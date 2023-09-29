13 домов в Октябрьском районе признали аварийными — когда их снесут

Мэрия Новосибирска признала аварийными 13 домов в Октябрьском районе. Постановления, подписанные мэром Анатолием Локтем, опубликовали 28 сентября в «Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска».
— Департаменту строительства и архитектуры мэрии осуществить расселение многоквартирного дома до 2035 года включительно, — указано в каждом из постановлений.
Под расселение попали дома на улице Днепровской №3, 7, 11 и 15. По информации сайта 2ГИС, их построили в 1961 году. Ранее мэрия признала аварийными другие дома на этой улице.
Также власти должны расселить дома на Автогенной № 144а, 144б, 150, 152, 152/1, 154, 156, 158, построенные с 1958 по 1962 годы.
Аварийными признали дом на Зыряновской, 11, который, по информации сайта Дом.минжкх, построили в 1954 году.
27 сентября стало известно, что в Новосибирске собираются снести аварийный дом на улице Никитина, 140. За работы готовы заплатить больше 800 тысяч рублей.