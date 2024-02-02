«Я вам спокойно жить не дам»: председатель СНТ пригрозил «похоронить» дачников, обвинивших его в растратах бюджета общества

Новосибирские дачники пожаловались на председателя СНТ в Советском районе Новосибирска, который, по их словам, незаконно возглавил общество и зарабатывает на нём огромные деньги. Предприимчивый мужчина, уверяют садоводы, незаконно распродал земли СНТ, начисляет завышенные платежи за воду и электричество, а несогласных с его методами руководства обещает «похоронить», бравируя связями с криминальными кругами. С большим трудом дачники добились возбуждения уголовного дела против председателя, но сам он называет нападки на себя атакой. Корреспондент НГС Павел Тиунов выяснил подробности дачных войн и узнал мнение полиции.
Эффективное управление
Группа членов СНТ «Отдых-1» обратилась в редакцию НГС, попросив о полной анонимности: люди опасаются председателя общества, который, по их словам, не только не выбирает выражений в общении, но и периодически может угрожать людям расправой или броситься с кулаками.
В 2016 году садовод Анатолий (имя изменено) случайно выяснил, что дорога у его участка, которой пользовались для прохода в лесной массив, была продана соседке. Возмущённый этим обстоятельством дачник начал выяснять, как кусок земли общего пользования оказался в частных владениях. Взаимопонимания с председателем — Владимиром Гонтаревым — садовод не нашёл, зато уверяет, что в процессе своего маленького расследования наткнулся на интересные факты.
— В 2009 году Владимира Гонтарева избрали председателем СНТ, хотя он не входил в состав не только правления, но и не был членом товарищества, так как на тот момент не был собственником участка в пределах общества. Позже он представлял какие-то справки в разные инстанции, что якобы владеет участком номер 4, но, по данным из ЕГРН, этот участок находился в собственности женщины, с которой Гонтарев начал проживать. По факту место председателя занял сторонний человек, — пояснил садовод.
Дачники уверяют, что новый председатель начал свою бурную деятельность с того, что распродал восемь бесхозных участков, присоединенных к СНТ несколько лет назад. По словам садоводов, актуальная стоимость дачной земли на тот момент — 100 тысяч рублей за сотку. Впоследствии на общем собрании председатель отчитался, что один участок площадью 7 соток был продан за 218 тысяч рублей, другой, стоимостью более 700 тысяч, обменяли на щебень для отсыпки проездов.
При этом сначала участки регистрировали на председателя или секретаря и только потом переоформляли на покупателя. Садоводы уверены, что средства от проданных участков в бюджет СНТ не поступили, а отчетные документы не представили ни дачникам, ни полиции.
Другой способ финансовой выгоды от управления СНТ — работа со взносами и платежами за коммунальные услуги. По словам дачников, при расчёте взносов количество земли общества занижают на 118 соток, что позволяет собирать «неучтенные средства» — за последние 5 лет таким образом могло быть собрано дополнительно около миллиона рублей.
Платежи за воду и электричество тоже завышены, уверяют они: получив выписки из «Горводоканала» и «Новосибирскэнергосбыта», садоводы выяснили, что денег было собрано в 3 раза больше, чем требовалось на оплату услуг. На ремонт домика сторожа ежегодно собирают по 150 тысяч рублей, хотя для его восстановления никто палец о палец не ударил, негодуют они.
— Ежегодно по взносам мы собираем 3 миллиона рублей, каждый год на общем собрании мы планируем траты на год. Обычно выходит, например, 1,5 миллиона рублей. В конце года смотрим: а истрачено все 3 миллиона. При этом в отчёте ревизионной комиссии появляются совсем непонятные статьи: оплата услуг охранной фирмы, хотя охранников никто никогда не видел, ремонт личного снегохода, содержание личной собаки, автомобиля, доставка воды, туалетная бумага, — подчеркнула одна из дачниц в разговоре с корреспондентом НГС.
Садоводы подсчитали, что таким образом в течение нескольких лет председатель мог заработать на дачниках больше 10 миллионов рублей. В 2020 году они подали первое заявление в полицию, но добиваться возбуждения уголовного дела им пришлось несколько лет.
Вялотекущее расследование
В общей сложности правоохранительные органы вынесли пять отказов в возбуждении уголовного дела «в связи с отсутствием состава преступления». На каждый из них дачники жаловались в прокуратуру, которая раз за разом выявляла недоработки полицейских. Однажды сотрудники прокуратуры даже вынесли в адрес начальника ГУ МВД по Новосибирской области представление.
