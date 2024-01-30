Новосибирских застройщиков обяжут вкладываться в строительство школ и детских садов

— Из этого расчёта предлагаются разные варианты заключения соглашения, — пояснил Алексей Кондратьев. — Соглашение может заключаться на строительство школы крупным застройщиком: застройщик фактически оплачивает проценты по кредитам как взнос в социальную инфраструктуру, бюджет через 3–4 года выкупает объект по стоимости госэкспертизы. Второй вариант — обеспечение перечисления средств в бюджет города Новосибирска согласно программы строительства школ. Выкуп и передача городу Новосибирску земельных участков, которые в настоящее время зарезервированы для развития социальной инфраструктуры, согласно оценки. И другие модели, которые могут быть во взаимодействии [с застройщиками] установлены.

