«Ну какие это выселки?» Как живут в «Чистой слободе» — с пивнушками, переполненной школой и красивыми пейзажами

«Чистую слободу» начали строить примерно 16 лет назад на окраине Ленинского района. Спустя годы пустыри по соседству с частным сектором превратились в гигантский жилмассив с собственной школой, магазинами и двумя озерами поблизости. Но есть и обратная сторона жизни в этом месте: постоянные пробки, неблагополучные соседи, пивнушки и неухоженные дворы. НГС поговорил с жителями «Чистой слободы» — считают ли они свой микрорайон мрачной окраиной и хотят ли отсюда уехать.
«Осталось только благоустройства дождаться»
Евгения переехала в микрорайон два года назад, хотя квартиру приобрела еще в 2019 году. Она остановила свой выбор на компактной однушке площадью 38 квадратов в строящемся еще доме — решение было принципиальным, квартиры на вторичке она даже не рассматривала. Жилье обошлось ей в 2,27 миллиона рублей — сейчас, говорит девушка, ее квартира подорожала в полтора–два раза.
— Я до этого жила на Юго-Западном, и это был наиболее близкий вариант с учетом того, что хотелось что-нибудь посвежее, — вспоминает она историю покупки. — Сказали вначале, что сдадут во втором квартале, потом — в третьем, потом — в четвертом, а по итогу мне еще квартиру пришлось год снимать, пока мою сдали. Снимала тоже на «Слободе», в более-менее благоустроенном углу — это самые дальние дома. Тут и расстояние между домами нормальное, и парковки очень большие, и спортивная площадка хорошая. А еще — красивые виды: у меня окно на поле выходило, поэтому там красивые восходы и закаты. Все это было для меня важным: я не люблю каменные коробки, мне хочется, чтобы было много воздуха.
Когда купленная квартира наконец была сдана, Евгения переехала, и впечатления оказались совершенно другими: рядом были пустыри и велась стройка, а двор-парк внутри двора оказался неухоженным.
— Садят саженец, а потом за ним никто не ухаживает. Я насчитала 13 сухих березок во дворе. Площадка есть, дети там играют, но озеленению я бы поставила минус 1 балл из 10. Всё неблагоустроено, рядом огромные куски земли — просто такие пустыри, где даже с собакой гулять опасно. Поля с полынью, на которую у меня аллергия. Ну неужели нельзя решить это как-то? — недоумевает она. — Что касается самих домов, то вопросов у меня почти нет. Окна, конечно, не очень качественно сделали, у меня дует сильно. Я даже зимой несколько раз вызывала мастеров. Кто-то жалуется на вентиляцию, которая не работает, всё внутрь дома тянет, но у меня такой проблемы нет.
Еще одна претензия к «Чистой слободе» — это огромное количество алкомагазинов. В доме, где живет Евгения, их три.
— Транспорта достаточно, но пробки большие, выехать сложно. Плюс автобусы на остановках могут по минут 5–7 стоять, людей собирать. Обратно с работы домой проблематично ехать: перед нами еще Юго-Западный, поэтому иногда даже на подножку не подняться. Почему бы прямой транспорт не пустить на Титова? Тогда можно было бы за 5 минут добраться, а так автобус еще на МНТК заезжает и на другие остановки. Трамвай — хороший вид транспорта, но редко ходит, — сетует она.
Евгения считает, что ей повезло с окружением: рядом с ней живут молодые семьи, владельцы собак и в целом владельцы жилья, а не съемщики. Последние, по ее мнению, и являются нарушителями спокойствия.
— Ну какие это выселки? Так говорят только снобы, которые дальше своего носа не видят. Я вот всю жизнь прожила на Юго-Западном и оттуда бы не уехала, если бы там было новое жилье, но там ничего не строят. Почему я должна ехать в центр? В центре много транзитных, случайных людей, а на Маркса вообще полно воришек, — считает Евгения. — А «Слобода» — экологически чистый район. Мы выходим в поле гулять, а там такие виды, такие закаты шикарные! Мимо нас нет кучи проезжающих машин, кругом природа, есть два озера — и это несомненный плюс. Осталось только благоустройства дождаться.
«Катастрофа в том, что нет второй школы»
Татьяна с мужем и детьми живет в «Чистой слободе» уже 5 лет, они переехали в Новосибирск из Казахстана. У них двухкомнатная квартира, которую они приобрели в уже построенном доме за 3,5–4 миллиона рублей.
Дома первых очередей «Чистой слободы», по ее мнению, «более спокойные» — там ухоженные дворы, больше семейных пар и меньше алкомагазинов. В недавно построенных, как замечает Татьяна, чаще случаются разборки — она связывает это с большим количеством маленьких студий и квартирантов, которые их снимают.
