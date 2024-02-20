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Элитные дома и квартиры в Новосибирске

Под Новосибирском продают коттедж в стиле хай-тек за 150 миллионов — смотрим на бассейн, SPA-зону и личную террасу

Дом располагается в закрытом коттеджном поселке среди сосен

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Особняк построен в коттеджном поселке «Лесная Поляна»

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В новосибирском дачном поселке Мочище выставили на продажу дорогой коттедж площадью более 700 квадратных метров. В придачу к дому идут участок в 32 сотки (в собственности) и еще один большой участок в 50 соток, который был взят в долгосрочную аренду. Всё вместе обойдется в 150 миллионов рублей, объект появился на сайте N1.ru сегодня, 20 февраля.

— Дом проектировал архитектор Андрей Кузнецов. Год постройки — 2015-й. Участок ровный, газон правильной формы, ландшафт. Дом расположен так, что вторая половина участка свободна, на ней можно разместить любые капитальные постройки, — пишет продавец в объявлении.

Кухня-гостиная оснащена итальянским камином

Кухня-гостиная оснащена итальянским камином

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Площадь одной только кухни-гостиной составляет порядка 70 квадратов

Площадь одной только кухни-гостиной составляет порядка 70 квадратов

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На первом этаже есть SPA-зона с бассейном

На первом этаже есть SPA-зона с бассейном

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Отсюда же можно попасть в сауну

Отсюда же можно попасть в сауну

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А так выглядит главная спальная с санузлом и гардеробной

А так выглядит главная спальная с санузлом и гардеробной

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Второй этаж, как пишет продавец, спроектирован для восстановления и отдыха

Второй этаж, как пишет продавец, спроектирован для восстановления и отдыха

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Пока он смотрится пустовато, но здесь есть кабинет, детская игровая и несколько спален

Пока он смотрится пустовато, но здесь есть кабинет, детская игровая и несколько спален

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Терраса площадью 57 квадратов

Терраса площадью 57 квадратов

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Почти в два раза дешевле обойдется коттедж с ретро-обстановкой в Академгородке. Рядом с ним знаменитые домики ученых и пруд с утками — местная достопримечательность.

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