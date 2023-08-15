«Если бы мы знали, сколько будет проблем»: в «Околице» заселили первые дома — жители оказались без городского комфорта

Только в апреле этого года первые жильцы ЖК «Околица» расселились по квартирам нового дома. Но уже через несколько месяцев у них начали появляться проблемы. Жителей беспокоят перебои с водоснабжением, отсутствие магазинов, больниц, школ и детских садов. То, что их новый район не относится к городу, для части жителей оказалось сюрпризом. Журналист НГС поговорила с новоселами и узнала у застройщика, как будут решать острые для всех жителей окраин проблемы.
Территорию на границе Калининского района (а формально — за его границей) ГК «КПД-Газстрой» начала осваивать в прошлом году. В этом новом микрорайоне, который получил название Околица, сдали первые два дома.
— Всего за несколько лет здесь появится концептуальный жилой квартал, где каждая деталь отвечает потребностям современного, проактивного и осознанного жителя города, — обещает застройщик.
Внешне ЖК «Околица» уже выглядит уютно: просторные чистые дворики, где между еще совсем молодыми подвязанными деревьями прогуливаются люди, а на игровой площадке, в нескольких метрах от дома, резвятся дети. За ними с лавочек и из окон новенькой многоэтажки присматривают родители.
— Благоустройством довольны, только слишком большая плата за него в коммунальных платежах, — рассказала жительница одного из домов Анна.
— С благоустройством-то всё хорошо, но вот магазинов и аптек в шаговой доступности не хватает, — добавила ее соседка Анастасия.
Мнение Анастасии разделяет большинство жителей нового жилого комплекса.
Застройщик уверяет, что в ближайшее время на месте офиса продаж АН «КПД-Газстрой» на улице Краузе, 15 к1а построят торговый центр с различными магазинами, в том числе продуктовыми.
«Больницы не взвоют?»
Впрочем, отсутствие магазинов — не единственный и не самый важный вопрос, который сейчас волнует новоселов. То, что микрорайон вылез за границы города, сыграло с его жителями злую шутку.
— При заселении нам обещали ближайшие школы, сады, ближайшую 29-ю поликлинику. В итоге никуда нас не крепят из-за областной прописки, — пожаловалась жительница новостроек Татьяна.
Для нее, как и для многих других жильцов дома № 2, оказалось сюрпризом, что «Околица» находится на территории области, а не города.
— Я, когда покупала, даже не думала, что это поселок Садовый. У меня появился этот вопрос, только когда я пошла прикрепляться к поликлинике: оказывается, через дорогу идет город, а здесь уже нет, — говорит женщина.
С вопросом она обратилась в Минздрав Новосибирской области и в ближайшую поликлинику. В официальных ответах ей разъяснили, что поселок Садовый отнесен к территории обслуживания Городской клинической больницы
— Моя проблема еще и в том, что у меня старший ребенок с инвалидностью. Сейчас у него компрессионный перелом позвонков, ему постоянно нужны медицинские процедуры. Как туда с детьми добираться? — пожаловалась на отдаленность медицинских услуг жительница «Околицы». — А взять соседей: вот у девушки маленький ребенок, они должны ежемесячно посещать педиатра. В автобусе в осенний период (причем прямого автобуса нет, нужны пересадки) малыш запросто может заработать себе инфекцию от чихающего дяденьки или тетеньки. А если тебя просто схватило, скрутило — неважно, любая причина, когда нужно посетить стационар, как это сделать? Недавно началось заселение первого дома. Дальше, как достроят, будет четвертый и третий, шестой и пятый. Куда пойдут все эти люди? Конечно, здесь застройщик обещает построить школу и детский сад, но когда это будет? А поликлиника? Если мы, все шесть домов, ринемся, да пусть даже и в те же Пашинскую и 25-ю больницы, они не взвоют?
Жители уже обратились к губернатору, затем написали обращение и в приемную президента. Пока ответа нет, и людям приходится приспосабливаться. Часть новых жителей Садового смогли прикрепиться к ближайшей поликлинике, потому что снимали жилье в городе и остались там прописаны. Другие боятся вызывать врача из поликлиники, которая не обслуживает адрес их проживания.
— Когда у меня ребенок сломал руку, я сама на такси повезла его в нашу больницу, потому что, думаю: вызову и засвечусь, — призналась одна из жительниц ЖК «Околица».
В ГК «КПД-Газстрой» сообщили корреспонденту НГС, что уже обратились в Министерство здравоохранения с просьбой разъяснить сложившуюся ситуацию.
«Распихали детей»
В школах и детских садах люди тоже не уверены.
— По школам и садикам непонятно. Вроде бы распихали наших детей, но я не смотрела, как далеко они находятся, — рассказывает Татьяна.
— Хотя 218-я, 207-я вот тут рядышком, — соглашается ее соседка.
— Туда наших детей не берут по причине того, что у нас областная прописка. Мы являемся поселком, — продолжает Татьяна. — Я знаю девушку в первом подъезде, которая пыталась прикрепиться, но ее ребенка не взяли. Директор сказал: вот был бы ваш ребенок хотя бы хорошист. Написали, что мест нет.
В прошлом месяце жителей «Околицы» приглашали на встречу с начальником отдела образования.
— Встречались с Жуковой Еленой Сергеевной, она рассказала, что в 6-м микрорайоне очень давно существует проблема со школами и садами. Зачем тогда подписывать документы на строительство? — не понимают жители новостроек. — Зачем разрешать строить целый жилищный комплекс на этой земле?
