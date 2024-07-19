Элита Красного проспекта: на месте заводских корпусов вырос престижный район — как здесь живут в квартирах за 20 миллионов

Так выглядит новый ЖК «Лев Толстой» на месте промзоны. Сейчас жилье в этом месте доходит в цене почти до 22 миллионов рублей — столько, в частности, просят за 98-метровую трешку с ремонтом Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Район возле станции метро «Заельцовская» около 10 лет назад — это корпуса «Сибирской ярмарки», заброшенные цеха Новосибирского приборостроительного завода и промзона рядом с METRO. Сейчас жилой квартал преобразился и разросся за счет новостроек, которые возводят сразу несколько застройщиков по обеим сторонам Красного проспекта. Корреспондент НГС Ксения Лысенко изучила жилые комплексы и поговорила со счастливыми обладателями квартир в новых домах. Сколько здесь стоят квартиры, сколько собственники тратят на содержание дорогих комплексов и чем недовольны в новеньких двориках — в этой статье.



Как застраивали Красный проспект

Домики ЖК «Красный проспект» выросли в этой части улицы одними из первых Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Одной из первых компаний, решивших осваивать привлекательный кусок земли по линии метро, стала группа «СибирьИнвест» в 2017 году. Планы у компании были амбициозными: она планировала возвести четыре дома на 166 квартир площадью от 34 до 86 квадратов. В проекте еще был предусмотрен подземный паркинг, благоустроенный двор с детскими площадками, а само жилье рассчитывали продавать молодым семьям по цене 60–70 тысяч рублей за квадрат.

С первой частью планов и обещаний всё получилось: дома достроили в срок, и с 2019 года сюда начали заселяться жильцы. Что касается цены за квадрат, то, например, в одном из первых сданных домов по улице Красный проспект, 222/4 жилье на финальном этапе стройки стоило в среднем 73 тысячи рублей за квадрат, а потом цены начали стремительно расти. Сейчас средняя стоимость квадрата в этом же доме — 199 тысяч рублей.



ЖК «Красный проспект» строило ООО «Мегаполис», входящее в «СибирьИнвест». У компании шесть учредителей: Иван Дингес, Александр Асадчий, Игорь Загорный, Владимир Пытель, Владислав Крючков, Анатолий Павлов. В 2023 году «Мегаполис» показал выручку в размере 7,5 миллиона рублей, чистую прибыль — 514 тысяч рублей.

Основным учредителем группы «СибирьИнвест», известной проектами ЖК «Чернышевский», Milk House и ЖК «Гудимов», является Владислав Крючков.



В тот год, когда новоселы заселялись в ЖК «Красный проспект», по соседству начала работать ГК «Новый мир» над своим проектом ЖК «Лев Толстой». Ставку застройщик решил делать на минимальный шум от проспекта (новый комплекс скрывается за высотками «Красного проспекта») и то, что в рекламных материалах называли респектабельностью: классические фасады, еловая аллея по соседству и двор без машин.

«Лев Толстой» достроили за два года. В отличие от «Красного проспекта», жилье здесь классом повыше — это бизнес-класс, а цена за квадрат переваливает за 200 тысяч рублей.



Если вы проезжали на Красному проспекту, то наверняка обращали внимание на это величественное здание — здесь будут жить те, кто готов выложить примерно 22 миллиона рублей за еще не достроенные квартиры Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Ансамбль с «респектабельным» жилым комплексом, состоящим из трех высоток, должен также составить куда более помпезный ЖК «Нобель» — это тоже проект «Нового мира». Прямо сейчас дом в стиле ар-деко с прогулочной колоннадой доделывают: во дворике снуют рабочие, видна строительная люлька, а садовники поливают газоны.

Квартиры в этом ЖК самые дорогие в квартале новых домов на Красном. Например, почти 22 миллиона рублей просят за 90-метровую четырешку, а компактные однушки (29–31 квадратных метра) продают по цене от 8,8 до 9,2 миллиона рублей, то есть за 300 тысяч рублей за квадрат — всех их должны сдать во второй половине следующего года.

