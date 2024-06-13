На Выборной достраивают 10-летний долгострой — застройщик рассказал, почему сроки затянулись

Фасад здания сделан уже на 50 процентов Источник: Ева Михалевская / NGS.RU











В Новосибирске есть долгострои, дольщики которых празднуют юбилеи стройки в ожидании дома. Дом на Выборной, 5 стр. строят уже больше 10 лет и обещают закончить в конце года — об этом чиновники говорили на выездном совещании о завершении строительства. О том, кто виноват в затягивании сроков, что ждет дольщиков, и как обстоит ситуация с долгостроями в городе — в репортаже НГС.

Долгострой на улице Выборная, 5 стр. — часть так и не завершённого ЖК «Ваш выбор» обанкротившейся ГК «ПТК-30» Владимира и Антона Коноваловых, оставившей в городе целый ряд проблемных объектов и сотни обманутых дольщиков. Владельцы группы застройщиков обвинили в мошенничестве, причём дважды: в 2018 и 2021 годах.

Строительство дома началось в 2014 году, но через 3 года остановилось. Застройщиком выступала дочерняя компания группы ПТК «Стройинвест», которую признали банкротом в 2018 году. В 2021 году после суда у здания появился шанс на достройку: обязательства на себя взял новый подрядчик — ГК «Первый строительный фонд».

В доме будут однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные квартиры и студии Источник: Ева Михалевская / NGS.RU











Деньги на достройку дома получили из нескольких источников: часть вложил региональный Фонд развития территорий, 22% необходимых средств вносит областной бюджет, ещё 78% выделяют из федерального.

— Достраивается весь дом, инвесторам-дольщикам передаются их квартиры, а оставшиеся квартиры реализуются и сумма от реализации в таком же процентном соотношении возвращается в бюджетное средство области, — объяснил замминистра строительства Новосибирской области Дмитрий Богомолов.

Осмотрев стройку и выслушав начальника участка, замминистра проверил соответствие стройки проекту и сделал вывод, что она идет по плану.

Слева — проблемная стройка, а справа — дом, который достроили по той же программе Источник: Ева Михалевская / NGS.RU











После каждой остановки стройки и смены недобросовестных застройщиков требуется делать экспертизу и заменять какие-то части здания. Этот случай не исключение: по результатам экспертизы выяснилось, что предыдущий застройщик частично применял некачественные материалы, так что многое пришлось заменять. В частности, не соответствовали современным нормативам окна, а стены были из плохих материалов.



— Сейчас работы по усилению закончены, возведены все перегородки, выполняются фасадные работы и внутренние отделочные работы, устанавливаются двери. На сегодня уже выполнено достаточно много работы, в районе 50–60% от общего объема, — рассказала руководитель проекта ГК «Первый строительный фонд» Елена Суходольская.



Сейчас рабочие завершают отделку фасада, параллельно отделка идет и внутри дома Источник: Ева Михалевская / NGS.RU











О готовности дома рассказал и начальник участка Алексей Акимутин: по его данным, чистовая отделка уже выполнена наполовину, третий и четвертый подъезд оштукатурены.

— Мы работаем по письму, полученному от экспертизы, и реализуем проект. Вчера инвесторы были, все довольны. Наша задача — дом не просто построить, а сделать объект безопасным и передать его жителям, — объяснил он.



Лифты компании SIGLEN ждут своей установки Источник: Илья Большаков / NGS.RU











По словам начальника участка, дом строителям достался «с сюрпризами», экспертиза и проектирование шли долго, следовательно, затянулась и стройка. В это время экскурсия вышла на балкон, с которого видна вся территория дома. Дмитрий Богомолов отметил, что организация, которая займется ее благоустройством, уже выбрана, а возле дома специально сохранили все деревья.

У дома будут обустроены детская площадка и площадка для занятий спортом. Часть помещений сдадут в аренду бизнесу, но эти решения будут принимать после сдачи дома.

Квартиры дома тоже готовят к отделке Источник: Ева Михалевская / NGS.RU











По информации замминистра, сегодня в Новосибирской области осталось всего шесть жилых долгостроев, все их уже решили достроить и восстановить права дольщиков.



— Разные механизмы работы: где-то выплаты компенсации, где-то достройка, но по всем объектам решение принято, — добавил Дмитрий Богомолов.



Укрепления дома, которые пришлось делать после экспертизы Источник: Илья Большаков / NGS.RU











«Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства Новосибирской области» сейчас ведет работу на четырех объектах, включая дом на Выборной.



— Некоторые из них на этапе проекта, ждут работ. Получено заключение госэкспертизы и планируется объявление конкурса на строительно-монтажные работы. Еще два объекта находятся в завершающей стадии строительно-монтажных работ, — рассказала директор Фонда Елена Васильева.

Здесь должны быть детская и спортивная площадки, но пока только колосится куча земли Источник: Ева Михалевская / NGS.RU











Дольщики дома на Выборной, 5 ждут своих квартир уже больше 9 лет. Елена Васильева рассказала, что Фонд организовывает регулярные встречи и вместе с генеральным подрядчиком организовывает выезды на место строительства.



— Дольщикам показывают процесс монтажных работ, чтобы люди имели полное представление, как идёт строительство, задавали какие-то свои вопросы и, соответственно, получали ответы, — сказала она.



Завершение строительства запланировано до конца 2024 года. Квартиры должны получить 277 дольщиков.

В Новосибирске недавно еще одни дольщики получили ключи от дома спустя 11 лет, одной из них приходилось жить на даче.