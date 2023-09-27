«Господи, оставь нам крышу над головой». Сотни россиян в Сочи по решению судов лишились жилья, в ближайшее время начнется снос

— Там на участке, предназначенном под садоводство, с нарушением всех существующих параметров начато строительство многоквартирного дома. Администрация города инициировала исковое заявление в суд. Решение вступило в законную силу, но застройщик долгое время уклонялся от исполнения. В связи с этим к сносу привлечена специализированная организация. Все расходы будут потом взысканы с застройщика, — написал вице-мэр в своем телеграм-канале.



В ближайшее время начнутся работы по сносу еще четырех объектов самовольного строительства. Все они прошли судебные строительно-технические экспертизы и построены с нарушениями градостроительных, строительных, пожарных норм. Часть строений возводилась с привлечением средств населения, пишет вице-мэр.