Строительство комплексов «Лев Толстой» и «Нобель» ведут компании группы «Новый мир»: ООО «Интерстрой» Галины Шевченко (2023 год компания закончила с убытком в 239 миллионов рублей) и СЗ «Нобель» соответственно. Последний в 2023 году показал выручку в 333 миллиона рублей, чистую прибыль — 102 миллиона рублей. Учредители застройщика — компания «Новый мир» и Александр Веретенин.

«Расцветай» свою территорию пока осваивает. Но часть домов уже сдана Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Совсем другая ситуация на противоположной стороне Красного проспекта. Там решили сосредоточиться на жилье класса «комфорт+». Из фишек — двор без машин, подземный паркинг на 181 машину и детская площадка с развивающими зонами.



Сейчас на территории сданы и уже заселены пять домов, еще три достраиваются, в том числе, две 30-этажные свечки, которые станут новой высотной доминантой в этой части улицы. В свое время «Расцветай» купил эти перспективные 9 га с заброшенными корпусами, оставшимися от «НЭВЗ», за 1,3 миллиарда рублей.



ООО «СЗ «Расцветай на Красном» образован 14 лет назад и входит в группу компаний «Расцветай». Единственный учредитель — бывший депутат областного заксобрания Владислав Савельев. Выручка в 2023 году составила 198 миллионов, чистая прибыль — 74 миллиона рублей.

Пока «Расцветай» построил 995 квартир в пяти сданных домах, их стоимость варьируется от 5,6 миллиона рублей за 26-метровую однушку до 16,5 миллиона за 83-метровую трешку. Жилье, которое только строят, по сути, в цене не отличается от уже сданного, разве что компактные однушки стоят дороже — от 6 миллионов рублей.



Больше не промзона

В жаркий будний день жилой комплекс «Лев Толстой» выглядит почти нежилым. Активности во дворе нет — только сосредоточенная садовница аккуратно подрезает живую изгородь. Обещанный на этапе презентации проекта тихий двор оказался по-настоящему тихим, а проникнуть на территорию удалось лишь благодаря детям, снующим за домами. Инновационная площадка с горкой, песком и прорезиненным покрытием их не впечатляет — всё потому, что там нет тени. Они катаются на самокатах за одной из свечек, ловко маневрируя среди припаркованных машин.

Пустой, но аккуратный дворик «Льва Толстого» Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











— Ну вот видите как... Вроде, дом красивый, но детям развернуться вообще негде. Площадки мало, ни козырьков от солнца, ничего. Площадка здесь, а дети там, — рассуждает мужчина средних лет, повстречавшийся нам во дворике.



Правда, сам он в «Льве Толстом» не живет — работает рядом. Иногда берет что-нибудь перекусить и идет обедать во двор рядом с новостройкой — говорит, нравятся тишина и красивый, хоть и залитый жарким солнцем двор.



В глубине ЖК коммерческие помещения не предусмотрены, а в ближайшем к Красному проспекте доме, по данным 2ГИС, находится офис компании «Гласс фэктори Нск». Ни в продаже, ни в аренде каких-то других помещений для бизнеса в домах комплекса сегодня нет.

Новоселы еще пока обживают Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Жильцов в домах тоже пока немного. Как рассказал Александр, спустившийся на парковку, на его площадке в ближайшей к промзоне высотке пока никого нет. Сам он переехал в мае.

Соседство с промзоной Александра нисколько не смущает: он уверен, что ее скоро не станет, а место серых корпусов займут новые дома. Больше беспокоит соседняя стройка: по соседству с высоткой Александра «Новый мир» взялся за следующий ЖК, «Оскар» — башни бизнес-класса с колоннадой, стоимость квартир в которых стартует с 7 миллионов с небольшим за 32-метровую однушку.

