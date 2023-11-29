Этаж бывшего здания «Холидея» на Бердском шоссе купил алтайский предприниматель — что о нем известно

Четвертый этаж здания на Бердском шоссе, 61, продали на торгах. Ранее помещение принадлежало обанкротившейся компании «Холидей».
Информацию об итогах аукциона опубликовали на сайте «Федресурс». Цена составила 11 777 777 рублей. Победителем торгов стал Сергей Огородников, который действовал в интересах предпринимателя Владимира Зайца.
Площадь помещения составляет 835,5 квадратных метров. Согласно кадастровой карте, оно занимает четвертый этаж здания.
По информации сайта RusProfile, индивидуальный предприниматель Владимир Заяц зарегистрирован в Барнауле. Бизнесмен занимается розничной торговлей обоями и напольными покрытиями, оптовой продажей чистящих средств, прочими непродовольственными товарами. Ранее бизнесмену принадлежало ООО «Гранит+», которая торговала такими же товарами. Сейчас организация ликвидирована.
Также Владимир Заяц владел компанией «Драйв». Среди видов ее деятельности было предоставление прочих услуг, торговля автотранспортом и неспециализированная розничная торговля.
В разговоре с НГС Владимир Заяц сообщил, что пока не решил, с какой целью будет использовать помещение на Бердском шоссе, 61.
В октябре стало известно, что второй этаж здания выкупил предприниматель из Астрахани. Его планируют сдавать в аренду.