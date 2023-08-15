«Если бы мы знали, сколько будет проблем»: в «Околице» заселили первые дома — жители оказались без городского комфорта

Территорию на границе Калининского района (а формально — за его границей) ГК «КПД-Газстрой» начала осваивать в прошлом году. В этом новом микрорайоне, который получил название Околица, сдали первые два дома.

— Всего за несколько лет здесь появится концептуальный жилой квартал, где каждая деталь отвечает потребностям современного, проактивного и осознанного жителя города, — обещает застройщик.

Внешне ЖК «Околица» уже выглядит уютно: просторные чистые дворики, где между еще совсем молодыми подвязанными деревьями прогуливаются люди, а на игровой площадке, в нескольких метрах от дома, резвятся дети. За ними с лавочек и из окон новенькой многоэтажки присматривают родители.