— В этом доме мне всё нравится, даже несмотря на стройку, которая идет — соседей не слышу, слышу стройку. Хочется, конечно, чтобы уже достроили, вообще тогда красота будет, — улыбается Александр. — Я свою квартиру вообще за копейки брал. Два года назад, еще на этапе стройки, за 2,7 миллиона — у застройщика была рассрочка. Но там платеж ежемесячный 150 тысяч был. Я досрочно всё погасил. Для меня это оказалось выгоднее, чем брать кредит или ипотеку. Еще 1,5 миллиона рублей на ремонт, но некоторые за 800–900 тысяч делают. Ну такой, экономный. Что касается места, да я и не выбирал особо — мне было не принципиально. Взял, потому что выгодно.

Неприглядная промзона, начинающаяся сразу же за высотками «Льва Толстого», со временем может смениться новыми домами Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











У Александра 39-метровая однушка, сейчас цена такой квартиры — 7,8–8 миллионов рублей. Ежемесячно он платит около 5–6 тысяч рублей: в плату, помимо коммунальных услуг, входит оплата консьержа, содержание двора, вывоз мусора.

За продуктами Александр ходит в соседний METRO или заказывает доставку — с этим, по его словам, проблем нет. По-настоящему неудобства доставляют пробки, которые появляются на Красном проспекте начиная с 16 часов. Иногда в заторе до кольца на площади Калинина можно простоять и час, хотя сам участок дороги недлинный — всего 1,3 километра.

Первый этаж ЖК «Красный проспект», обращенного к одноименной улице, плотно заселен коммерсантами Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Первые жители нового квартала — жильцы «Красного проспекта» — куда менее разговорчивы. Жизнь здесь кипит: работники под солнцем проливают тротуар и детскую площадку, кафе выставляют столики на улицу, сами жители спешат на работу и по делам.



— Если бы не нравилось, мы бы тут не жили. Конечно, хорошо [тут], — на ходу бросает мужчина с пышными усами, садясь за руль машины.

Детские площадки здесь моют Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Чуть более подробно рассказать о жизни в высотке с кирпичным фасадом и кафе, спа-салоном, агентством недвижимости и другими арендаторами на первом этаже согласилась Алина. Она как раз припарковала свой белоснежный внедорожник перед воротами. Правда, особых подробностей о недвижимости в ЖК «Красный проспект» она не знает — квартиру покупал муж, он же платит по счетам, сама Алина денежными вопросами не занимается.

— Мы переехали сюда месяц назад, мне нравится. Трехкомнатные квартиры тут в среднем — 17–20 миллионов. Мы свою на вторичке брали, то есть люди тут уже жили, ремонт был. Наша нам во столько примерно и вышла, — говорит Алина.



Алина говорит, что трешка обошлась им в 17–20 миллионов рублей Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Как и Александр из соседнего ЖК, Алина тоже относит к минусам проживания в этом месте пробки. Чаще всего она передвигается на своей машине или такси, но порой приходится спускаться в метро.

— Вот возле «Октябрьской» еще красиво (Алина имеет в виду район станции метро, где сейчас тоже идет строительство домов бизнес-класса. — Прим. ред.), но мы решили здесь [купить квартиру]. Всё устраивает, если будет не устраивать — переедем, — замечает она и скрывается в одном из подъездов. Здесь, в отличие от «Льва Толстого», консьержи не предусмотрены.



Инвестиционные квартиры и двор с соседями

Вид на дома «Расцветая» со стороны улицы Дмитрия Донского Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В районе улиц Дачной и Перевозчикова, где пару лет назад выросли дома «Расцветая», по-прежнему идет стройка. Причем речь не о большой стройке — высотки активно достраивают и планируют сдать в 2025 и 2026 годах — а о мелких работах в той части, где дома давно сданы и заселены. На дороге, ведущей к дому № 167/4, кое-где провалился асфальт — образовавшиеся ямы засыпали, а в некоторых местах даже обнесли их бело-красными лентами. Работы ведутся и у офисов «Вайлдберриз» и «Озон» — асфальт накрыли пленкой и частично разобрали плитку.



