«Я вам спокойно жить не дам»: председатель СНТ пригрозил «похоронить» дачников, обвинивших его в растратах бюджета общества

Эффективное управление

Группа членов СНТ «Отдых-1» обратилась в редакцию НГС, попросив о полной анонимности: люди опасаются председателя общества, который, по их словам, не только не выбирает выражений в общении, но и периодически может угрожать людям расправой или броситься с кулаками.



В 2016 году садовод Анатолий (имя изменено) случайно выяснил, что дорога у его участка, которой пользовались для прохода в лесной массив, была продана соседке. Возмущённый этим обстоятельством дачник начал выяснять, как кусок земли общего пользования оказался в частных владениях. Взаимопонимания с председателем — Владимиром Гонтаревым — садовод не нашёл, зато уверяет, что в процессе своего маленького расследования наткнулся на интересные факты.

