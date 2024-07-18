Было 8, стало 20: банки лишают льготной ставки россиян, взявших ипотеку в последние годы

Нельзя брать несколько ипотек с льготной ставкой Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Банки начали повышать ставки для россиян, оформивших более одной льготной ипотеки. Так, проценты могут вырасти с 8 до 20 по одному из кредитов. При этом клиенты кредитных организаций утверждают, что потеряли льготную ставку по единственному кредиту с господдержкой.

В декабре 2023 года правительство утвердило правило, что льготную ипотеку можно взять лишь единожды. Это касается всех программ с господдержкой (льготная, семейная, IT, сельская и дальневосточная). Такое решение было принято из-за всплеска спроса на ипотечные кредиты. Льготную ипотеку стали оформлять для покупки жилья на более выгодных условиях для дальнейшей перепродажи. 1 июля закрылась льготная ипотека на новостройки под 8%, а также ужесточили условия для семейной ипотеки.

Что произошло?

В отзывах на Banki.ru клиенты жалуются, что потеря льготной ставки стала для них неожиданностью.

— Мой дядя оформил свою первую ипотеку по льготной ставке 8%. До этого никаких ипотек оформлено не было. Почему-то произошло поднятие ставки. Просьба помочь разобраться в ситуации, прилагаю номер кредитного договора, — пишут на сайте.

С подобной ситуацией столкнулась другая семья. Ей пришло уведомление, что она пропустила платеж. Оказывается, его подняли без предупреждения. Ставка выросла с 6% годовых на 17,5%. Платеж соответственно вырос с 36 000 рублей до 90 000 рублей. По утверждению заемщика, ипотека у них единственная. Получить оперативно ответ от банка у них не вышло.

— На сегодня никакого ответа я так и не получил. Уже подходит новый платеж по повышенной ставке, но он для меня неподъемный от слова совсем. На горячей линии лишь говорят, что срок рассмотрения — до 28 рабочих дней. Вот такая вот «адресная» помощь, господдержка, — жалуется клиент.

Кому повышают ставки?

В финансовых организациях заверяют, что работают в рамках закона и поднимают ставки только тем, кто взял больше одного кредита по льготной ставке.

— Если выявится «лишняя» льготная ипотека, то по одной из них банк вправе поднять ставку до рыночного значения, — сообщил представитель Сбербанка РБК.



Эта возможность закреплена у банков в кредитном договоре, отметили в ВТБ. Помимо этого, обычно клиентов предупреждают о рисках повышения ставок при оформлении нескольких льготных кредитов на недвижимость, отметил вице-президент банка «Дом.РФ» Кирилл Варенцов.

Важно учитывать, что если в семье муж взял льготную ипотеку, а жена выступает созаемщиком по ней, то новый кредит на нее по смягченным условиям они взять уже не смогут. Но есть и исключения, они касаются семейной ипотеки. Если в семье родился ребенок или предыдущий льготный кредит был погашен, то новый можно оформить.

Сколько придется платить?

Ставка у взявших повторно льготную ипотеку может вырасти в несколько раз.

— К ключевой ставке на дату выдачи ссуды прибавляют 1,5–2 процентных пункта. По новым условиям придется платить со следующего платежного периода после выявления несоответствия, — рассказали в «Абсолют банке». Сейчас ключевая ставка составляет 16%, то есть банк выставит клиенту вместо льготных 6 или 8% порядка 18%.

Однако ряд банков подчеркнул, что такие случаи очень редки. Обычно нарушение обнаруживали еще на стадии подписания договора, сообщил представитель Промсвязьбанка.

При этом РБК со ссылкой на источник в крупном ипотечном банке отмечает, что на этапе обработки заявки у кредитора нет возможности проверить, есть ли у клиента уже льготная ипотека. В кредитной истории нет детализации, по какой программе выдана ссуда, есть только информация о ее наличии и платежах.