Фуникулер вместо электрички: Академгородку предложили новый план развития — почему он бесполезен

В Технопарке показали новый план будущего района Академгородка «СмартСити», а точнее — его транспортных развязок. Дома должны вырасти посреди леса между Академгородком и Кольцово. Предполагается, что жители инновационного «СмартСити» будут добираться до дома и места работы с помощью личных автомобилей и — неожиданно — фуникулера. Владелец телеграм-канала «Ненаучный городок» Андрей Сивенок побывал на встрече и сделал свои выводы. Далее от первого лица.
«СмартСити», «Большой Академгородок», «Наукополис», отчасти «Академгородок 2.0» и другие комбинации похожих по смыслу слов — это проекты по расширению Академгородка и прилегающих территорий. Наиболее подробный план — «СмартСити» — включает в себя новый район на месте полей и свалки по дороге из Советского района в Кольцово.
В Технопарке 26 января прошла встреча, где авторы проекта рассказывали про ту часть, которая касается транспорта в «СмартСити». У проектировщиков оказалось хорошо с фантазией, но плохо с реальностью.
Строить район в поле — это сразу плохая идея. Одно дело, когда новая застройка прилегает к существующей или хотя бы имеет готовую транспортную инфраструктуру. Например, Филатовское шоссе в Новой Москве. Там сначала появилось метро, а сейчас активно строится жилье. В нашем случае дойти из «СмартСити» до ближайших районов пешком будет крайне сложно: либо вдоль трассы, либо через лес.
Недолго думая, проектировщики сделали основной упор на… машины. Дорожная система Академгородка уже с трудом справляется с растущей одноэтажной застройкой вокруг Ключей и Ложка. И не справится. Никакое расширение дорог не поможет вывезти столько людей на личном транспорте. Поэтому нужно развивать общественный и делать застройку как можно более плотной (не равно высотной). Опыт Европы и США в XX веке хорошо показывает, что чем больше дорог, тем больше машин. Развязки так же встанут в пробках, как минимум до ближайшего светофора.
На мероприятии показали часть старого проекта генплана Новосибирска, в котором еще был мост через Обь в районе Нижней Ельцовки и развязки практически на каждом перекрестке Бердского шоссе.
Из общественного транспорта в мастер-плане «СмартСити» есть только некий «струнный транспорт». Звучит красиво, но это обычный фуникулер. Он тоже не поможет разгрузить дороги. Провозная способность всей ветки будет как у одного маршрута обычного автобуса. Для сравнения: нижегородская канатная дорога через Волгу перевозит около 500 человек в час, а маршрут
При этом канатную дорогу дорого строить и нужно постоянно обслуживать. Нижегородская канатная дорога обошлась в
Вывод простой: не нужно пытаться построить новый красивый Академгородок, пока старый не будет в порядке. Посмотрите, сколько у нас свободной земли. Промзоны со складами и гаражами есть везде и часто близко к существующей инфраструктуре. При желании их можно реновировать под изменившиеся потребности. Рядом уже есть цивилизация, и по полю пробираться не придется.
Пока что проект «СмартСити» напоминает рекламу. Перспектив у ученых становится меньше, а уголовных дел на коллег — больше. Вот и нужна красивая картинка светлого будущего.
В мэрии 16 января прошла первая в 2023 году комиссия, которая рассматривала предложения по изменению генплана Новосибирска. Несколько предложений касались перевода промзон в зоны коммерческой и жилой застройки. Координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев считает, что многие поправки невыгодны городу — в колонке для НГС он объяснил почему.