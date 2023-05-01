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Элитные дома и квартиры в НовосибирскеТест

Это чье такое элитное? Отгадайте владельца замка — в этом тесте только новосибирские ВИПы

Будьте внимательнее: в списке только стопроцентная роскошь

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Мы решили узнать у читателей, смогут ли они определить, кто владелец роскошных домов и квартир, о которых НГС регулярно пишет и выпускает расследования

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Возможностей выяснить, кому именно принадлежат роскошные квартиры и дома, сейчас уже не так много — недавно в России засекретили персональные данные владельцев недвижимости, а затем и сделали обезличенными декларации депутатов и сенаторов. Возможно, это было сделано для того, чтобы не раздражать общественность гигантскими коттеджами, дорогими усадьбами и квартирами в несколько уровней. Ведь такая недвижимость у известных новосибирцев точно имеется — об этом НГС рассказывает в специальной рубрике. Давайте узнаем, насколько хорошо вы чувствуете вкус новосибирских ВИПов в этой тест-игре. Сможете ли угадать владельца замка в лесу и любителя британского стиля?

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