В октябре 2022 года следователь отдела полиции №10 «Советский» возбудила уголовное дело о растрате в особо крупном размере (ч.4 ст. 160 УК РФ) в отношении неустановленного лица из числа руководителей СНТ «Отдых-1. В постановлении указано, что речь идёт о растрате более 2 миллионов рублей. Впоследствии обвинение было предъявлено Владимиру Гонтареву.
Дачники ходом расследования не довольны. В частности, говорят они, следствие не хочет приобщать к делу важные документы, доказывающие не просто вину председателя, но и причастность к выводу средств других людей.
— Мошенническими способами, — подчеркивают садоводы.
В 2023 году дело о растрате средств дачников из Советского района передали искитимским следователям. Вовремя вмешалась прокуратура, которая не только вернула дело в отдел полиции №10, но и признала, что «расследование проводится неэффективно, с грубыми нарушениями».
— В конце прошлого года появилась информация, что уголовное дело закрыто, а с председателя сняты все обвинения. Официального документа у нас ещё нет, но мы боимся, что после этого он устроит нам «весёлую жизнь», — с тревогой заявила одна из дачниц. По словам садоводов, председатель отличается крайне вспыльчивым нравом.
«Сделаю всё, чтобы тебя урыли»
В распоряжении редакции НГС оказались несколько аудиозаписей с примерами общения председателя СНТ «Отдых-1» Владимира Гонтарева с недовольными дачниками. Обсуждая, казалось бы, текущие вопросы об истребовании документов и способах оплаты взносов, мужчина буквально взрывается от гнева.
— Я вам жить спокойно не дам. Я сделаю всё, чтобы тебя, козла бородатого, здесь урыли когда-нибудь, — кричит на одной из записей председатель.
В разговорах с женщинами Гонтарев тоже выражений не выбирает: одну из дачниц он назвал «коровой» и пообещал «похоронить». По словам садоводов, председатель в разгар споров нередко порывается броситься на оппонента с кулаками, но всякий раз его останавливают. Они рассказали, как однажды в порыве ярости один из сторонников председателя грозил связями с «первомайскими» (речь, вероятно, шла о «Первомайской ОПГ»).
Нестандартная манера общения и подозрительная татуировка на фаланге пальца (заметна на фотографиях, которые дачники предоставили редакции НГС) вызвала массу слухов среди дачников о том, что Владимир Гонтарев, возможно, имел проблемы с законом. Четверо членов СНТ также рассказали журналисту НГС, что однажды на протяжении месяца на участке, соседствующем с председательским, прятались сбежавшие из колонии заключенные, а впоследствии их выследили и задержали полицейские. Подтвердить это, как и информацию о возможной судимости Владимира Гонтарева, редакции НГС не удалось.
Дело закрыть нельзя оставить
В разговоре с корреспондентом НГС Владимир Гонтарев признал, что обвинения связаны якобы с растратой 2 миллионов рублей, на которые планировали построить «зимний водопровод». При этом, по его словам, в деле есть все доказательства, что претензии в его адрес беспочвенны.
— Якобы я деньги собрал с общества, а водопровод не построил. На самом деле водопровод построен, функционирует — приезжала комиссия. Может быть, вам со следователем пообщаться, который ведет это дело? Она вам доходчиво расскажет, — отметил председатель СНТ.
Гонтарев подчеркнул, что нападки на него — дело рук конкретных садоводов, которые хотят «опорочить» не только его, как председателя, но и все правление в целом. На вопрос, зачем дачникам это нужно, мужчина затруднился ответить, упомянув «корыстную цель или личную неприязнь». По его словам, он при поддержке 45 садоводов написал коллективное обращение в областную прокуратуру, в котором отметил, что указанные дачники регулярно клевещут на правление СНТ.
— Документы [финансовой деятельности СНТ] трижды изымались [следователями] на проверку. Документы прошли не одну экспертизу — ничего не было найдено, но они добились возбуждения уголовного дела, которое прекращено 29 декабря, — заявил Гонтарев, подчеркнув, что «абсолютное большинство» садоводов на его стороне.
Редакция НГС отправила запрос в ГУ МВД по Новосибирской области с просьбой пояснить, расследуется ли уголовное дело в отношении Гонтарева или его преследование прекращено.
— В настоящее время 10 отделом по расследованию преступлений на обслуживаемой территории города Новосибирска следственного управления УМВД России по городу Новосибирску проводится расследование. Более подробная информация не может быть предоставлена в связи с недопустимостью разглашения данных досудебного производства, — говорится в ответе ведомства.
На прошлой неделе стало известно, что десяток дачников могут лишиться своих домов из-за того, что по их земле должны пройти две улицы, которых в планах не было.