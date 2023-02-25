В Новосибирске продают дом с остекленным очагом в библиотеке — рассматриваем интерьер за 55 миллионов

В ТСН «Серебряный» возле Северного объезда за 55 миллионов продают двухэтажный коттедж на участке 35 соток. Дом площадью
В объявлении указано, что дом построен в охраняемом микропоселке внутри ТСН.
— В микропоселке 8 коттеджей, все они, а также заборы, уличное освещение и дороги, выполнены в едином стиле, — подчеркнул продавец.
В доме на двух этажах есть прихожая со вторым светом, объединенная кухня-гостиная с камином в зоне библиотеки, две детских комнаты, главная спальня с отдельным санузлом, зона кабинета. В гараж дома помещается два автомобиля.
Объявление было опубликовано на сайте N1.RU 22 февраля. Онлайн-калькулятор уточняет, что при покупке по стандартной программе ипотеки потребуется доход не менее чем 750 тысяч рублей в месяц.
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