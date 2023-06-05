«Мы живем в эпоху очень дорогих денег». Эксперт рассказал, как изменится рынок недвижимости в России

За последние 5 лет средняя площадь квартир, которые покупают россияне, снизилась на 1,8 квадратного метра. Еще в 2018 году она составляла 55,7 квадратного метра, а теперь — 53,3 квадратного метра, рассказал эксперт.



По словам Хусаинова, это число в ближайшее время будет становиться еще меньше. Бизнесмен уверен, что развиваться будет купля-продажа массового, дешевого жилья.

