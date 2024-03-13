Особенный посёлок: под Новосибирском организуют коммуну для семей с детьми-инвалидами — участки продают тайно и странно дёшево

6 соток за 10 тысяч

У родителей детей с ограниченными возможностями есть чат в мессенджере, где они делятся друг с другом информацией о занятиях адаптивным спортом. Далеко не все тренеры готовы заниматься с особенными ребятишками, поэтому иногда сведения о таких педагогах на вес золота. Пару недель назад в чате про адаптивный спорт появилось сообщение о продаже дачных участков для семей с детьми-инвалидами.



— Предложили приобрести 6 соток за 10 тысяч рублей. Всех заинтересованных сразу добавили в отдельный чат с названием «Особенные детки и дача». При этом отметили, что если в семье два ребёнка инвалида или инвалидами являются папа или мама, то можно приобрести сразу два участка по 10 тысяч рублей за каждый, — сообщила корреспонденту НГС одна из потенциальных покупательниц по имени Алина (имя изменено).

