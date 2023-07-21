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Я здесь живуИстории

«Ну какие это выселки?» Как живут в «Чистой слободе» — с пивнушками, переполненной школой и красивыми пейзажами

Мы поговорили с местными жителями о плюсах и минусах разросшегося микрорайона

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«Чистая слобода» — один из самых больших микрорайонов Новосибирска. Вот что говорят о нём его жители

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«Чистую слободу» начали строить примерно 16 лет назад на окраине Ленинского района. Спустя годы пустыри по соседству с частным сектором превратились в гигантский жилмассив с собственной школой, магазинами и двумя озерами поблизости. Но есть и обратная сторона жизни в этом месте: постоянные пробки, неблагополучные соседи, пивнушки и неухоженные дворы. НГС поговорил с жителями «Чистой слободы» — считают ли они свой микрорайон мрачной окраиной и хотят ли отсюда уехать.

«Осталось только благоустройства дождаться»

Евгения переехала в микрорайон два года назад, хотя квартиру приобрела еще в 2019 году. Она остановила свой выбор на компактной однушке площадью 38 квадратов в строящемся еще доме — решение было принципиальным, квартиры на вторичке она даже не рассматривала. Жилье обошлось ей в 2,27 миллиона рублей — сейчас, говорит девушка, ее квартира подорожала в полтора–два раза.

— Я до этого жила на Юго-Западном, и это был наиболее близкий вариант с учетом того, что хотелось что-нибудь посвежее, — вспоминает она историю покупки. — Сказали вначале, что сдадут во втором квартале, потом — в третьем, потом — в четвертом, а по итогу мне еще квартиру пришлось год снимать, пока мою сдали. Снимала тоже на «Слободе», в более-менее благоустроенном углу — это самые дальние дома. Тут и расстояние между домами нормальное, и парковки очень большие, и спортивная площадка хорошая. А еще — красивые виды: у меня окно на поле выходило, поэтому там красивые восходы и закаты. Все это было для меня важным: я не люблю каменные коробки, мне хочется, чтобы было много воздуха.

Евгения радуется природе вокруг, но считает, что двору возле ее дома не хватает чуткой руки

Евгения радуется природе вокруг, но считает, что двору возле ее дома не хватает чуткой руки

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Когда купленная квартира наконец была сдана, Евгения переехала, и впечатления оказались совершенно другими: рядом были пустыри и велась стройка, а двор-парк внутри двора оказался неухоженным.

— Садят саженец, а потом за ним никто не ухаживает. Я насчитала 13 сухих березок во дворе. Площадка есть, дети там играют, но озеленению я бы поставила минус 1 балл из 10. Всё неблагоустроено, рядом огромные куски земли — просто такие пустыри, где даже с собакой гулять опасно. Поля с полынью, на которую у меня аллергия. Ну неужели нельзя решить это как-то? — недоумевает она. — Что касается самих домов, то вопросов у меня почти нет. Окна, конечно, не очень качественно сделали, у меня дует сильно. Я даже зимой несколько раз вызывала мастеров. Кто-то жалуется на вентиляцию, которая не работает, всё внутрь дома тянет, но у меня такой проблемы нет.

Еще одна претензия к «Чистой слободе» — это огромное количество алкомагазинов. В доме, где живет Евгения, их три.

— Транспорта достаточно, но пробки большие, выехать сложно. Плюс автобусы на остановках могут по минут 5–7 стоять, людей собирать. Обратно с работы домой проблематично ехать: перед нами еще Юго-Западный, поэтому иногда даже на подножку не подняться. Почему бы прямой транспорт не пустить на Титова? Тогда можно было бы за 5 минут добраться, а так автобус еще на МНТК заезжает и на другие остановки. Трамвай — хороший вид транспорта, но редко ходит, — сетует она.

Евгения считает, что ей повезло с окружением: рядом с ней живут молодые семьи, владельцы собак и в целом владельцы жилья, а не съемщики. Последние, по ее мнению, и являются нарушителями спокойствия.

— Ну какие это выселки? Так говорят только снобы, которые дальше своего носа не видят. Я вот всю жизнь прожила на Юго-Западном и оттуда бы не уехала, если бы там было новое жилье, но там ничего не строят. Почему я должна ехать в центр? В центре много транзитных, случайных людей, а на Маркса вообще полно воришек, — считает Евгения. — А «Слобода» — экологически чистый район. Мы выходим в поле гулять, а там такие виды, такие закаты шикарные! Мимо нас нет кучи проезжающих машин, кругом природа, есть два озера — и это несомненный плюс. Осталось только благоустройства дождаться.

«Катастрофа в том, что нет второй школы»

Татьяна с мужем и детьми живет в «Чистой слободе» уже 5 лет, они переехали в Новосибирск из Казахстана. У них двухкомнатная квартира, которую они приобрели в уже построенном доме за 3,5–4 миллиона рублей.

Татьяна с мужем и детьми поселилась в одном из голубых домов возле школы

Татьяна с мужем и детьми поселилась в одном из голубых домов возле школы

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Дома первых очередей «Чистой слободы», по ее мнению, «более спокойные» — там ухоженные дворы, больше семейных пар и меньше алкомагазинов. В недавно построенных, как замечает Татьяна, чаще случаются разборки — она связывает это с большим количеством маленьких студий и квартирантов, которые их снимают.

