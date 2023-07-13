«Мой номер — тысяча какой-то»: как в России судятся за бесплатные квартиры и почему это не помогает

В России уже много лет действует ряд законов, которые регулируют, кто и как может получить бесплатное жилье от государства, однако истории о людях, которые годами, а то и десятилетиями не могут это жилье получить, появляются с завидной регулярностью. Недавно портал NGS.RU рассказывал историю сироты, который добивался положенного ему жилья с 2013 года. После того, как на него обратила внимание пресса, а следом за ней и Следственный комитет, парню наконец дали деньги на покупку квартиры. Но это лишь одна счастливая история, а жилье необходимо тысячам, даже если взять только одну категорию людей, которым это жилье необходимо, — сирот. В начале этого года уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова говорила, что сейчас в очереди на получение жилья стоит 288 тысяч сирот.
Ждите очереди
Очередь, в которой стоят сироты, конечно, не единая для всех 288 тысяч человек — жилье обязаны предоставлять человеку в том городе, где он прописан, так что это много маленьких очередей в каждом регионе. Маленьких, впрочем, громко сказано — распределение неравномерное, но везде своего жилья ждут тысячи человек.
— В 18 лет я встала в очередь на получение жилья как сирота. Мой номер очереди был тысяча какой-то. Можно было ждать своей очереди до конца жизни, — рассказывает Анастасия Уланова из Екатеринбурга. — Я обратилась в суд. Суд встал на мою сторону: вынес решение выдать квартиру в срочном порядке согласно закону. С тех пор прошло пять лет. Пошла к приставам. Они заверили, что всё исполняется. Обратились в прокуратуру. Те направили к приставам уведомление, что нужно исполнить решение суда. Обращалась к депутатам, очередь немного начинала двигаться, направила обращение в приемную губернатору. Недавно мне пришел ответ из Министерства строительства, суть ответа: будут проводить аукционы на строительство, а в какой срок исполнят решение суда, неизвестно.
Очереди тянутся годами, а долгожданные квартиры порой от сирот при этом только отдаляются. Летом 2022 года сироты из Читы пожаловались губернатору региона, что не могут получить положенное им по закону жилье, так как их место в очереди на получение жилого помещения постоянно двигается назад.
— Данная ситуация происходит из-за того, что дети-сироты могут переезжать из других муниципальных районов в город. И у этих детей-сирот есть решения суда, которые вступили в законную силу раньше, чем у тех сирот, которые пишут обращения, — рассказали журналистам «Чита.Ру» в региональном Министерстве труда и соцполитики. — Например, у одного решение суда вступило в 2020 году, а у другого — в
При этом в 2021 году в Чите жилье получили 137 сирот из очереди. Всего в России за 2021 год жильем удалось обеспечить
Вас тут не стояло
В многотысячную очередь, впрочем, еще нужно попасть. По общему правилу сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ставят в очередь на получение жилья в 14 лет — сделать это должен опекун, попечитель или администрация учреждения, где сирота воспитывается. Воспитанник интерната может встать в очередь и сам, после того как ему исполнится 18 лет. Есть обязательное условие: в очередь ставят только тех, у кого жилья нет. Однако нередко случаются ситуации, когда формально у человека жилье есть, но на практике проживать там он не может.
История братьев-близнецов Виктора и Семена Батутиных стала известна на всю страну после того, как Виктор получил тяжелое ранение в ходе спецоперации и стал инвалидом. Тревогу забил Семен, когда понял, что забирать брата из госпиталя ему некуда.
После выпуска из детдома жилье Батутиным не дали — формально братьям было куда возвращаться. Мать лишили родительских прав, когда близнецам не было и 10 лет, но прописаны они были по-прежнему в одной с ней квартире. Пока дети были в детском доме, мать накопила огромный долг за коммуналку, из-за чего в квартире отключили электричество, да и само жилье привела в непригодное состояние — не было стекол в окнах, сантехники. Жить там было невозможно, и после выпуска из детдома парни жили сначала в общежитии колледжа, потом на работе, потом стали снимать квартиру.
Они могли бы претендовать на квартиру от государства, если бы доказали, что по месту прописки жить невозможно. Виктор даже попытался это сделать, но было уже поздно — иск в суд по закону он должен был подать до 23 лет, но в том возрасте о таком праве он не знал. И он такой не один — многие сироты не знают ни о своих правах, ни о том, как их можно отстаивать.
