«Ну какие это выселки?» Как живут в «Чистой слободе» — с пивнушками, переполненной школой и красивыми пейзажами

«Осталось только благоустройства дождаться»

Евгения переехала в микрорайон два года назад, хотя квартиру приобрела еще в 2019 году. Она остановила свой выбор на компактной однушке площадью 38 квадратов в строящемся еще доме — решение было принципиальным, квартиры на вторичке она даже не рассматривала. Жилье обошлось ей в 2,27 миллиона рублей — сейчас, говорит девушка, ее квартира подорожала в полтора–два раза.



— Я до этого жила на Юго-Западном, и это был наиболее близкий вариант с учетом того, что хотелось что-нибудь посвежее, — вспоминает она историю покупки. — Сказали вначале, что сдадут во втором квартале, потом — в третьем, потом — в четвертом, а по итогу мне еще квартиру пришлось год снимать, пока мою сдали. Снимала тоже на «Слободе», в более-менее благоустроенном углу — это самые дальние дома. Тут и расстояние между домами нормальное, и парковки очень большие, и спортивная площадка хорошая. А еще — красивые виды: у меня окно на поле выходило, поэтому там красивые восходы и закаты. Все это было для меня важным: я не люблю каменные коробки, мне хочется, чтобы было много воздуха.