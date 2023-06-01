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Тема дняКак городское благоустройство меняет горожан
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В Новосибирске собираются отремонтировать поликлинику № 1 — это объект культурного значения

На работы потратят больше 1 миллиона рублей

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Поликлиника № 1 — в буквальном смысле первая построенная в Новосибирске

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В Новосибирске собираются сделать ремонт помещений и кабинетов в здании на Серебренниковской, 42. По этому адресу находится объект культурного наследия регионального значения «Поликлиника № 1».

Объявление о конкурсе опубликовали на сайте «Витрина закупок Новосибирской области». За ремонт власти готовы выплатить 1 миллион 36 тысяч. Заказчиком выступает городская поликлиника № 1. Подрядчик по договору должен будет покрасить стены, поклеить обои, уложить плитку, положить линолеум и плинтуса. Также в поликлинике поменяют двери, батареи, умывальники, светильники и розетки.

Поликлиника на Серебренниковской, 42 относится к произведению конструктивизма. Этот стиль архитектуры — одна из визитных карточек города. Здание поликлиники было построено в 1920-х годах. Здание признали памятником архитектуры регионального значения еще в 1987 году.

В конце мая власти Новосибирска объявили конкурс на ремонт улицы Мира. На него готовы потратить 573 миллиона рублей.

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