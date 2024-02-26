«Ставки просто запредельные». Риелторы объяснили, почему в России рухнул спрос на вторичку и стоит ли ждать снижения цен

Наши коллеги из MSK1.RU поговорили со специалистами, чтобы выяснить, какие факторы привели к такому резкому падению спроса и действительно ли стоит ожидать снижения цен на вторичное жилье. Подробности — в этом материале.

Почему спрос упал

Падение спроса на вторичку связано с последствиями повышения ключевой ставки Центробанка и ужесточением условий ипотечного кредитования, считает риелтор, основатель агентства недвижимости «Евгений Яшенков и партнеры» Евгений Яшенков. По его словам, выросший размер первоначального взноса и процентные ставки по ипотеке привели к тому, что в Москве стали выдавать меньше ипотечных кредитов.

