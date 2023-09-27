Прокуратура выступила против планов по застройке «Синара» — мэрия разрешила там высотки

Прокуратура Новосибирской области назвала незаконным решение мэрии Новосибирска о проекте планировки территории завода «Синар». Согласно нему, на этом месте можно строить здания высотой до 30 этажей.
— Прокурор города опротестовал незаконное решение мэрии, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
В ведомстве объяснили, что проект противоречит требованиям Гражданского процессуального кодекса РФ и нормативам проектирования. Это объяснили тем, что при значительной территории жилой застройки в проекте не предусмотрено место для школ и социальной инфраструктуры.
В самом «Синаре» от комментариев воздержались.
В июле прокуратура опротестовала проект застройки центра Новосибирска. У ведомства возникли вопросы к количеству школ и территории «Универсама».