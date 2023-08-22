Новосибирск вошел в топ-10 мегаполисов по ценам на жилье — смотрим, где дешевле, а где дороже

Новосибирск занял десятое место среди мегаполисов по цене на жилье в новостройках и на вторичном рынке недвижимости. Это следует из статистики Сбера об ипотечных сделках с 1 по 20 августа 2023 года.
Самая низкая стоимость квадратного метра жилья на первичном рынке в крупных городах наблюдается в Челябинске — 84,5 тысячи рублей. В Новосибирске квадрат в новостройке обойдется в 117,8 тысячи рублей, в Москве — 275,5 тысячи.
Самое дешевое жилье на вторичке — также в Челябинске: 75,2 тысячи рублей за квадратный метр. Новосибирск — на десятом месте среди мегаполисов со 104,5 тысячи за квадрат. В столице — 259,3 тысячи рублей.
В июле Росреестр зафиксировал рекордное число заключенных договоров на первичном рынке недвижимости в Новосибирской области.