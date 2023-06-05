«Мы живем в эпоху очень дорогих денег». Эксперт рассказал, как изменится рынок недвижимости в России

1
Квартиры будут меньше
За последние 5 лет средняя площадь квартир, которые покупают россияне, снизилась на 1,8 квадратного метра. Еще в 2018 году она составляла 55,7 квадратного метра, а теперь — 53,3 квадратного метра, рассказал эксперт.
По словам Хусаинова, это число в ближайшее время будет становиться еще меньше. Бизнесмен уверен, что развиваться будет купля-продажа массового, дешевого жилья.
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2
В тренде будут квартиры с мебелью
Большинство покупателей недвижимости хотят, чтобы жилье было полностью укомплектовано, заявил риелтор. По его словам, россияне привыкли к «готовым» товарам и теперь это распространили на другие сферы жизни.
— Никто сам ничего делать не хочет, — сказал Хусаинов. — Говорят: «Дайте нам готовый продукт, мы готовы даже переплатить». Этот тренд уже массово идет в больших городах.
Под готовым продуктом эксперт подразумевает квартиру или дом с полным ремонтом и мебелью. В такое жилье клиент должен иметь возможность заехать сразу после сделки.
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3
Строить будут быстрее
Из-за конкуренции на рынке скорость строительства увеличится, считает Ильдар Хусаинов. По его подсчетам, к 2028 году строить дома будут за 11–12 месяцев. Сейчас среднее время, затраченное на возведение панельной многоэтажки, составляет 1,5 года.
— Мы все понимаем, что мы живем в эпоху очень дорогих денег, поэтому сроки строительства надо сокращать, оптимизировать бизнес-процессы, — сказал бизнесмен. — Сокращение сроков строительства на 5–7% дает очень хорошую доходность. Скоро наступит эпоха скоростей.
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4
Купить жилье можно будет онлайн
К 2027 году покупать квартиры и взаимодействовать по покупке люди будут в онлайн-режиме, заявил эксперт.
Пока в виртуальный режим переведены лишь некоторые процессы: в обиход, например, вошла услуга электронной подписи. Но в будущем большая часть шагов сделки будет доступна онлайн.
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5
На рынок РФ придут зарубежные застройщики
На фоне обострения внешнеполитической обстановки и проблем с логистикой при поставках стройматериалов многие западные игроки ушли с российского рынка недвижимости. Но эксперт предсказывает массовый интерес новых застройщиков, правда, теперь из «дружественных стран». Уже сейчас активизируется сотрудничество с азиатскими и восточными странами.
— В России достаточно интересный с инвестиционной точки зрения рынок строительства. Сейчас идет пауза легкая. Но как только будет возможность, мы ожидаем пик инвестиций сюда, потому что есть где расти и развиваться. —Отметил Хусаинов.
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6
Тренд на загородную недвижимость
В 2020–2021 годах, во время пандемии коронавируса, спрос на загородные дома резко подскочил. За ним взлетели и цены. Стремление к жизни в частном доме поубавил рост стоимости стройматериалов. Сейчас все эти показатели постепенно пришли в норму, но спрос на жизнь «на земле» не убавился.
— Мы считаем, что загородная недвижимость с запасом превысит новостройки по запасу и объему продаж, — сказал Ильдар Хусаинов.
Он объясняет это в том числе господдержкой: семейной и IT-ипотекой на строительство.
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7
Цены на новостройки
Не только Ильдар Хусаинов, но и другие эксперты говорят, что несмотря ни на какие события в стране и мире, темпы строительства жилых многоэтажек не падают. В этом году на первичном рынке осталось много нераспроданных квартир.
— Рынок новостроек сейчас не находится в стагнации. Цены снижаются, хотя это касается только московского региона, — сказала риелтор Наталия Варнакова. — А в регионах цены растут. В столице, видимо, попросту рынок был раздут.
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