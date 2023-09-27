«Господи, оставь нам крышу над головой». Сотни россиян в Сочи по решению судов лишились жилья, в ближайшее время начнется снос

В Сочи началась ковровая борьба с самостроями, сам губернатор приезжал по этому поводу на курорт вместе с прокурором Краснодарского края, под нее попали практически все крупные жилые комплексы, которые сдавались в эксплуатацию по решению судов. С тех пор и началась активная работа. По информации вице-мэра Сочи Олега Бурлева, до конца года в городе будут снесены более 20 объектов самовольного строительства. ️В том числе самовольная постройка в Теневом переулке в Центральном районе города.
— Там на участке, предназначенном под садоводство, с нарушением всех существующих параметров начато строительство многоквартирного дома. Администрация города инициировала исковое заявление в суд. Решение вступило в законную силу, но застройщик долгое время уклонялся от исполнения. В связи с этим к сносу привлечена специализированная организация. Все расходы будут потом взысканы с застройщика, — написал вице-мэр в своем телеграм-канале.
В ближайшее время начнутся работы по сносу еще четырех объектов самовольного строительства. Все они прошли судебные строительно-технические экспертизы и построены с нарушениями градостроительных, строительных, пожарных норм. Часть строений возводилась с привлечением средств населения, пишет вице-мэр.
По всем таким объектам проводится уголовно-правовая оценка действий недобросовестных застройщиков. Программа сносов объектов самовольного строительства на период 2023–2028 годов включает в себя ежегодный снос 12 объектов за счет средств бюджета и такого же количества самовольных построек — за счет средств специализированных организаций с последующим взысканием расходов с должника. В августе специалистами управления муниципального земельного контроля было выявлено 89 объектов с признаками самовольного строительства, 30 из них — крупные. За сухими чиновничьими отчетами — сотни людских судеб.
Расскажем на примере ЖК «Подкова», как можно лишиться в Сочи единственного жилья и никому за это ничего не будет.
«Подкова» не на счастье
Незадолго до Олимпиады застройщики Александр Акопов и Олег Волков начали строить в микрорайоне Мамайка в Сочи ЖК «Подкова», а риелторы — активно его продавать людям со всей страны. Никого не смущало, что возводили комплекс на землях садоводства: ни застройщиков, ни инвесторов, ни администрацию, которая просто не могла не видеть крупное строительство. Дом состоит из шести секций, три из них сданы в эксплуатацию по старой доброй сочинской схеме — по суду. Люди зарегистрировали право собственности на нежилые помещения и живут в них. Последняя из построенных секций — пятая, в которой живут порядка 40 семей, была в шаге от сдачи в эксплуатацию, но не срослось. Продавали квартиры в этой секции с 2013 по 2019 год. Застройщик — Волков, от его имени договоры заключали совсем другие люди, утверждают жители жилого комплекса. Здание «Подковы» и строили в виде буквы П. Все секции соединены между собой, первая и третья не достроены.
— Они были возведены до третьего этажа, их узаконили через дачную амнистию, в результате администрация подала иск в суд к застройщику о признании секций номер 1, 3 и 5 самовольной постройкой. В 2020 году суд администрация выиграла, — рассказывает собственница помещения Светлана Шишмарева.
Власти Сочи уже пытались признать ЖК «самоволкой». В 2017 году подали иск, но суд встал на сторону застройщика. В 2019 году — новый иск, в первой инстанции его не удовлетворили, апелляция это решение отменила, а кассация вновь осталась на стороне застройщика и вернула дело в апелляцию. Но с тех пор застройщик проиграл все суды, а потом просто уехал за границу. Говорят, сейчас он в Америке.
Сейчас есть решение о сносе всех трех секций. Первую и третью как незаселенные снесут в короткий срок. А вот что делать с пятой — непонятно. Признать обманутыми дольщиками владельцев нежилых помещений в ЖК «Подкова» невозможно, они инвесторы. Покупали квартиры по договорам инвестирования. Узаконить тоже невозможно — земля для садоводства, разрешение на строительство и документ о вводе в эксплуатацию отсутствуют. То есть нужно сносить, но как это делать с людьми? Так и висят в воздухе счастливые обладатели сочинского жилья, которые продали всю свою недвижимость в других регионах, чтобы жить у моря. Теперь они опасаются, что весь дом рухнет, если снесут две секции.
Приставы уже приходили на прошлой неделе, в ближайшее время они готовы начать ломать недостроенные блок-секции. Окна уже демонтировали. Инвесторы — простые люди со всей России — не просто шокированы, кто-то из них уже потерял здоровье, ожидая квартиры.
Покупали самые дешевые квартиры, на другие денег нет
Приведем истории людей, которые купили жилые помещения в огромном ЖК «на огороде».
Надежда приехала из Нижнего Новгорода по состоянию здоровья, больше 20 лет ее мучила бронхиальная астма. Моталась по больницам, но облегчения не наступало. Тогда врачи посоветовали ей сменить климат, если она хочет еще пожить.
