Бастрыкин поручил новосибирским следователям разобраться с долгостроем в «Новомарусино»

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратил внимание на долгострой в «Новомарусино». Поводом для реакции стали публикации о нем в СМИ.
Как указано на официальном сайте СК РФ, в 2014 году сотни людей заключили договоры долевого участия с застройщиком. Вскоре компания обанкротилась, не завершив строительство домов. В результате без жилья остались более 700 семей.
— Глава ведомства поручил
ООО «Доступное жилье Новосибирск» начало строительство ЖК «Новомарусино» в 2012 году, в