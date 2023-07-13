«Мой номер — тысяча какой-то»: как в России судятся за бесплатные квартиры и почему это не помогает

Ждите очереди

Очередь, в которой стоят сироты, конечно, не единая для всех 288 тысяч человек — жилье обязаны предоставлять человеку в том городе, где он прописан, так что это много маленьких очередей в каждом регионе. Маленьких, впрочем, громко сказано — распределение неравномерное, но везде своего жилья ждут тысячи человек.



— В 18 лет я встала в очередь на получение жилья как сирота. Мой номер очереди был тысяча какой-то. Можно было ждать своей очереди до конца жизни, — рассказывает Анастасия Уланова из Екатеринбурга. — Я обратилась в суд. Суд встал на мою сторону: вынес решение выдать квартиру в срочном порядке согласно закону. С тех пор прошло пять лет. Пошла к приставам. Они заверили, что всё исполняется. Обратились в прокуратуру. Те направили к приставам уведомление, что нужно исполнить решение суда. Обращалась к депутатам, очередь немного начинала двигаться, направила обращение в приемную губернатору. Недавно мне пришел ответ из Министерства строительства, суть ответа: будут проводить аукционы на строительство, а в какой срок исполнят решение суда, неизвестно.

