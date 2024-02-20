Под Новосибирском продают коттедж в стиле хай-тек за 150 миллионов — смотрим на бассейн, SPA-зону и личную террасу

В новосибирском дачном поселке Мочище выставили на продажу дорогой коттедж площадью более 700 квадратных метров. В придачу к дому идут участок в 32 сотки (в собственности) и еще один большой участок в 50 соток, который был взят в долгосрочную аренду. Всё вместе обойдется в 150 миллионов рублей, объект появился на сайте N1.ru сегодня, 20 февраля.

