В «СмартСити-Новосибирск» решили построить в два раза больше нового жилья — изучаем изменения в умном районе

Микрорайон появится в городе до 2035 года Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Правительство Новосибирской области внесло изменение в постановление о комплексном развитии территории «СмартСити — Новосибирск» в Академгородке. Там могут возвести 600 тысяч квадратных метров жилья в виде многоквартирных домов — ранее планируемая площадь жилого фонта достигала не более 300 тысяч «квадратов».

Кроме того, как сообщили в пресс-службе Агентства развития жилищного строительства региона, площадь незастроенной территории «СмартСити-Новосибирск» увеличилась до 1 799 325 «квадратов», что на 412 548,8 квадратного метра больше, чем было до изменений в документе. Микрорайон, по информации агентства, появится в городе до 2035 года.



— В новом микрорайоне, одновременно со строительством многоквартирных домов, планируется строительство трех детских садов, двух общеобразовательных школ, спортивных объектов и объекта здравоохранения, — сказано в сообщении.



Уточняется, что специалисты разрабатывают проект благоустройства парковой зоны, ее площадь составит порядка 40 гектаров.



Проект правительства о создании «СмартСити — Новосибирск» опубликовали весной прошлого года, отмечалось, что он появится на улице Тимакова. В документе говорилось, что местность привлечет и укоренит молодых специалистов в умном районе.

