Это чье такое элитное? Отгадайте владельца замка — в этом тесте только новосибирские ВИПы

Возможностей выяснить, кому именно принадлежат роскошные квартиры и дома, сейчас уже не так много — недавно в России засекретили персональные данные владельцев недвижимости, а затем и сделали обезличенными декларации депутатов и сенаторов. Возможно, это было сделано для того, чтобы не раздражать общественность гигантскими коттеджами, дорогими усадьбами и квартирами в несколько уровней. Ведь такая недвижимость у известных новосибирцев точно имеется — об этом НГС рассказывает в специальной рубрике. Давайте узнаем, насколько хорошо вы чувствуете вкус новосибирских ВИПов в этой тест-игре. Сможете ли угадать владельца замка в лесу и любителя британского стиля?