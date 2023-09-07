Сибиряк превратил в парковку газон возле своего таунхауса - его соседка разозлилась на испорченный вид

Жительница коттеджного микрорайона «Березки» в новосибирском поселке Элитный обвинила своего соседа в том, что он без разрешений закатал газон в парковку. Сделал он это возле собственного таунхауса. НГС узнал у застройщика, насколько правомерны такие претензии между соседями и как быть жителям, недовольным изменениями в общем виде микрорайона.
Парковка возле дома
Недовольная жительница оставила свой отзыв на сервисе Flamp. По ее словам, место возле домов должно быть засеяно газоном, но когда в одном из таунхаусов поселился новый сосед, он начал вносить изменения в привычный порядок. Сначала он решил установить забор выше, чем задумано концепцией застройщика, потому что на территории будет жить собака. Решение установить такой забор, он одобрил у соседей.
— Как только забор встал на место, стало понятно, что готово парковочное место на две машины на зеленом газоне. Когда приобретался таунхаус в приоритете было наличие зелени не только на моем участке, но и на соседних. Про забор он спросил, а про парковку забыл, — уверяет автор отзыва.
При этом, по словам сибирячка, сосед заявил, что парковка ему необходима, потому что некуда поставить автомобили.
Соседи должны договориться сами. Что говорит застройщик
Как объяснили НГС в компании ООО СЗ «Дар» (застройщик коттеджного поселка «Березки»), согласно законодательству, как только собственник покупает недвижимость в таунхаусе, он может распоряжаться земельным участком совместно с соседями. Все действия с землей, фасадом, коммуникациями собственник должен согласовывать. Застройщик повлиять на изменения не может.
— Парковочное место — как парковка на газоне возле любого дома, запрещена возле фасада. Собственник не имеет права нарушать законодательство. В данном случае придется бороться с человеческим фактором безотносительно к застройщику. К сожалению, застройщик не может управлять жителями дома и их поведением, только соседи самостоятельно могут договариваться между собой либо отстаивать свои права законным способом, — объяснили в компании.
Также представитель застройщика отметила, что в документах прописано, какой вид должен сохранить поселок. В компании рассчитывают на добросовестность, добрососедство и юридическое согласование любых построек и изменений на территории общего имущества.
По письменному согласию соседей можно обустроить сад, беседку, детский бассейн, барбекю и забор. При этом ограждение должно быть такое же, как у застройщика, и поднимать его можно незначительно, один из случаев — большая собака в доме. При этом теплицы и другие сооружения, которые портят вид поселка запрещены.
Недавно НГС рассказывал о новосибирце Руслане Коноваленко. Он построил на придомовой территории в Кировском районе вместо песочницы навес для мотоциклов, срубил деревья для парковки своих автомобилей, возвел некое здание и террасу с видом на реку. Так на участке появилось то ли баня, то ли хозпостройка, а рядом предприниматель открыл в жилом доме шумную гостиницу «Пятница». После публикации мэрия города проверила постройки, и оказалось, что терраса выходит за границы придомовой территории, а гостиница работает незаконно.