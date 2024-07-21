Более 700 миллионов направят на 28-этажный недостроенный дом в Заельцовском районе

Информация об этом появилась на сайте госзакупок Источник: наш.дом.рф











В Новосибирске ищут подрядчика для выполнения строительно-монтажных работ на объекте незавершенного строительства. Речь идет о многоквартирном доме, начальная цена закупки превышает 735 миллионов рублей.



Информация об этом появилась на сайте госзакупок 20 июля, заказчиком работ выступает фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства региона.



— Выполнение строительно-монтажных работ на объекте незавершенного строительства «Многоквартирные дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения, автостоянка. Многоквартирный дом №2 (по генплану) со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения», — сказано в документах.



Здание расположено в Заельцовском районе на улице Дуси Ковальчук, 378/1 стр. В документах указано, что площадь земельного участка составляет 8285 квадратных метров, в доме 28 этажей, в том числе два подземных. Общая площадь здания достигает 20 869,59 квадратного метра, в нем разместят 299 квартир.



В техническом задании сказано, что перед началом основных общестроительных работ генподрядчик должен расчистить территорию, выполнить отвод грунтовых вод за пределы площадки, устройство временных дорог, зданий и другое. В перечне также сказано, что там возведут временное ограждение строительной площадки.



— Результаты работ генподрядчика: построенный объект в соответствии с рабочей документацией, ПСД, договором, настоящим техническим заданием, иными приложениями к договору, действующей нормативно-технической документацией, СНиП, СП, действующими регламентами и т.д., — сказано в документации.



В смете договора перечислили основные объекты строительства, в том числе конструктивные, архитектурные решения и другое. В перечне также упоминаются благоустройство и озеленение территории.



Подать заявку на участие в закупке можно до 5 августа. Завершить работы по договору нужно не позднее 425 дней с момента подписания документа.

