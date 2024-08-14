Дом на ножках: под Новосибирском продают современный коттедж за 43 миллиона — он похож на амбар

В придачу к дому идет участок площадью 10 соток Источник: novosibirsk.n1.ru











В селе Каменка продают дорогой коттедж на сваях с огромными окнами. Его площадь — 230 квадратных метров, высота потолков — 7 метров. За недвижимость просят 43 миллиона рублей, объявление появилось на сайте N1.ru 11 августа.



— Крайний участок к лесу в охраняемом поселке, дом готов к проживанию и продается с эксклюзивной мебелью, — кратко описывает объект продавец.

Подробного описания о доме продавец не оставил Источник: novosibirsk.n1.ru











Здесь можно рассмотреть те самые «ножки», на которых стоит дом Источник: novosibirsk.n1.ru











Так коттедж выглядит изнутри Источник: novosibirsk.n1.ru











Гостиная соединена с кухней Источник: novosibirsk.n1.ru











Впечатляющая своими размерами гардеробная Источник: novosibirsk.n1.ru











Минималистичный интерьер одной из спален Источник: novosibirsk.n1.ru











Похожий дом продавали в Новокаменке в марте этого года, за него просили 35 миллионов рублей. Это тоже одноэтажный коттедж из дерева.

Дома на сваях есть в коттеджном поселке «Европейский». Их построил архитектор Юрий Куликов, один из домов принадлежит ему.