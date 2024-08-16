«Уже нашлись покупатели»: приставы заставили сибирячку оплатить долг в 444 тысячи, чтобы продать квартиру

Жительнице Куйбышева пришлось погасить задолженность в 444 тысячи рублей после того, как судебные приставы наложили запрет на регистрационные действия с ее недвижимостью. Об этом сообщили в ГУФССП России по Новосибирской области.
В июне в отделение судебных приставов Куйбышевского и Барабинского районов поступил исполнительный документ о взыскании долга с местной жительницы в пользу юридического лица. Пристав выявила имущество должницы и наложила на него запрет на регистрационные действия.
Когда женщина обратилась к судебному приставу, она узнала, что не сможет продать свою квартиру из-за наложенного ограничения — сибирячке объяснили, что запрет будет снят только после полного погашения задолженности.
Поскольку на квартиру уже нашлись потенциальные покупатели, женщина оперативно выплатила всю сумму долга в размере 444 тысяч рублей, а также исполнительский сбор в 31 тысячу рублей. Исполнительное производство завершили.
Ранее НГС писал, как судебные приставы пошли по грибы, чтобы заставить сибиряка заплатить почти полмиллиона.
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