— Таким образом, я набрала кредитов, взаймы у двоюродной сестры брала. То есть складывала свои эти копейки. Я понимаю, когда нам говорят, что понаехали, хватаете самое дешевое жилье. Но это только потому, что у нас других нет возможностей. Первые годы я жила там, где работала, мне 63 года, работать я не могу по состоянию здоровья. Я, естественно, купила самое дешевое жилье, чтобы мне жить здесь, сколько я протяну до смерти, — рассказывает Надежда.
Сейчас у нее нет регистрации в Сочи, она не может получать здесь лечение, здоровье хоть и улучшилось, астма немного отступила, но возраст всё же дает о себе знать. Поэтому лечиться ездит на родину — в Нижний Новгород, в Сочи живет на птичьих правах.
Ольга Баструк переехала в 2015 году с ребенком, который постоянно болел. Врачи сказали, что нужно переезжать в Краснодарский край, проехали по Кубани, ничего не впечатлило. А в Сочи ее ждали на работу, Ольга — медик, работает оптометристом в оптике. Поэтому выбор был сделан, приехали, купили одним днем. То есть без всяких проблем отдали застройщику все свои деньги.
— Пока ждали, в 2017 году у меня случился инсульт, разрыв аневризмы. Очень переживала, всё же не так оказалось, как обещали. Обещали в конце 2015 года сдать дом, и школа будет рядом, и конечная автобуса. На этой почве у меня случился инсульт. Аневризмы еще остались, поэтому я стараюсь сильно не психовать, потому что мне сказали, что я хожу с бомбой в голове, — рассказала Ольга. Но не психовать не получается, никаких прав на жилье у нее нет — и его планируют снести.
Наталья Станкения с мужем приехали в Сочи с Восточной Украины. Утверждает, что там стало невозможно жить. Пожилые люди бросили всё нажитое, уехали с двумя чемоданами. Там из-за сложной обстановки муж пережил обширный инфаркт, поехали туда, где спокойно, — на российское Черноморское побережье.
— Приехали мы сюда, потому что здесь жил его родной брат. Он нас первое время поддержал. Договор на квартиру в Теневом переулке мы заключали в 2017 году через известную фирму «Аска недвижимость». Почти три года снимали квартиру — ждали, когда построится наша секция № 5. Работали, собирали деньги на ремонт. Мы пенсионеры. Накопили на ремонт, его делали частями, — рассказывает Наталья. Только в этом году обжились наконец на новом месте, расслабились в новой квартире, но теперь она идет под снос. Женщина говорит, что очень верующая и каждый день просит Господа, чтобы оставил им крышу над головой.
Часто обманутых в Сочи дольщиков и инвесторов упрекают в том, что они понаехали, купили дешевое жилье, мол, сами виноваты. Но среди владельцев жилых помещений в «Подкове» есть и коренные сочинцы. Например, 62-летняя Ольга Колесникова. Она родилась и всю жизнь прожила в Сочи. Квартиру купила в 2018 году, когда дом уже был построен, заплатила за нее 2 миллиона рублей, еще миллион ушел на ремонт. Это ее первая квартира, всю жизнь она прожила с родителями, потом купила комнату в ужасной общаге, где 9 лет жила среди маргиналов, алкоголиков и наркоманов. Всё это время собирала копейки на свое, отдельное жилье.
— Если бы я могла работать, то, возможно, я бы купила квартиру получше. Я продала общежитие, собрала накопления и купила квартиру. Я просила рабочих, чтоб они сделали всё, чтобы я могла встретить свою старость и смерть достойно. У меня поручни в душе, у меня отсутствуют порожки, у меня большие дверные проемы, потому что у меня состояние здоровья неважное, чтобы я, не напрягая никого, могла сама себя обслуживать и жить в этой квартире с удобствами, — рассказывает Ольга. Больше никаких денег у нее нет, надежды на сына — тоже. У него своя семья, и он бюджетник.
Отец Альбины даже пожить в своей квартире не успел: ее не достроили и она первая на снос. Жилье ему, 72-летнему пожилому человеку, покупали всей семьей в складчину, чтобы перевезти его из Москвы, где он жил в комнатенке в коммуналке. Хотелось, чтобы на старости лет жил рядом с детьми и внуками. Другого жилья у него нет.
— Он остался без наследства, он родом из Абхазии, хотя сам русский. Там был грузино-абхазский конфликт. Его родители бежали, бросив свое хозяйство и дом. Новость, что «Подкову» сносят, была очень тяжелым известием для него, он почти не разговаривает, переживает. Уже около месяца мы себе не находим места, — говорит Альбина.
И таких историй — сотни, а может, даже тысячи. Люди перестали спать по ночам и ждут, когда придут бульдозеры сносить их жилье.
Люди просят, умоляют чиновников защитить их от ужасной несправедливости, помочь узаконить дома и сохранить единственное жилье. Иначе они останутся на улице. Но никто их не слышит точно так же, как не слышали активистов, которые кричали о «самоволках» на огородах.
А между тем сайты бесплатных объявлений продолжают продавать квартиры ЖК «Подкова», и цены вполне доступные — от 73 тысяч рублей за квадратный метр. Наверняка какие-нибудь понаехи поведутся и купят...
Мы следим за развитием событий.