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Обзор

На контрасте: сравниваем самое дешевое и самое дорогое жилье в разных районах — от комнат в общагах до роскошных лофтов

Стоимость квартир стартует с 950 тысяч рублей и может доходить до заоблачных 99 миллионов

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Доступное жилье в Новосибирске — это, как правило, крошечные студии-комнаты и «квартиры на земле», то есть частные дома. За них, в зависимости от района, просят от 0,9 до 2 миллиона рублей

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Доступное жилье — понятие условное, когда речь заходит о разных районах города. Где-то самые скромные варианты начинаются от миллиона с небольшим, а где-то этой суммой не обойтись даже для покупки чего-то ну очень бюджетного вроде комнаты или квартиры, напоминающей по своим размерам подсобку. Корреспондент НГС решила выяснить, в каком районе искать сверхдешевые и экстремально дорогие квартиры. Подробности — в этой подборке.

Центральный округ: хижина в лесу и роскошная квартира на 8 комнат

Порой хитрые продавцы называют квартирами самую неожиданную недвижимость. К выделенным комнатам в большой квартире, которые пусть и с натяжкой, но подходят по своим габаритам под понятие «студия», мы уже привыкли. Но вот частные дома в лесу, именуемые квартирами, — вещь пока неожиданная. И это самый доступный вариант Центрального округа — 19-метровая квартира-комната в частном доме 1970 года постройки в Заельцовском бору. За жилье по соседству с элитным ЖК Flora&Fauna просят 1,6 миллиона рублей.

Настоящий домик в лесу

Настоящий домик в лесу

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Внутри не так много места, зато есть пластиковое окно

Внутри не так много места, зато есть пластиковое окно

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Самое дорогое жилье в Центральном округе, к слову, как раз в ЖК Flora&Fauna — 299-метровая квартира в доме-новостройке за 99 миллионов рублей. Но поскольку там лишь голые стены и смотреть особо не на что, взглянем на еще один вариант — восьмикомнатную квартиру в тихом центре (Октябрьская, 34). 300-метровое жилье с итальянской мебелью, которую оставят новым владельцам, оценили в 64,5 миллиона рублей.

Роскошь за которую придется выложить почти 65 миллионов

Роскошь за которую придется выложить почти 65 миллионов

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А вот дом, где и располагается дорогая квартира

А вот дом, где и располагается дорогая квартира

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Калининский район: старенький дом и четырешка с видом на сосны

1,5 миллиона рублей — столько стоит самый бюджетный вариант жилья в Калининском районе, а точнее, в его отдаленном поселке Пашино. За эту сумму здесь можно приобрести старый деревянный дом (опять квартира на земле), в котором есть электричество, вода и печь. Зато это не какие-нибудь 19 квадратов, а целых 35, при этом как пишет продавец, участок позволяет расширить дом.

Вариант жилья, которые риелторы называют «квартирами на земле»

Вариант жилья, которые риелторы называют «квартирами на земле»

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В придачу идет участок земли

В придачу идет участок земли

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Самый роскошный вариант в Калининском районе — это 149-метровая четырехкомнатная квартира в ЖК «Эдем». Его достроили 12 лет назад, но продающаяся квартира по-прежнему никак не обставлена и предлагается под самоотделку. Из нее открывается вид на причудливые сталинки Богдашки и сосновый лесок. Цена вопроса — почти 34,5 миллиона рублей (кстати, трешка шестью этажами ниже и с мебелью в этом же доме выйдет дешевле — в 26 миллионов).

Хоть дом и сдали довольно давно, в квартире так и не сделали ремонт

Хоть дом и сдали довольно давно, в квартире так и не сделали ремонт

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ЖК «Эдем» расположен в зеленой зоне живописной Богдашки

ЖК «Эдем» расположен в зеленой зоне живописной Богдашки

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Дзержинский район: квартира-крошка и четырешка с 30-метровой кухней

Бюджетный вариант Дзержинского района еще доступней, чем все предыдущие — тут за квартиру просят 1,3 миллиона рублей. Правда, квартирой это можно назвать с натяжкой: 12 квадратных метров, единственное окно и крошечная отсечка под санузел. Жилье продают в трехэтажном доме на Крестьянской, в глубине частного сектора возле остановки «Плехановская».

В квартире мало что помещается, но, по крайней мере, есть холодильник, микроволновка и раковина

В квартире мало что помещается, но, по крайней мере, есть холодильник, микроволновка и раковина

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Дворик дома

Дворик дома

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Огромная 155-метровая квартира в высотке возле ТРЦ «Сибирский молл» — самое дорогое жилье из продающихся сейчас в Дзержинке. Это четырешка с панорамными окнами, в которой владельцы решили оставить абсолютно все новым хозяевам — мебель, технику, предметы декора. За все вместе просят 25 миллионов рублей.

Вот что достанется будущим хозяевам за 25 миллионов рублей

Вот что достанется будущим хозяевам за 25 миллионов рублей

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В квартире три спальни

В квартире три спальни

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Октябрьский район: комната как студия и пятиуровневая квартира в клубном доме

Самый доступный вариант Октябрьского района нашелся в советской десятиэтажке на Бориса Богаткова недалеко от станции метро «Золотая Нива». Это 13-метровая квартира-комната с выделенным санузлом, за которую просят 1,51 миллиона рублей.

— Отличный вариант для проживания пожилого человека либо студента, а также для сдачи в аренду, — уверяет продавец.

