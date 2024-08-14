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Недвижимость Элитные дома и квартиры в Новосибирске Дом на ножках: под Новосибирском продают современный коттедж за 43 миллиона — он похож на амбар

Дом на ножках: под Новосибирском продают современный коттедж за 43 миллиона — он похож на амбар

Недвижимость располагается в охраняемом поселке

3 981
35 комментариев
В придачу к дому идет участок площадью 10 соток

В селе Каменка продают дорогой коттедж на сваях с огромными окнами. Его площадь — 230 квадратных метров, высота потолков — 7 метров. За недвижимость просят 43 миллиона рублей, объявление появилось на сайте N1.ru 11 августа.

— Крайний участок к лесу в охраняемом поселке, дом готов к проживанию и продается с эксклюзивной мебелью, — кратко описывает объект продавец.

Подробного описания о доме продавец не оставил
Здесь можно рассмотреть те самые «ножки», на которых стоит дом
Так коттедж выглядит изнутри
Гостиная соединена с кухней
Впечатляющая своими размерами гардеробная
Минималистичный интерьер одной из спален

Похожий дом продавали в Новокаменке в марте этого года, за него просили 35 миллионов рублей. Это тоже одноэтажный коттедж из дерева.

Дома на сваях есть в коттеджном поселке «Европейский». Их построил архитектор Юрий Куликов, один из домов принадлежит ему.

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Комментарии
36
6mitya9
14 августа 2024, 14:23
Это точно не в Калифорнии???
Олег0707
14 августа 2024, 15:07
Это не коттедж. Обычный частный дом в деревне.
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