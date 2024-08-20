Были не в своем уме: в Новосибирске семья инвалидов продала единственную квартиру и подала в суд на «Жилфонд»

Семья осталась без крыши над головой после сделки с «Жилфондом» Источник: Густаво Зырянов / NGS.RU / «Экстренный вызов» / ОТС











Кировский суд зарегистрировал иск Дениса и Татьяны Зеликовичей к компании «Жилфонд Бизнес». Новосибирцы пытаются оспорить сделку о продаже единственной квартиры, в результате которой они остались без крыши над головой.

Речь идёт о двухкомнатной квартире на улице Новогодней. Редакция НГС подробно рассказывала историю семьи Зеликовичей, которые в декабре 2021 году решили продать единственное жильё и переехать в новую квартиру на МЖК. Сделку купли-продажи в агентстве «Жилфонд Бизнес» новосибирцам помогал некий друг по имени Алексей, который, по словам Дениса Зеликовича, забрал деньги — 3,2 млн рублей.

Квартиру на МЖК семья так и не приобрела. Алексей в беседе с корреспондентом НГС заявил, что деньги от продажи квартиры Денис Зеликович якобы раздал бедным. Позже квартира была перепродана Алене Бычковой. Её полная тёзка является действующим риелтором агентства недвижимости «Жилфонд».

Сегодня семья Зеликовичей пытается оспорить продажу единственной квартиры на улице Новогодней. В иске указано, что мать и сын с детства являются инвалидами, не могут обслуживать себя в быту и адекватно оценивать ситуацию.

— Истцы ссылаются на то, что на момент заключения сделки страдали психическим заболеванием, что исключало возможность понимать значение своих действий или руководить ими, — говорится в сообщении Управления Судебного департамента в Новосибирской области.

В качестве соответчика по иску проходит нынешняя владелица квартиры Алёна Бычкова. Заседание назначено на 9 сентября.

Ранее НГС отправлял запрос в «Жилфонд» по ситуации, ответа до сих пор не было.

Сегодня в Барнауле бывший директор алтайского филиала «Жилфонда» Людмила Авдюхина находится под следствием по делу о крупном мошенничестве. По версии силовиков, женщина похитила деньги клиентов и сбежала в Аргентину, откуда ее депортировали весной этого года.