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Недвижимость В «СмартСити-Новосибирск» решили построить в два раза больше нового жилья — изучаем изменения в умном районе

В «СмартСити-Новосибирск» решили построить в два раза больше нового жилья — изучаем изменения в умном районе

В рамках проекта предполагается строительство 600 тысяч «квадратов» жилья

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Микрорайон появится в городе до 2035 года

Правительство Новосибирской области внесло изменение в постановление о комплексном развитии территории «СмартСити — Новосибирск» в Академгородке. Там могут возвести 600 тысяч квадратных метров жилья в виде многоквартирных домов — ранее планируемая площадь жилого фонта достигала не более 300 тысяч «квадратов».

Кроме того, как сообщили в пресс-службе Агентства развития жилищного строительства региона, площадь незастроенной территории «СмартСити-Новосибирск» увеличилась до 1 799 325 «квадратов», что на 412 548,8 квадратного метра больше, чем было до изменений в документе. Микрорайон, по информации агентства, появится в городе до 2035 года.

— В новом микрорайоне, одновременно со строительством многоквартирных домов, планируется строительство трех детских садов, двух общеобразовательных школ, спортивных объектов и объекта здравоохранения, — сказано в сообщении.

Уточняется, что специалисты разрабатывают проект благоустройства парковой зоны, ее площадь составит порядка 40 гектаров.

Проект правительства о создании «СмартСити — Новосибирск» опубликовали весной прошлого года, отмечалось, что он появится на улице Тимакова. В документе говорилось, что местность привлечет и укоренит молодых специалистов в умном районе.

В апреле стало известно, что у Бердского шоссе в Новосибирске возведут новый микрорайон. Площадь застройки первых двух этапов составляет 1 миллион 300 тысяч квадратных метров жилья.

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Смарт Сити Новосибирск Академгородок Правительство Новосибирской области Жилье
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