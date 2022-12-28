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Бастрыкин поручил новосибирским следователям разобраться с долгостроем в «Новомарусино»

Глава Следственного комитета ждет доклад о ситуации

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Около 10–15 человек из списка кредиторов не дожили до получения компенсации

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратил внимание на долгострой в «Новомарусино». Поводом для реакции стали публикации о нем в СМИ.

Как указано на официальном сайте СК РФ, в 2014 году сотни людей заключили договоры долевого участия с застройщиком. Вскоре компания обанкротилась, не завершив строительство домов. В результате без жилья остались более 700 семей.

— Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Зарипову В. Б. доложить о ситуации и проработать возможные пути решения проблемы во взаимодействии с другими ведомствами, — сообщается на сайте.

ООО «Доступное жилье Новосибирск» начало строительство ЖК «Новомарусино» в 2012 году, в 2014-м застройщик сдал дома первой очереди. Информация о задержке строительства остальных домов в «Новомарусино» появилась в 2017 году. Тогда дольщики рассказали, что за два года на месте не выполнили существенных работ. Один из дольщиков этих домов — мэрия Новосибирска, которая купила 93 квартиры. Они обошлись бюджету в 200 миллионов рублей. Впоследствии чиновники, заключившие контракт с ДЖН, попали под уголовное дело. Директора ДЖН Вадима Варвянского обвинили в присвоении и растрате в особо крупном размере.

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