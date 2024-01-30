Новосибирских застройщиков обяжут вкладываться в строительство школ и детских садов

В Новосибирске решат проблему дефицита социальной инфраструктуры соглашениями с застройщиками — их варианты обсудили 30 января на заседании президиума экспертного общественного совета по градостроительству при мэре Новосибирска.
Как подтвердил врио мэра Новосибирска Олег Клемешов, сегодня часть разрешений на строительство заблокированы из-за недостатка социальной инфраструктуры — в частности, школ. По данным мэрии Новосибирска, озвученным главой департамента строительства и архитектуры мэрии Алексеем Кондратьевым, дефицит сегодня составляет 17 объектов.
Ранее бюджет обеспечивал 100-процентное финансирование строительства школ и детских садов, по предложению властей и экспертов, его доля участия в проектах должна сократиться до 50%. Стоимость 1 кв. м социальной инфраструктуры составляет сегодня 9750 рублей за кв. м в себестоимости строительства жилья. Застройщикам предложили делать взносы порядка 5 тысяч рублей с каждого квадрата нового жилья.
— Из этого расчёта предлагаются разные варианты заключения соглашения, — пояснил Алексей Кондратьев. — Соглашение может заключаться на строительство школы крупным застройщиком: застройщик фактически оплачивает проценты по кредитам как взнос в социальную инфраструктуру, бюджет через 3–4 года выкупает объект по стоимости госэкспертизы. Второй вариант — обеспечение перечисления средств в бюджет города Новосибирска согласно программы строительства школ. Выкуп и передача городу Новосибирску земельных участков, которые в настоящее время зарезервированы для развития социальной инфраструктуры, согласно оценки. И другие модели, которые могут быть во взаимодействии [с застройщиками] установлены.
Президиум экспертного общественного совета почти единогласно (с одним воздержавшимся) принял предложенные проект решения. Тем не менее, подчеркнул Алексей Кондратьев, его будут дорабатывать и уточнять, а затем его предстоит одобрить правовому департаменту мэрии и депутатам горсовета.
О том, что в городе фактически прекратили выдавать разрешения на строительство, рассказал глава ГК «Химметалл» Евгений Гаврилов. Он отметил, что против новостроек в районах без инфраструктуры решительно выступила прокуратура. Представители прокуратуры, как уточнили в рамках заседания 30 января, входят в рабочую группу, которая разрабатывала новый документ.
Члены совета также отметили, что за основу взята норма, которая уже действует в Перми. При этом московская модель формирования бюджета для строительства социальных объектов Новосибирску не подходит.
Подробнее о новом решении проблем с инфраструктурой можно будет прочитать в репортаже НГС 31 января.