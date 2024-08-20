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Недвижимость Огромную территорию под Новосибирском застроят жильем — проектом займется депутат Заксобрания

Огромную территорию под Новосибирском застроят жильем — проектом займется депутат Заксобрания

206 миллионов застройщик направит на завершение долгостроя, который выберут власти

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55 комментариев

Застроить участок компании необходимо за 10 лет

Компания депутата Заксобрания застроит жильем огромную территорию в Новосибирской области. Распоряжение о масштабном инвестиционном проекте (МИПе) подписал губернатор Андрей Травников.

Согласно документу, власти предоставят компании «Пионер-ВП» (входит в ГК «Поляков», 55% которой принадлежит депутату Заксобрания Илье Полякову) участок в более чем 18 гектаров в Барышевском сельсовете у ДНП «Солнечный» в Кольцово.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО СЗ «ПИОНЕР-ВП» образовано в 2024 году (специально для МИПа). Директор — Михаил Шашков, а учредитель — компания «Комфорт», 50% которой владеет Шашков. Чистый убыток организации на конец 2023 года составил 1,6 миллиона рублей.

Получить первое разрешение на строительство необходимо в 2025 году. Застроить территорию планируют за 10 лет.

Участок застроят по МИПу

По условиям МИПа, общая площадь жилых помещений должна составлять не менее 180 тысяч кв.м, из них не менее 4,5 тысячи квадратов (2,5%) застройщик должен будет отдать обманутым дольщикам. Также компания в течение 15 месяцев направит не менее 206 миллионов рублей на завершение долгостроя, конкретный объект определят власти Новосибирской области.

Как рассказали НГС в ГК «Поляков», концепция жилого комплекса пока не готова. Сейчас группа отстраивает миниполис в Калининском районе на месте старых бараков по КРТ.

Помимо пустых территорий в Новосибирской области застраивают и промзоны, например, редевелопмент коснулся бывшей территории «Экрана». Неиспользуемую землю и помещения промпарка то и дело раздают застройщикам, например, с одной стороны 25-этажные жилые дома и 23-этажный комплекс апартаментов возводит группа «СМСС», с противоположной — группа «Сибирь Девелопмент» готовит площадку.

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Комментарии
57
вЫлЫсЫпЫдЫсЫт
20 августа 2024, 13:49
писец Кольцово пришел...мало того что проспектом его угробили, потом спектр пришел, а теперь вот это...(( такой поселок был когда то...как всегда пришли эффективные менеджеры и все...и еще как то все время в таких схемах, почему то чудится отмывание бабосиков...
Мон@шка60+
20 августа 2024, 13:51
А что сделал губернатор для строительства тех самых поликлиник? Не выгодно?
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