Фуникулер вместо электрички: Академгородку предложили новый план развития — почему он бесполезен

«СмартСити», «Большой Академгородок», «Наукополис», отчасти «Академгородок 2.0» и другие комбинации похожих по смыслу слов — это проекты по расширению Академгородка и прилегающих территорий. Наиболее подробный план — «СмартСити» — включает в себя новый район на месте полей и свалки по дороге из Советского района в Кольцово.



В Технопарке 26 января прошла встреча, где авторы проекта рассказывали про ту часть, которая касается транспорта в «СмартСити». У проектировщиков оказалось хорошо с фантазией, но плохо с реальностью.

