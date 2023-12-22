«Стоят как космический корабль». Почему в России взлетели цены на съемные квартиры и что будет дальше

— Когда повышается ключевая ставка, то, естественно, растет процент по ипотеке, плюс еще мы наблюдаем, что банки повышают первоначальный взнос, — объяснила эксперт по инвестициям и недвижимости Наталья Куницкая. — То есть если раньше он был 10%, сейчас уже 20%, вскоре вообще 30% собираются внедрить. Плюс к этому инфляция сильная — видно, как всё подорожало и так далее. Люди, которые планировали покупать недвижимость, откладывают это. Потому что повысились ставки и первоначальные взносы, жизнь стала дороже, и они просто остаются в аренде.