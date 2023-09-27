freedom
СЕЙЧАС +11°С
Пробки 5/10
usd 96.24
eur 101.99
СрочноПерестали делать бесплатные прививки от ковида
Все новости
Все новости

Прокуратура выступила против планов по застройке «Синара» — мэрия разрешила там высотки

Документ предусматривает строительство зданий высотой до 30 этажей

198

В прокуратуре заявили, что рядом с территорией завода не предусмотрено места для социальных объектов

Поделиться

Прокуратура Новосибирской области назвала незаконным решение мэрии Новосибирска о проекте планировки территории завода «Синар». Согласно нему, на этом месте можно строить здания высотой до 30 этажей.

— Прокурор города опротестовал незаконное решение мэрии, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

В ведомстве объяснили, что проект противоречит требованиям Гражданского процессуального кодекса РФ и нормативам проектирования. Это объяснили тем, что при значительной территории жилой застройки в проекте не предусмотрено место для школ и социальной инфраструктуры.

В самом «Синаре» от комментариев воздержались.

В июле прокуратура опротестовала проект застройки центра Новосибирска. У ведомства возникли вопросы к количеству школ и территории «Универсама».

По теме

СинарЗастройкаЦентр НовосибирскаПрокуратура Новосибирска
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter