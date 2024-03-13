Особенный посёлок: под Новосибирском организуют коммуну для семей с детьми-инвалидами — участки продают тайно и странно дёшево

В Коченевском районе может появиться посёлок для семей с «особенными» детьми. По крайней мере, так уверяет автор инициативы, 40-летний новосибирец Кирилл Миронов. Он как председатель садового товарищества устроил распродажу дачных участков по бросовой цене, обещая покупателям взаимопомощь в жизненных ситуациях. Некоторые ему доверились, другие смотрят на ситуацию с подозрением, вспоминая поговорку про бесплатный сыр и мышеловку. Криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов пообщался с воодушевленными покупателями, скептиками, радушным председателем и профессиональным юристом, чтобы ответить на вопрос: что это, гуманистический проект или плохо прикрытая афера.
6 соток за 10 тысяч
У родителей детей с ограниченными возможностями есть чат в мессенджере, где они делятся друг с другом информацией о занятиях адаптивным спортом. Далеко не все тренеры готовы заниматься с особенными ребятишками, поэтому иногда сведения о таких педагогах на вес золота. Пару недель назад в чате про адаптивный спорт появилось сообщение о продаже дачных участков для семей с детьми-инвалидами.
— Предложили приобрести 6 соток за 10 тысяч рублей. Всех заинтересованных сразу добавили в отдельный чат с названием «Особенные детки и дача». При этом отметили, что если в семье два ребёнка инвалида или инвалидами являются папа или мама, то можно приобрести сразу два участка по 10 тысяч рублей за каждый, — сообщила корреспонденту НГС одна из потенциальных покупательниц по имени Алина (имя изменено).
Сегодня в чате состоит 114 человек. В нём закреплено сообщение о том, что продажей участков занимаются председатель и члены правления садового товарищества «Проходчик», расположенного в Коченевском районе.
— Оформление происходит по членской книжке с заявлением на вступление в общество, — говорится в сообщении (скриншот имеется в распоряжении редакции).
Сегодня уже составлен список (имеется в распоряжении редакции), в который внесли тех, кто полностью оплатил участки (12 человек), а также потенциальных покупателей, попросившие поставить бронь на дешевую землю (25 человек).
Анна оплатила участок полностью. В беседе с корреспондентом НГС она заявила, что предложение СТ «Проходчик» уже не актуально — всю дешёвую землю успели раскупить. Женщина с воодушевлением рассказывает о том, что скоро в дачном обществе будет целая улица, на которой будут жить только семьи с «особенными детками», стремящиеся к взаимопомощи и взаимовыручке.
— Инициатива очень отличная. И председатель молодец. Они с помощницей не просто продали и забыли — нет, они помогают. Уже нашли машину, которая нам садовые бочки доставит, трактор, который вспашет нам там всё. У председателя самого ребёнок с инвалидностью, поэтому у него есть идея создать такую коммуну, — отметила Анна.
Женщина призналась, что участок выбирала онлайн на карте садового товарищества. На минувших выходных вместе с другими покупателями Анна ездила смотреть землю вживую, но добраться до своей будущей дачи не смогла — дорогу к пустым участкам не чистят. По ее словам, люди убедились, что товарищество существует, на единственной улице стоят обжитые домики. Правление, уверяет Анна, также продаёт участки с заброшенными постройками, но цена на них выше.
— Все документы они предоставили без проблем: и членские книжки, и договоры. Ключ от ворот, кто захотел, заказал, там еще на въезде видеонаблюдение есть, — рассказала женщина.
Теперь Анна мечтает о том, как засадит участок плодовыми деревьями и будет выращивать свежие овощи для своих детей.
«Ничего вы писать не будете»
Далеко не все родители поглощены утопией о поселке для особенных детей. Внимательные члены группы отметили, что сначала правление «Проходчика» заявило о продаже пяти участков, а потом сообщение скорректировали. Количество дешёвой земли резко увеличилось, а темпы торгов — ускорились.
— Внезапно они решили срочно ехать на место, хотя прекрасно знали, что из-за снега подъехать к участкам невозможно. Съездили, накидали фотографий, на которых ничего не понятно. Потом эти сборы постоянные — на какие-то бочки для воды, на очистку дороги, — рассказала в беседе с корреспондентом НГС участница чата, пожелавшая сохранить анонимность.
— Всех заинтересованных председатель приглашает на обсуждение в личный чат, — добавила женщина.
По данным сервиса «Контур.Фокус», СТ «Проходчик» было образовано в 1991 году, а поставлено на учет в августе 2021 года. С сентября 2022 года председателем товарищества является Миронов Кирилл Евгеньевич.
Согласно базе данных исполнительных производств Службы судебных приставов, полный тёзка Миронова, родившийся с ним в один день и имеющий с ним один номер ИНН, является злостным неплательщиком по кредитам. В базе есть информация о 48 производствах в отношении него на общую сумму более 5,3 миллиона рублей.
Действующих предприятий, зарегистрированных на Кирилла Миронова, найти не удалось.
Кирилл Миронов обсуждать ситуацию с продажей участков для семей с особенными детьми с корреспондентом НГС отказался, посоветовав обратиться к своему заместителю по имени Ангелина. Женщина отметила, что Миронов — это её супруг, а инициатива по продаже участков принадлежит ей. При этом в разговоре Ангелина повела себя неожиданно агрессивно.
— Ничего вы писать не будете. Это закрытая информация. Я не даю разрешение на публикацию, потому что не о чем писать, потому что то, что я придумала, до конца не реализовала: семьи еще не заселились, дома не построены, — подчеркнула женщина, пригрозив обратиться в суд.
После разговора с корреспондентом Ангелина развернула в чате бурное обсуждение внимания СМИ к её проекту.
— Мы не для этого оформляем по членской книжке всех нас, чтобы не потерять льготы. Да, мы смогли реализовать то, что не смогло государство, но это не стоит выносить на публичность, — отметила в чате Ангелина
Высказывание женщины поддержал Кирилл Миронов, который зачем-то подчеркнул, что они с Ангелиной находятся «на грани развода», но заверил «садоводов», что их никто в обиду не даст.
А если найдётся собственник?
Редакция НГС попросила прокомментировать ситуацию новосибирского адвоката Сергея Синякова. Юрист подчеркнул, что оформление участков по членской книжке — незаконно, и покупателям следует задуматься.
Во-первых, по его словам, необходимо выяснить, проводилось ли общее собрание собственников, на котором было принято решение о продаже земли. Во-вторых, отметил юрист, следует выяснить, кому в настоящий момент принадлежит право собственности на участки, а также как далеко распространяются границы товарищества.
— Если участки выходят за границы садового общества, установленные муниципалитетом, то необходимо соответствующее постановление о расширении границ. Если участки находятся в пределах садового общества, то надо понимать, чьи они. Заброшенных участков сегодня, в эпоху капитализма, в принципе не бывает, у них обязательно будет собственник, — пояснил Синяков.
Юрист подчеркнул, что если впоследствии найдутся собственники участков, то в случае судебного разбирательства членская книжка не будет иметь юридической силы. Также он с подозрением отнесся к закрытому чату, где идёт продажа земли. По его словам, процесс должен быть открытым и прозрачным.
В конце прошлого года редакция НГС рассказывала, как на пенсионера повесили долг в полмиллиона рублей за садовый участок, которого у него никогда не было. В другом СНТ председатель пообещал похоронить садоводов, которые обвинили его в растрате общего бюджета.