На контрасте: сравниваем самое дешевое и самое дорогое жилье в разных районах — от комнат в общагах до роскошных лофтов

Октябрьский район: комната как студия и пятиуровневая квартира в клубном доме

Самый доступный вариант Октябрьского района нашелся в советской десятиэтажке на Бориса Богаткова недалеко от станции метро «Золотая Нива». Это 13-метровая квартира-комната с выделенным санузлом, за которую просят 1,51 миллиона рублей.



— Отличный вариант для проживания пожилого человека либо студента, а также для сдачи в аренду, — уверяет продавец.