен расселить застройщик, еще четыре — муниципалитет. Договор о развитии застроенных территорий заключили с компанией «Союз-Инвест»: по документам, она до конца 2027 года построит здесь новое жилье.

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Комментарии
24
Сергей Баталов
23 августа 2024, 17:23
Закон о КРТ, по сути - это узаконенный отъём собственности. Вот я например, живу в частном секторе. Как-то в беседе с одним из застройщиков он сказал мне - скоро в городе не останется частных домовладений. То есть он мне прямым текстом заявил, что мэрия отнимет у меня моё жилье, когда захочет. На основании Закона о КРТ. Тонкость закона о КРТ в том, что мэрия выносит постановление. что определённая земля считается зоной Комплексного развития Территории. С этого момента собственник моей земли - мэрия. Я не могу продать, подарить, отчуждать любым иным способом моё имущество. На основании Постановления мэрии и Закона о КРТ. А дальше.... Начинаются танцы с бубнами. Застройщик (вот кто конечный бенефициант КРТ!) выкупает у меня теперь уже не мою землю по той цене, которую она сам назначил. Как правило - по кадастровой стоимости. Например дом рыночной стоимостью в 20 миллионов рублей застройщик выкупает за 7,5 миллионов. Другие объекты недвижимости - аналогично. И что делать нам простым гражданам? Мы 60 лет работали (на двоих) чтобы купить и построить себе дом, который мы хотим. Недоедали, недосыпали, недопутешествовали.... Построили. И вот теперь дом, в который мы вложили 60 лет жизни и в покупке которого мэрия нам не помогли на одним рублем. она мэрия, у нас может забрать - по закону о КРТ. И -заберёт, будьте уверены. На чашу весов брошены "гири" слишком разного веса
ex_Tommy58
23 августа 2024, 17:43
На месте ОДНОГО барака - аж целое КРТ? Или под этот термин еще одна свечка... расцветет?
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