Когда-то это была комната в большой квартире

Когда-то это была комната в большой квартире

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А вот в 60 миллионов рублей оценили квартиру в старейшем клубном доме Новосибирска на улице Шевченко. Общая площадь самого дорогого жилья Октябрьского района составляет больше 700 квадратных метров. Смотреть в квартире особо не на что — одни голые стены, но в объявлении подчеркивается, что здесь есть бассейн, сауна, место под лифт, мансарда и камины. А еще продавец пишет, что в доме замечательные соседи. Какие именно — можно почитать в нашем расследовании.

Шикарный дом на 18 квартир — старейшая клубная недвижимость Новосибирска

Шикарный дом на 18 квартир — старейшая клубная недвижимость Новосибирска

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Внутри пока вот так

Внутри пока вот так

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Первомайский район: микроквартира дешевле миллиона и четырешка с большим камином

Эконом-варианты Первомайки представлены, в основном, микроквартирами (хотя есть и те самые «квартиры на земле»). Самая дешевая из них — 13-метровая квартира-комната в хрущевке на Первомайской улице. Жилая площадь в ней — 8 метров, при этом душевая кабина выведена в основную комнату — она же кухня, она же зал. За нее просят 950 тысяч рублей.

Чтобы сэкономить место, душевую кабину поставили в комнате

Чтобы сэкономить место, душевую кабину поставили в комнате

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Так выглядит дом, где продается микроквартира

Так выглядит дом, где продается микроквартира

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А теперь переносимся в микрорайон «Весенний», где в одной из десятиэтажек продают двухуровневую квартиру с большим камином, винным шкафом и джакузи. В четырешке оставляют почти всю мебель, а просят за жилье 14,75 миллиона рублей.

Квартиру продают в одной из высоток «Весеннего»

Квартиру продают в одной из высоток «Весеннего»

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Квартира недавно пережила ремонт

Квартира недавно пережила ремонт

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Вид на второй уровень

Вид на второй уровень

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Советский район, где доступные варианты начинаются с 2 миллионов

А вот район, где не обойтись 1,5 миллионами рублей. Самый доступный вариант стоит 2 миллиона, и за эту сумму можно получить 24-метровую квартиру в старом деревянном доме на Вяземской. В ней всего две комнаты: кухня и спальня, а вот санузла нет — он единственный на весь этаж. Но, как пишет продавец, есть возможность его установить и в самой квартире.

За квартиру в этом доме просят 2 миллиона рублей

За квартиру в этом доме просят 2 миллиона рублей

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Из Нижней зоны перемещаемся в Верхнюю, к знаменитому пруду с утками. В одном из домов на Золотодолинской продают 300-метровую квартиру, которую продавец называет «уникальной». Подробностей нет, как и большого количества фотографий, но понятно, что здесь есть несколько санузлов и спален, большая гостиная, кедровая бочка и окна в потолке. Цена вопроса — 80 миллионов рублей.

Жилье занимает чуть больше 300 квадратных метров

Жилье занимает чуть больше 300 квадратных метров

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Так выглядит не то холл, но те зона отдыха

Так выглядит не то холл, но те зона отдыха

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Ленинский район: комната в общаге и трехэтажный пентхаус

На улице Пархоменко возле Монумента Славы продается самый доступный вариант в Ленинском районе — это 11-метровая комната-квартира. Дом, где располагается микроквартира, — это общежитие коридорного типа 1963 года постройки. За квартиру без ванны или душа (все это есть на этаже — общее) просят 1,2 миллиона рублей.

Привычная теснота в небольшой комнате

Привычная теснота в небольшой комнате

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Общие пространства в общежитии

Общие пространства в общежитии

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А теперь к роскоши. Выглядит она так: 300-метровая квартира, занимающая сразу три верхних этажа в высотке по соседству с той самой общагой.

— Рассказать про зону барбекю на собственной террасе с видом на город с высоты птичьего полета или про вечерний релакс перед камином с чашечкой ароматного чая, глядя на живой огонь и слушая потрескивание дров... или про сауну, которая отделана деревом редкой породы, — так поэтично описывает квартиру продавец.

Так выглядит модный камин

Так выглядит модный камин

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Дом, где продается статусная квартира

Дом, где продается статусная квартира

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Кировский район: студия в частном доме и лофт с крутым ремонтом

В список самых бюджетных вариантов чуть не попало 8-метровое подсобное помещение за 550 тысяч, размещенное в разделе «квартиры». Но его мы решили не брать в расчет — все-таки квартирой это не назовешь. А вот что есть в Кировском районе из бюджетного — это 24-метровая студия в частном доме на Архангельской. Жилье, безусловно, требует ремонта, но будущего владельца тут решили подкупить бонусом — в придачу к 24 метрам недвижимости обещают 2 сотки «плодородной земли». Квартиру оценили в 1,35 миллиона рублей.

Дом, где можно приобрести студию

Дом, где можно приобрести студию

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Вот обстановка внутри

Вот обстановка внутри

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Самый роскошный вариант предлагают за 25,75 миллиона рублей. В такую сумму оценили 90-метровый лофт в ЖК «Панорама». В трехкомнатной квартире недавно сделали дизайнерский ремонт — она располагается на 12 этаже 17-этажного дома.

Квартал, где можно найти дорогой лофт

Квартал, где можно найти дорогой лофт

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В лофте две спальни

В лофте две спальни

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Все это получат новые владельцы

Все это получат новые владельцы

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Недавно мы узнали, в каких многоэтажках Новосибирска чаще всего продают квартиры. Вот топ-20 домов-отказников.

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