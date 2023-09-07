Сибиряк превратил в парковку газон возле своего таунхауса - его соседка разозлилась на испорченный вид

При этом, по словам сибирячка, сосед заявил, что парковка ему необходима, потому что некуда поставить автомобили.

Соседи должны договориться сами. Что говорит застройщик

Как объяснили НГС в компании ООО СЗ «Дар» (застройщик коттеджного поселка «Березки»), согласно законодательству, как только собственник покупает недвижимость в таунхаусе, он может распоряжаться земельным участком совместно с соседями. Все действия с землей, фасадом, коммуникациями собственник должен согласовывать. Застройщик повлиять на изменения не может.

— Парковочное место — как парковка на газоне возле любого дома, запрещена возле фасада. Собственник не имеет права нарушать законодательство. В данном случае придется бороться с человеческим фактором безотносительно к застройщику. К сожалению, застройщик не может управлять жителями дома и их поведением, только соседи самостоятельно могут договариваться между собой либо отстаивать свои права законным способом, — объяснили в компании.