— Мы взяли квартиру возле школы, которая тогда еще строилась. До этого мы относились к 86-й и 191-й школам, потом перешли в 215-ю, и вот она сразу заполнилась. Нас даже предупреждали: «Переходите быстрее, а то не попадете потом». И так в принципе и вышло — мы успели перейти, а вот, например, девочка наших соседей (они с семьей переехали в микрорайон год назад) уже не попала в эту школу. Для меня это нонсенс, чтобы в школе училось так много детей. Там переполненность в 2–2,5 раза! У меня один ребенок в пятом классе, второй — во втором, и вот и там, и там по 36 человек в классе. Первых классов в том учебном году набрали вплоть до буквы «Н». И вот я считаю, что катастрофа этого микрорайона вовсе не в том, что тут нет развлекательных центров и кинотеатров, а в том, что нет второй школы. Ее строят, но я уверена, она так же быстро заполнится, — считает Татьяна.

Микрорайону, как говорит женщина, очень не хватает второй школы. Единственное учебное заведение в «Чистой слободе», школа № 215, сильно переполнено

Микрорайону, как говорит женщина, очень не хватает второй школы. Единственное учебное заведение в «Чистой слободе», школа № 215, сильно переполнено

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Она говорит, что ей повезло: в ее доме нет никаких алкомагазинов, но в целом по микрорайону и Ленинскому району вообще их хватает.

— Я одно время хотела переехать в новые дома, которые тут, на «Слободе», строят. Вот один из них (Титова, 255. — Прим. ред.) одноподъездный, тихий, аккуратный. Понравилось, что там мало студий и он в целом выделяется среди остальных. Но что меня поразило: только дом сдался — и там сразу «Пятерочка» появилась и какой-то магазин пива.

Свой дом она называет образцово-показательным и гордится, что со всеми соседями удалось найти общий язык.

Татьяне повезло и в другом отношении — она работает здесь же, в Ленинском районе, поэтому проблем с дорогой почти не испытывает. В выходные семья порой выезжает в центр, чтобы сходить в ресторан и ТРЦ, а в остальные дни проводит время в «Чистой слободе»: здесь достаточно детских площадок и два озера недалеко от дома.

По ее словам, микрорайону не хватает развлекательной инфраструктуры и хорошего озеленения: деревья, которые сейчас посажены возле домов, пока маленькие, а газона фактически нет, если сами жильцы за ним не следят.

«Дочь в окно караулила, не случилось ли чего»

Несколько лет назад Лариса сменила место жительства и уехала из квартиры на Родниках вместе с двумя детьми к мужу, у которого есть свое жилье в «Чистой слободе». Старшая дочь Ларисы прожила на новом месте всего год, но, по признанию женщины, была в ужасе от пробок и окружения.

— Она мне как-то сказала, что теперь в этом микрорайоне даже юбку ни разу не наденет. Да и я постоянно вечерами ее в окно караулила, как она там с учебы возвращается, не случилось ли чего. В итоге сняли ей квартиру на Фрунзе, в центре, там я за нее больше спокойна и до колледжа ей ехать ближе, — рассказывает Лариса.

Микрорайон постепенно отстраивается, но в нём, как признаётся Лариса, жить некомфортно

Микрорайон постепенно отстраивается, но в нём, как признаётся Лариса, жить некомфортно

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Вскоре в семье Ларисы появился еще один ребенок. Она надеется, что к тому моменту, как тот пойдет учиться, в микрорайоне уже решат вопрос с еще одной школой.

Сложности, по ее признанию, возникли с сыном-подростком, которому пришлось сменить несколько школ. Лариса объясняет, что даже психолог посоветовала им сменить обстановку, поскольку ее домашний сын стал хулиганить.

— В 215-й школе получше, но в целом сложилось ощущение, что никому из учителей ничего не надо. На Родниках учителю, который электронный журнал не заполнил, уже бы что-то высказали, а тут ничего подобного. Всем всё равно, прохладное отношение. И родители тоже молчат. Но это микрорайон такой, не могу про него ничего хорошего сказать, — говорит она. — Я тут в целом про Ленинский район прочитала, узнала, что здесь было много производств, предприятий, рабочих зон, вот и сложилось так, что тут живет такой контингент.

Микрорайон окружен частным сектором и малоэтажками Западного микрорайона (например, на улице Колхидской), что тоже придает депрессивности этому месту, по мнению женщины. Она призналась, что боится отпускать сына гулять вечером, и если обстановка в самой «Чистой слободе» более или менее спокойная, то дальше, в районе спорткомплекса «Заря», ей уже не нравится.

С плюсами «Чистой слободы», по ее словам, всё сложно — она выделяет только озеленение, но и его кое-где недостаточно.

— Большую часть жизни мы прожили на Родниках, и там другая обстановка совершенно, словно вот в другой город попадаешь. Да, и на Родниках, и в «Чистой слободе» много приезжих, например тех, кто в деревне до этого жил. Но дело в том, что на Родниках жилье подороже, поэтому окружение сильно отличается. Благоустройство там очевидно лучше, есть пандусы, есть газоны. Здесь же этого не хватает, — объясняет она. — На Родниках можно полноценно жить и даже не выезжать оттуда, всё под рукой: филиалы банков, «Леруа Мерлен», супермаркеты с хорошими продуктами. Здесь у нас до всего надо ехать. Я мечусь по всему левому берегу, чтобы просто найти необходимое. На Родниках даже кинотеатр есть, я уже не говорю про фитнес-залы. Но пивнушек, правда, и там и там хватает.

Лариса задумывается о переезде, но пока их семья привязана к «Чистой слободе», поскольку муж работает за городом. Ездить с Родников до работы ему будет крайне проблематично, хотя и он уже начал размышлять о переезде. Лариса пока не продает свою квартиру на Родниках и рассчитывает туда вернуться в течение пары лет.

А вот что говорят жители о другом крупном микрорайоне Новосибирска — «Матрешином дворе»: они против того, чтобы это место называли гетто, и жалуются на пробки.

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