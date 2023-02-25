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Элитные дома и квартиры в НовосибирскеПодробности

В Новосибирске продают дом с остекленным очагом в библиотеке — рассматриваем интерьер за 55 миллионов

Коттедж построили в огороженном микропоселке на 8 домов

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Второй этаж дома оформлен как открытое пространство, разделенное на зоны. Стеллаж в центре отделяет каминную зону с библиотекой и рабочим местом от гостиной

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В ТСН «Серебряный» возле Северного объезда за 55 миллионов продают двухэтажный коттедж на участке 35 соток. Дом площадью 446 кв. м с террасами оценили в 55 миллионов рублей.

В объявлении указано, что дом построен в охраняемом микропоселке внутри ТСН.

— В микропоселке 8 коттеджей, все они, а также заборы, уличное освещение и дороги, выполнены в едином стиле, — подчеркнул продавец.

Дом находится в окружении ещё 7 коттеджей в таком же стиле — их территория отделена от ТСН

Дом находится в окружении ещё 7 коттеджей в таком же стиле — их территория отделена от ТСН

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К дому пристроен гараж на 2 автомобиля — на нем открытая терраса

К дому пристроен гараж на 2 автомобиля — на нем открытая терраса

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В зоне гостиной есть большой диван, а на разделяющий зоны стеллаж установлен телевизор

В зоне гостиной есть большой диван, а на разделяющий зоны стеллаж установлен телевизор

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Над обеденным столом повесили большой уютный абажур

Над обеденным столом повесили большой уютный абажур

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Из окон открывается вид на ели и березовую рощу

Из окон открывается вид на ели и березовую рощу

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В доме две детских спальни. Одна, очевидно, предназначена для девушки

В доме две детских спальни. Одна, очевидно, предназначена для девушки

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Еще одну спальню обустроили для молодого человека

Еще одну спальню обустроили для молодого человека

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Еще одну спальню обустроили для родителей

Еще одну спальню обустроили для родителей

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К главной спальне примыкает отдельный санузел — всего их два

К главной спальне примыкает отдельный санузел — всего их два

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На первом этаже расположена большая прихожая с аудиосистемой — ее можно принять за гостиную или кабинет

На первом этаже расположена большая прихожая с аудиосистемой — ее можно принять за гостиную или кабинет

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В доме на двух этажах есть прихожая со вторым светом, объединенная кухня-гостиная с камином в зоне библиотеки, две детских комнаты, главная спальня с отдельным санузлом, зона кабинета. В гараж дома помещается два автомобиля.

Объявление было опубликовано на сайте N1.RU 22 февраля. Онлайн-калькулятор уточняет, что при покупке по стандартной программе ипотеки потребуется доход не менее чем 750 тысяч рублей в месяц.

Вчера НГС рассказывал об элитной квартире в Тихом центре Новосибирска: за двухуровневое жилье площадью 280 кв. м на улице Щетинкина просят 60 миллионов рублей.

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