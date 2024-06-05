В Новосибирске решили уничтожить два дома, которым почти по сто лет — карта

Дом, построенный в 1928 году, и еще несколько построек снесут в Новосибирске. Информация об этом появилась на сайте «РТС-тендер».

4 мая на сайте опубликовали аукцион на поиск подрядчика, который выполнит работы по демонтажу четырех зданий. Исполнителю готовы заплатить более 2 миллионов рублей. В документах указано, что победитель торгов должен снести дома на улицах Старое шоссе, 2 (построен в 1955 году), Зональная, 2а (построен в 1960 году), а также два дома, которым почти по сто лет: Ногина, 2/4 (построен в 1928 году) и Качалова, 25а (построен в 1930 году). Все здания признали аварийными и подлежащими сносу.