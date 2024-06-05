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Недвижимость В Новосибирске решили уничтожить два дома, которым почти по сто лет — карта

В Новосибирске решили уничтожить два дома, которым почти по сто лет — карта

Вместе с ними буду снесены еще несколько построек

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Здания, которые хотят демонтировать уже признали аварийными - на фото дом по адресу Качалова, 25а

Дом, построенный в 1928 году, и еще несколько построек снесут в Новосибирске. Информация об этом появилась на сайте «РТС-тендер».

4 мая на сайте опубликовали аукцион на поиск подрядчика, который выполнит работы по демонтажу четырех зданий. Исполнителю готовы заплатить более 2 миллионов рублей. В документах указано, что победитель торгов должен снести дома на улицах Старое шоссе, 2 (построен в 1955 году), Зональная, 2а (построен в 1960 году), а также два дома, которым почти по сто лет: Ногина, 2/4 (построен в 1928 году) и Качалова, 25а (построен в 1930 году). Все здания признали аварийными и подлежащими сносу.

Подрядчик должен выполнить работы не позднее 40 рабочих дней со дня, следующего за днем заключения муниципального контракта. Выигравшей компании необходимо разобрать здания, вывести строительный мусор, а засыпать траншеи.

Дом на улице Ногина находится в историческом самобытном районе под названием Нахаловка, там власти планируют снести и другие многоквартирные здания. Под снос попали дома, которые были построены для работников спирт- и маслозавода еще в середине прошлого века.

НГС направил запрос в мэрию, чтобы узнать, что может появиться на месте снесенных зданий.

Недавно в пресс-центре администрации рассказали, что снесут 41 дом. Участки в Первомайском и Советском районах хотят в будущем отдать под КРТ (комплексное развитие территории).

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