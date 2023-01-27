В центре Новосибирска достроили здание для мэрии — его цена выросла на 75 миллионов за два года

В Новосибирске достроили здание на улице
Ранее на этом участке находилось здание бывшего хореографического училища, которое построили в 1937 году. В 2020 году Центр муниципального имущества Новосибирска объявил торги на строительство административного здания. Стоимость работ оценили в 350 миллионов рублей.
— Работы по строительству здания по адресу улица
Сейчас власти решают, какие подразделения мэрии переведут в новое здание. Освободившиеся помещения включат в план приватизации.
Здание бывшего хореографического училища на Романова снесли в начале 2021 года. Тогда НГС поговорил с одним из первых выпускников училища Александром Балабановым и краеведом Константином Голодяевым. Читайте об истории здания и о том, как там воспитывали будущих артистов. Читайте об этом здесь.