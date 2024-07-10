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Недвижимость «Лишь бы людей расселяли нормально»: рядом с «Аурой» хотят снести частный сектор — реакция новосибирцев

«Лишь бы людей расселяли нормально»: рядом с «Аурой» хотят снести частный сектор — реакция новосибирцев

Некоторые считают, что нужно строить новые дома

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11 комментариев
В микрорайоне уже сносят дома — так частный сектор выглядел в конце июня

Новосибирцы отреагировали на публикацию НГС о том, что недалеко от ТРЦ «Аура» хотят снести частный сектор. Под материалом они оставили несколько десятков комментариев, в которых обсудили, стоит ли, по их мнению, ломать дома — кто-то выступил за, а кто-то против.

Читательница под ником ex_Tommy58 считает, что сносить постройки можно, но обязательно нужно обеспечивать их расселение.

— Там кое-где и неплохие дома есть. Да и сносили бы, лишь бы людей расселяли нормально. Несколько лет назад бродили там с подругой, и я с удивлением увидела, что дедов домишко еще жив. Была уверена, что сто лет назад снесли. Выдели бы вы тот дом, — заявила она.

— Новосибирск растет и развивается. А страшенные трущобы сменяются красивыми современными домами, — подмечает другой пользователь.

— Надеюсь, людям выделили трехкомнатные (минимум) квартиры, — пишет еще один Гость.

— Знаете, у сносимых бывают такие запросы. Живут в своих избенках по десять человек, небо сквозь крышу видят, сортиры на улице, а требуют каждому по квартире, да еще в хороших районах, — считает Barmaleя.

Пользователь 280271420 высказал другое мнение:

— Был напротив парк, теперь налепили домов у самой магистрали. Кто там купит квартиру, чтобы задыхаться от выхлопных газов под рев машин круглосуточно? Живу рядом — шум от дороги неимоверный.

Всего больше 20 зданий собираются разобрать на Военной, Окопной и Покатной. В пресс-службе мэрии Новосибирска редакции НГС сообщили, что владелец участков и зданий по трем улицам обратился в департамент строительства, чтобы зарегистрировать уведомления о планируемом сносе. Подробнее почитать об этом и посмотреть карту адресов, по которым решили снести дома, можно по ссылке.

Ранее стало известно, что в новосибирском Академгородке снесут пять бараков — вместо них вырастут высотки.

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Комментарии
14
Директор Завода (Ржака)
10 июля 2024, 09:45
Радоваться надо, новую квартиру на халяву получат. Взамен никому не нужного гнилого сарая, который оценивать и покупать никогда никто не будет. (пока сам не рухнет, и тогда уже халяву никто не получит)
Гость
10 июля 2024, 09:38
Частная собственность это для узкого мира ..это в Китае если бабка несогласна магистраль в обход построят..потому что есть уважение
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