«Стоят как космический корабль». Почему в России взлетели цены на съемные квартиры и что будет дальше

В России значительно подорожала аренда квартир. По данным риелторов, стоимость съемного жилья с июля в среднем подорожала на 35%. Эксперты в сфере недвижимости уверены, что это напрямую связанно с повышением ключевой ставки, регулирующей проценты, под которые выдают ипотеку.
— Когда повышается ключевая ставка, то, естественно, растет процент по ипотеке, плюс еще мы наблюдаем, что банки повышают первоначальный взнос, — объяснила эксперт по инвестициям и недвижимости Наталья Куницкая. — То есть если раньше он был 10%, сейчас уже 20%, вскоре вообще 30% собираются внедрить. Плюс к этому инфляция сильная — видно, как всё подорожало и так далее. Люди, которые планировали покупать недвижимость, откладывают это. Потому что повысились ставки и первоначальные взносы, жизнь стала дороже, и они просто остаются в аренде.
Как уточнил брокер и владелец агентства MOD Estate Денис Гаджиев, цены на съемные квартиры будут расти и дальше, а вариантов арендного жилья будет становиться всё меньше.
— Только за последние пару месяцев количество предложений по долгосрочной аренде сократилось на 40%, — уточнил он.
Повышение цен на аренду квартир ударило не только по тем, кто ищет жилье, но и по тем, кто давно его снимает.
— Я полтора года снимал квартиру в Москве за 70 тысяч рублей, но теперь с меня просят 100 тысяч, — рассказал квартиросъемщик Максим Ковалев. — Стал рассматривать другие варианты, но их нет. Нормальные квартиры все стоят как космический корабль. Однушку даже с так называемым бабушкиным ремонтом сложно дешевле 40 тысяч в пределах МКАД найти.
Такая ситуация на рынке недвижимости сложилась не только в Москве, Санкт-Петербурге и других мегаполисах, притягивающих тысячи людей, но и почти по всей России.
— В Ярославле катастрофическая ситуация — там вообще нормальных квартир нет, — добавила Наталья Куницкая. — Потому что некоторые объекты еще не достроились, а всё остальное просто разобрали. И цены там уже на уровне московских. В жилом комплексе в центре города двухкомнатные квартиры предлагают за 150 тысяч рублей в месяц.
Эксперт уточнила, что сейчас мы практически находимся на пике ключевой ставки, поэтому это один из самых сложных периодов для рынка недвижимости.
Ранее мы писали, что площадь квартир в Москве за последние годы сильно уменьшилась. Особенно это коснулось студий — если раньше в среднем они были по 35 квадратных метров, то сейчас — 23,6 квадрата. Недавно на сайте объявлений нашли студию с «дизайнерским ремонтом» без окон жилой площадью 3,4 квадратного метра (хозяин называет ее «мини-квартиркой»). Читайте, много ли такого жилья сдается в Москве и сколько стоит его аренда.