— Нам многое обещали. Если бы мы знали, что будет столько проблем, купили бы проще жилье в «Инфинити» (жилой комплекс компании «Энергомонтаж» через дорогу от «Околицы» и в границах города. — Прим. ред.), — робко признаётся один из жителей ЖК журналисту НГС.
Еще одна жительница «Околицы», Светлана, считает, что ее семью дезинформировали о возможности использования городской инфраструктуры. На сайте проекта сегодня указано, что школы и детские сады расположены в шаговой доступности от новых домов — их даже отметили на карте. Но уточнения, что они находяся в городе, а дома — в поселке Новосибирского района, нет.
— Переехали из другого региона, не знали, как тут всё устроено, да и не такие опытные в вопросах прикрепления к госучреждениям ввиду возраста. Уточнили по поводу сельской прописки: нам сказали, что проблем с садами, школами и больницами не будет — всё в шаговой доступности. Выдали буклет, где всё красиво написано. Это и стало решающим фактором покупки квартиры в «Околице», — рассказала женщина. — Теперь никуда не берут, отправляют в удаленные учреждения. Без машины и с ребенком на руках — очень проблематично.
В ответ на опасения жильцов застройщик сообщает, что совместно с региональным Министерством образования детей «Околицы» распределили по школам и детским садам 4-го, 5-го и 6-го микрорайонов Новосибирска. ГК «КПД-Газстрой» должен купить автобус, который будет бесплатно курсировать для жителей «Околицы» по маршруту, охватывающему эти школы и детские сады, — с 07:00 до 19:00 ежедневно.
— Я всегда всех предупреждаю, что это уже не Новосибирск, а Новосибирская область. Рассказываю про плюсы и минусы. Плюсы: коммунальные платежи поменьше, ОСАГО поменьше. Из минусов — возможные проблемы со школой и садами. Но это проблемы не застройщика, а муниципалитета, — говорит сотрудник одного из новосибирских агентств недвижимости. — Здесь развивается новый микрорайон. Везде так. Взять какую-нибудь окраину Первомайки: тоже сначала ни школ, ни садов не было. Всё постепенно. В будущем здесь предусмотрены и школы, и сады, но они не строятся вперед комплекса, — говорит риелтор.
ГК «КПД-Газстрой» обратилась к губернатору Новосибирской области с просьбой о финансировании школы на территории района Околица. Компания со своей стороны готова предоставить земельный участок, построить за свои средства подъездную автомобильную дорогу, подвести все инженерные коммуникации, оплатить проектно-сметную документацию.
В планах застройщика — комплексное развитие территории в строящемся жилом квартале и развитие социальной инфраструктуры Калининского района: строительство бассейна и спортивной школы, а также благоустройство парковой зоны с сохранением естественного ландшафта березовой рощи для комфортного отдыха жителей. Во второй очереди строительства на территории «Околицы» запланированы отдельные школа и детский сад.
«Кто виноват? Непонятно»
Жалобы поступают и на водоснабжение. Как написали в редакцию жители дома № 2, 9 июля им без предупреждения отключили всю воду на 10 часов. Жители были уверены, что подобного больше не случится, но 6 августа всё повторилось: вода пропала примерно в 11:00, а появилась лишь в районе 17:00.
— «Горводоканал» и наша управляющая компания спирают друг на друга. Кто виноват? Непонятно. Люди просидели здесь несколько часов вообще без воды, и никто не виноват, — рассказала жительница новостройки. — С директором управляющей компании общались — он сказал, что в прошлый раз направили предупреждающее письмо, а сейчас — предсудебное, на которое «Горводоканал» так ничего и не ответил. Почему так происходит? За это лето у нас много раз отключали горячую воду, ну и вообще всю воду раза два. Хорошо хоть со светом сидим.
ГК «КПД-Газстрой» уверяет, что перебои водоснабжения не зависели от застройщика или управляющей компании, и вопрос стоит адресовать ресурсоснабжающей организации. Журналист НГС направила запрос в «Горводоканал», но ответ к моменту публикации материала не поступил.
«Недочеты устраняют быстро»
Сами квартиры и благоустройство ЖК «Околица» почти не вызывают у жильцов никаких претензий.
— Не считая проблем с инфраструктурой, всё хорошо. Ведется много работ по озеленению территории, проводится влажная уборка подъезда, во дворе чисто и аккуратно, — похвалила новый район Светлана.
Некоторые жители рассказали о мелких недочетах: где-то отходят косяки, не закрываются двери в квартире, есть проблемы с ручками. Квартиры здесь передают с отделкой, и иногда возникают неприятности из-за использованных материалов: например, Светлана рассказала, что были случаи, когда лопались унитазные бачки, и вода затапливала соседей, но их уже заменили.
— Да, по жалобам большинство недочетов устраняют, и делают это очень быстро, — подтвердила жительница одной из новостроек Татьяна. — Но, например, у меня есть проблема с ямами, углублениями под полом. После того как начальник участка составил акт в конце июля — тишина.
Ранее НГС рассказывал о том, как развиваются северные территории Новосибирска. Около 500 гектаров земель, прилегающих к Родникам, уже выведено под комплексную жилую застройку.
ГК «КПД-Газстрой» также получила право застроить часть поселка Клюквенного — компания на торгах выиграла право аренды 4 гектаров.