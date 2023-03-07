Появился проект первой очереди «СмартСити — Новосибирск»: где появится умный район и что в нем будет

Мэрия опубликовала проект правительства области о создании первого этапа «СмартСити — Новосибирск». Умный район появится к 2035 году в Советском районе города на улице Тимакова.
Как говорится в проекте, местность привлечет и укоренит молодых специалистов в умном районе. Согласно документу, опубликованному на сайте мэрии, площадь застройки — более миллиона «квадратов».
Территорию планируют зонировать по функциональному назначению зданий. Здесь появятся многоквартирные дома разного уровня этажности, объекты для продажи товаров, к ним относятся рестораны, закусочные, бары, а также помещения для совершения сделок и оказания банковских услуг.
В районе построят объекты для научных исследований и разработок. Кроме того, здесь появятся гостиницы не более чем на тысячу номеров, бассейн, библиотека, торговый центр, заправка, физкультурно-спортивный комплекс, школа, детский сад, парк и другое.
НГС направил запрос в мэрию города и в правительство региона, чтобы узнать о проекте больше.
Недавно в Технопарке показали проект транспортных развязок для умного района. Что обсуждали проектировщики — читайте в нашем материале.