В Новосибирске собираются отремонтировать поликлинику № 1 — это объект культурного значения

В Новосибирске собираются сделать ремонт помещений и кабинетов в здании на Серебренниковской, 42. По этому адресу находится объект культурного наследия регионального значения «Поликлиника
Объявление о конкурсе опубликовали на сайте «Витрина закупок Новосибирской области». За ремонт власти готовы выплатить 1 миллион 36 тысяч. Заказчиком выступает городская поликлиника
Поликлиника на Серебренниковской, 42 относится к произведению конструктивизма. Этот стиль архитектуры — одна из визитных карточек города. Здание поликлиники было построено в 1920-х годах. Здание признали памятником архитектуры регионального значения еще в 1987 году.
В конце мая власти Новосибирска объявили конкурс на ремонт улицы Мира. На него готовы потратить 573 миллиона рублей.