Как объясняет жительница дома Влада, вышедшая прогуляться с дочкой, такая активность строителей здесь связана с проблемами с подземной парковкой.

— Постоянно там есть какая-то вода. Сейчас пытаются гидроизоляцию сделать, не знаю, поможет ли. Мы там машину не ставим, но соседи говорили, что сырость скапливается, прям вода, — говорит Влада.

Возле дома на Красном проспекте, 167/4 пытаются что-то сделать с провалившимся асфальтом Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Своим жильем девушка довольна: ее устраивают качество, соседи и площадь. У ее семьи 72-метровая трешка, за которую они заплатили 9,3 миллиона на этапе строительства. Когда смотрели сайт застройщика в последний раз, подобные квартиры стоили уже по 13,5 миллиона рублей.



— То, что асфальт так крошится, и вот эти проблемы с парковкой — это грустно. Карманы еще, на мой взгляд, нелогично сделали. Вон, видите острый угол? Все на него наезжают, бордюр крошится, — показывает Влада на маленький островок зелени рядом с парковочным карманом. — Но мы так смотрим: тут строится, там строится — может, всё еще сделают. В целом, наша квартира нас более чем устраивает.

За три года квартира Влады подорожала на 4 миллиона Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Раньше семья Влады жила на Овражной, поэтому район им знаком. Переезжать отсюда она бы не хотела — рядом метро, зоопарк и бор, где они гуляют с семьей.



Несмотря на опасения директора проектов ГК «ЁЛКА девелопмент» Максима Маркова, на старте проекта говорившего о типичной для ГК «Расцветай» плотной застройке, в глубине закрытого квартала достаточно просторно. Прямо сейчас рабочие обустраивают внутренний дворик и детские площадки — они тут, как и в других комплексах, будут современными, с прорезиненным покрытием.

Здесь, как говорит Влада, устанавливают гидроизоляцию, чтобы паркинг не подтапливало Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Сразу две молодые мамы, которых мы встретили прогуливающимися в недостроенном дворике, объяснили, что не живут здесь, но приходят на обеденные прогулки с малышами. Они пока пользуются тем, что из-за строителей ворота ЖК, который обещают сделать закрытым, время от времени открывают.



— Красиво здесь. А где еще гулять? — задается вопросом одна из них.

Двор в состоянии ремонта, но людей от прогулок это не удерживает Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Ольга — мама троих детей, которая тоже пришла прогуляться с ребенком в коляске. В этом ЖК у нее квартира — небольшая однушка площадью меньше 37 квадратов.

— Мы как ее брали... Не для себя, а для детей. То есть жить мы тут не будем. Вот она прямо за вами, — Ольга показывает на балкон второго этажа в самой малоэтажной части дома, который совсем недавно сдали.



Окна маленькой инвестиционной квартиры выходят прямо на закрытый двор, где любят прогуливаться жители окрестных домов.

— Мы отдали немного. Квартира стоила примерно на 500 тысяч рублей меньше, чем сейчас, если смотреть на сайтах, — уклончиво говорит она.

Во дворике появится велодорожка Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Ольга с мужем и тремя детьми живут на кольце площади Калинина, в одном из старых домов. В глубине души она уверена, что старые дома дадут фору новостройкам, поэтому перебираться в один из недавно построенных ЖК в районе Красного проспекта не хочет.



О минусах жилья ей сказать нечего — в однушке она была всего пару раз, но качество постройки ее устроило. Хотя слухи о затопленной парковке дошли даже до нее.



— Ну посмотрим, может, это всё временно, — с улыбкой говорит Ольга.



Корреспондент НГС обратился к застройщику с просьбой прокомментировать ситуацию с паркингом и ремонтом дороги, где провалился асфальт, но тот от ответов решил воздержаться.



Недавно стало известно, что «Расцветай» построит три многоэтажки у Ельцовского парка — дома вырастут на месте частного сектора.