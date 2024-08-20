Огромную территорию под Новосибирском застроят жильем — проектом займется депутат Заксобрания

Застроить участок компании необходимо за 10 лет Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











Компания депутата Заксобрания застроит жильем огромную территорию в Новосибирской области. Распоряжение о масштабном инвестиционном проекте (МИПе) подписал губернатор Андрей Травников.

Согласно документу, власти предоставят компании «Пионер-ВП» (входит в ГК «Поляков», 55% которой принадлежит депутату Заксобрания Илье Полякову) участок в более чем 18 гектаров в Барышевском сельсовете у ДНП «Солнечный» в Кольцово.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО СЗ «ПИОНЕР-ВП» образовано в 2024 году (специально для МИПа). Директор — Михаил Шашков, а учредитель — компания «Комфорт», 50% которой владеет Шашков. Чистый убыток организации на конец 2023 года составил 1,6 миллиона рублей.

Получить первое разрешение на строительство необходимо в 2025 году. Застроить территорию планируют за 10 лет.

Участок застроят по МИПу Источник: Публичная кадастровая карта











По условиям МИПа, общая площадь жилых помещений должна составлять не менее 180 тысяч кв.м, из них не менее 4,5 тысячи квадратов (2,5%) застройщик должен будет отдать обманутым дольщикам. Также компания в течение 15 месяцев направит не менее 206 миллионов рублей на завершение долгостроя, конкретный объект определят власти Новосибирской области.

Как рассказали НГС в ГК «Поляков», концепция жилого комплекса пока не готова. Сейчас группа отстраивает миниполис в Калининском районе на месте старых бараков по КРТ.

Помимо пустых территорий в Новосибирской области застраивают и промзоны, например, редевелопмент коснулся бывшей территории «Экрана». Неиспользуемую землю и помещения промпарка то и дело раздают застройщикам, например, с одной стороны 25-этажные жилые дома и 23-этажный комплекс апартаментов возводит группа «СМСС», с противоположной — группа «Сибирь Девелопмент» готовит площадку.