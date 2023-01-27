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В центре Новосибирска достроили здание для мэрии — его цена выросла на 75 миллионов за два года

Оно находится на улице Романова, 33

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Строительство обошлось в 425 миллионов рублей

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В Новосибирске достроили здание на улице Романова, 33. В нем собираются разместить подразделения мэрии.

Ранее на этом участке находилось здание бывшего хореографического училища, которое построили в 1937 году. В 2020 году Центр муниципального имущества Новосибирска объявил торги на строительство административного здания. Стоимость работ оценили в 350 миллионов рублей.

В здании 8 этажей

В здании 8 этажей

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— Работы по строительству здания по адресу улица Романова, 33 завершены. Площадь здания — 9269,3 квадратного метра, общая стоимость строительных работ составила 425 миллионов рублей. В настоящий момент подрядная организация, определенная по результатам открытого аукциона, приступила к выполнению отделочных работ в части помещений внутри здания, — сообщили НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Здесь будут работать подразделения мэрии Новосибирска

Здесь будут работать подразделения мэрии Новосибирска

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Сейчас власти решают, какие подразделения мэрии переведут в новое здание. Освободившиеся помещения включат в план приватизации.

Здание бывшего хореографического училища на Романова снесли в начале 2021 года. Тогда НГС поговорил с одним из первых выпускников училища Александром Балабановым и краеведом Константином Голодяевым. Читайте об истории здания и о том, как там воспитывали будущих артистов. Читайте об этом здесь.

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