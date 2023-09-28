Аварийный дом на Никитина снесут за 20 дней — здание построили 70 лет назад

Заявки на участие в торгах принимают до 5 октября. Снос должны выполнить в течение 20 дней с момента заключения контракта.



Бараки на улице Никитина начали расселять в 2021 году. При этом часть зданий тогда оставили полуразрушенными. Как до этого люди жили в разрушающихся домах, читайте в репортаже НГС.