— Самой большой проблемой является достаточно тяжелая правовая неграмотность, — говорит юрист Евгений Крылов. — В большей части клиенты приходят тогда, когда уже поздно. Например, у меня был случай, когда человек просудился в 2017 году — проиграл дело — и в 2022 году узнал, что есть апелляция и можно что-то с этим сделать, когда все сроки уже прошли. Здесь помочь крайне сложно, и шансы не очень велики.
У Батутиных судебное заседание состоялось в 2018 году. К тому времени братьям было далеко не 23, а под 30 лет. Суд отказал им в получении квартиры. После всех событий — своей болезни, ранения брата — Семен обратился в региональное Министерство соцполитики за помощью, но ему отказали. Основание: «За вами закреплено муниципальное жилье по адресу Таганская»… То есть та самая квартира с долгом и без электричества.
Убитые квартиры
Убитая квартира может достаться не только по наследству от нерадивых родителей, но и от государства. В мае 2023 года «Народный фронт» заявил, что регулярно фиксирует случаи предоставления сиротам помещений со скрытыми дефектами. В Калужской области они нашли 14 квартир в доме с пожароопасной крышей и плесенью, в Тюменской — сиротам выдали квартиры, которые постоянно топит нечистотами из подвалов.
— На данный момент муниципалитеты не несут ответственность в случаях выявления при приемке или в процессе эксплуатации здания фактов некачественно выполненных строительных работ, так как не обязаны осуществлять технический надзор за строительством, — пишет эксперт «Народный фронт. Аналитика» Дмитрий Цвич, предлагая доработать законодательство.
Впрочем, случается, что чиновники несут наказание за некачественное жилье, закупленное для сирот. Например, в 2022 году суд в Ростовской области признал бывшего главу администрации Целинского района Сергея Сурганова виновным в превышении должностных полномочий из-за принятых от подрядчика некачественных домов. Его приговорили к двум годам лишения свободы условно. Обвинительный приговор также был вынесен главе района Борису Сорокину.
В той же Ростовской области в 2021 году было возбуждено уголовное дело против сотрудников администрации Кагальницкого района, которые предоставили сиротам жилье с грибком, плесенью и канализационными люками в коридорах.
Эта проблема касается, разумеется, не одного региона — в Челябинской области девушка-сирота четыре года обивала пороги администраций, пытаясь доказать, что в предоставленной ей квартире жить невозможно — на стенах были трещины, двери перекошены, деревянные перекрытия сгнили, а пол ходил ходуном. Дело сдвинулось с мертвой точки после обращения в прокуратуру.
Деньги вместо жилья
Мы уже упоминали историю молодого человека из Новосибирска, который получил не готовое жилье, но деньги на покупку квартиры. Артему Вахромееву в апреле 2023 года выдали жилищный сертификат на 4 миллиона 142 тысячи 754 рубля.
Для многих сирот это стало бы прекрасным решением проблемы — не только получение жилья, но и возможность самостоятельно выбрать квартиру без проваливающихся полов, плесени и канализационных люков в неожиданных местах. Но такая возможность есть не везде — жилищный сертификат Артем получил «в рамках реализации» регионального закона. На федеральном уровне такой программы пока нет. Она обсуждалась, даже был подготовлен законопроект, в декабре 2022 года его внесли в Госдуму. Но за полгода документ прошел только первое чтение.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что размер выплаты для приобретения жилья будет рассчитываться в соответствии с установленным Минстроем России нормативом стоимости квадратного метра жилья и нормой площади жилого помещения на одиноко проживающего гражданина. В среднем по стране выплата должна составить 2 миллиона 760 тысяч рублей.
В Счетной палате, при участии которой разрабатывался закон, уточнили, что право на получение жилищного сертификата будет появляться у детей-сирот по достижении ими 23 лет. Кроме того, будет ряд требований: претендент на получение такого сертификата должен быть трудоустроен не менее 6 месяцев на дату подачи заявления на получение сертификата, не иметь судимости и не состоять на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере. Впрочем, когда закон вступит в силу, неизвестно — в тексте документа не указана конкретная дата. К тому же ему еще предстоит пройти два чтения Госдумы и одобрение Совфеда, прежде чем он попадет на стол президенту.