— Мы взяли квартиру возле школы, которая тогда еще строилась. До этого мы относились к 86-й и 191-й школам, потом перешли в 215-ю, и вот она сразу заполнилась. Нас даже предупреждали: «Переходите быстрее, а то не попадете потом». И так в принципе и вышло — мы успели перейти, а вот, например, девочка наших соседей (они с семьей переехали в микрорайон год назад) уже не попала в эту школу. Для меня это нонсенс, чтобы в школе училось так много детей. Там переполненность в
Она говорит, что ей повезло: в ее доме нет никаких алкомагазинов, но в целом по микрорайону и Ленинскому району вообще их хватает.
— Я одно время хотела переехать в новые дома, которые тут, на «Слободе», строят. Вот один из них (Титова, 255. — Прим. ред.) одноподъездный, тихий, аккуратный. Понравилось, что там мало студий и он в целом выделяется среди остальных. Но что меня поразило: только дом сдался — и там сразу «Пятерочка» появилась и какой-то магазин пива.
Свой дом она называет образцово-показательным и гордится, что со всеми соседями удалось найти общий язык.
Татьяне повезло и в другом отношении — она работает здесь же, в Ленинском районе, поэтому проблем с дорогой почти не испытывает. В выходные семья порой выезжает в центр, чтобы сходить в ресторан и ТРЦ, а в остальные дни проводит время в «Чистой слободе»: здесь достаточно детских площадок и два озера недалеко от дома.
По ее словам, микрорайону не хватает развлекательной инфраструктуры и хорошего озеленения: деревья, которые сейчас посажены возле домов, пока маленькие, а газона фактически нет, если сами жильцы за ним не следят.
«Дочь в окно караулила, не случилось ли чего»
Несколько лет назад Лариса сменила место жительства и уехала из квартиры на Родниках вместе с двумя детьми к мужу, у которого есть свое жилье в «Чистой слободе». Старшая дочь Ларисы прожила на новом месте всего год, но, по признанию женщины, была в ужасе от пробок и окружения.
— Она мне как-то сказала, что теперь в этом микрорайоне даже юбку ни разу не наденет. Да и я постоянно вечерами ее в окно караулила, как она там с учебы возвращается, не случилось ли чего. В итоге сняли ей квартиру на Фрунзе, в центре, там я за нее больше спокойна и до колледжа ей ехать ближе, — рассказывает Лариса.
Вскоре в семье Ларисы появился еще один ребенок. Она надеется, что к тому моменту, как тот пойдет учиться, в микрорайоне уже решат вопрос с еще одной школой.
Сложности, по ее признанию, возникли с сыном-подростком, которому пришлось сменить несколько школ. Лариса объясняет, что даже психолог посоветовала им сменить обстановку, поскольку ее домашний сын стал хулиганить.
— В 215-й школе получше, но в целом сложилось ощущение, что никому из учителей ничего не надо. На Родниках учителю, который электронный журнал не заполнил, уже бы что-то высказали, а тут ничего подобного. Всем всё равно, прохладное отношение. И родители тоже молчат. Но это микрорайон такой, не могу про него ничего хорошего сказать, — говорит она. — Я тут в целом про Ленинский район прочитала, узнала, что здесь было много производств, предприятий, рабочих зон, вот и сложилось так, что тут живет такой контингент.
Микрорайон окружен частным сектором и малоэтажками Западного микрорайона (например, на улице Колхидской), что тоже придает депрессивности этому месту, по мнению женщины. Она призналась, что боится отпускать сына гулять вечером, и если обстановка в самой «Чистой слободе» более или менее спокойная, то дальше, в районе спорткомплекса «Заря», ей уже не нравится.
С плюсами «Чистой слободы», по ее словам, всё сложно — она выделяет только озеленение, но и его кое-где недостаточно.
— Большую часть жизни мы прожили на Родниках, и там другая обстановка совершенно, словно вот в другой город попадаешь. Да, и на Родниках, и в «Чистой слободе» много приезжих, например тех, кто в деревне до этого жил. Но дело в том, что на Родниках жилье подороже, поэтому окружение сильно отличается. Благоустройство там очевидно лучше, есть пандусы, есть газоны. Здесь же этого не хватает, — объясняет она. — На Родниках можно полноценно жить и даже не выезжать оттуда, всё под рукой: филиалы банков, «Леруа Мерлен», супермаркеты с хорошими продуктами. Здесь у нас до всего надо ехать. Я мечусь по всему левому берегу, чтобы просто найти необходимое. На Родниках даже кинотеатр есть, я уже не говорю про фитнес-залы. Но пивнушек, правда, и там и там хватает.
Лариса задумывается о переезде, но пока их семья привязана к «Чистой слободе», поскольку муж работает за городом. Ездить с Родников до работы ему будет крайне проблематично, хотя и он уже начал размышлять о переезде. Лариса пока не продает свою квартиру на Родниках и рассчитывает туда вернуться в течение пары лет.
А вот что говорят жители о другом крупном микрорайоне Новосибирска — «Матрешином дворе»: они против того, чтобы это место называли гетто, и жалуются на пробки.