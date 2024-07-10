«Лишь бы людей расселяли нормально»: рядом с «Аурой» хотят снести частный сектор — реакция новосибирцев

В микрорайоне уже сносят дома — так частный сектор выглядел в конце июня Источник: Ева Михалевская / NGS.RU











Новосибирцы отреагировали на публикацию НГС о том, что недалеко от ТРЦ «Аура» хотят снести частный сектор. Под материалом они оставили несколько десятков комментариев, в которых обсудили, стоит ли, по их мнению, ломать дома — кто-то выступил за, а кто-то против.

Читательница под ником ex_Tommy58 считает, что сносить постройки можно, но обязательно нужно обеспечивать их расселение.



— Там кое-где и неплохие дома есть. Да и сносили бы, лишь бы людей расселяли нормально. Несколько лет назад бродили там с подругой, и я с удивлением увидела, что дедов домишко еще жив. Была уверена, что сто лет назад снесли. Выдели бы вы тот дом, — заявила она.

— Новосибирск растет и развивается. А страшенные трущобы сменяются красивыми современными домами, — подмечает другой пользователь.



— Надеюсь, людям выделили трехкомнатные (минимум) квартиры, — пишет еще один Гость.



— Знаете, у сносимых бывают такие запросы. Живут в своих избенках по десять человек, небо сквозь крышу видят, сортиры на улице, а требуют каждому по квартире, да еще в хороших районах, — считает Barmaleя.



Пользователь 280271420 высказал другое мнение:



— Был напротив парк, теперь налепили домов у самой магистрали. Кто там купит квартиру, чтобы задыхаться от выхлопных газов под рев машин круглосуточно? Живу рядом — шум от дороги неимоверный.



Всего больше 20 зданий собираются разобрать на Военной, Окопной и Покатной. В пресс-службе мэрии Новосибирска редакции НГС сообщили, что владелец участков и зданий по трем улицам обратился в департамент строительства, чтобы зарегистрировать уведомления о планируемом сносе. Подробнее почитать об этом и посмотреть карту адресов, по которым решили снести дома, можно по ссылке.



Ранее стало известно, что в новосибирском Академгородке снесут пять бараков — вместо них вырастут высотки.