Историческое здание в начале Красного проспекта хотят сделать современней — что сейчас там располагается

В Новосибирске планируют отремонтировать здание управления «Запсибзолото» на Красном проспекте, 1. Оно относится к объектам культурного наследия.
На сайте госзакупок опубликовали аукцион на поиск подрядчика, который подготовит проект для ремонта здания и его приспособления к современному использованию. Заказчиком выступает «Хозяйственное управление» Новосибирской области, максимальная стоимость работ составляет 1,6 миллиона рублей. Средства выделят из регионального бюджета.
Подрядчик должен обследовать здание и подготовить проект ремонта. Документы отправят на историко-культурную экспертизу, затем их согласуют с Государственной экспертизой по охране объектов культурного наследия региона. После этого проект передадут заказчику.
По информации «Туристического портала Новосибирской области», здание построили в 1930–1932 годах по проекту архитектора А. И. Боброва в стиле конструктивизма. В 1936 году прошла реконструкция по проекту Владимира Тетеля в духе стилизованного классицизма. Дом построили для треста «Запсибзолото», который занимался поиском и добычей драгоценных металлов на территории Сибири.
По информации сервиса 2ГИС, сейчас в здании находятся офисы, всего зарегистрировано 38 организаций. Среди них: кафе «Оливка», компании «Завод Трансмаш», «Гринпринт», «Сибгипрозолото». Также там работает юридический центр «Эгида», юридическая компания «Защита Права» и другие фирмы.
Заявки на участие в торгах принимают до 2 октября. Работы должны провести за 45 дней.
В этом году в Новосибирске решили отремонтировать и другой объект культурного наследия — здание поликлиники №1. Оно построено в стиле конструктивизма.