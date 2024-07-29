В Закаменском сдали высотный долгострой — дольщики ждали завершения строительства 17 лет

Здание начали строить в 2007 году Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Мэрия Новосибирска выдала разрешение на ввод в эксплуатацию 27-этажной высотки в микрорайоне «Закаменский». Документ, подписанный начальником управления архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска, имеется в распоряжении редакции НГС.



Согласно разрешительной документации, в доме 224 квартиры, большая часть — 1- и 2-комнатные. Дом выполнен из монолитного железобетона и кирпича, внутри четыре лифта. Проектом предусмотрены коммерческие помещения, в которых будут работать туристическое и кредитное агентства, а также офис транспортной компании.

Микрорайон «Закаменский» в 2008 году начинал строить «Неоград-Инвест», к возведению дома № 11 (стр) приступили в 2007 году. В 2014 году полицейские задержали нескольких бывших руководителей компании, включая гендиректора Владимира Аксенова: топ-менеджеры попали под уголовное дело о мошенничестве, а в отношении компании-застройщика ввели процедуру банкротства. В 2015 году «Неоград-Инвест» обанкротился, а в 2018 году суд признал руководителей застройщика виновными в мошенничестве.



После банкротства компании в 2015 году дольщики создали несколько жилищно-строительных кооперативов, по одному на дом — так появился «Закаменский-11». Все права на недострой и большой земельный участок, которыми владел «Неоград-Инвест», передали кооперативу. Строительные работы вел Фонд обманутых дольщиков с привлечением ООО Строительная компания «СВС» в качестве генерального подрядчика.