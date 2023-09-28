Аварийный дом на Никитина снесут за 20 дней — здание построили 70 лет назад

В Новосибирске снесут аварийный дом на улице Никитина, 140. За работы готовы заплатить 817,5 тысячи рублей из городского бюджета.
На сайте госзакупок разместили аукцион на поиск подрядчика, который выполнит работы. Заказчиком выступает МКУ «Городское жилищное агентство». По информации сервиса 2ГИС, дом построили в 1953 году.
— Подрядчик обязуется принять на себя обязательства выполнить работы по сносу многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащий сносу по адресу: г. Новосибирск, ул. Никитина, дом № 140, — указано в документации.
Победитель торгов должен будет обрушить дом и вывезти разрушенные конструкции.
Заявки на участие в торгах принимают до 5 октября. Снос должны выполнить в течение 20 дней с момента заключения контракта.
Бараки на улице Никитина начали расселять в 2021 году. При этом часть зданий тогда оставили полуразрушенными. Как до этого люди жили в разрушающихся домах, читайте в репортаже НГС.