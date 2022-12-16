Кинули людей по всей России больше чем на миллиард. Как администрация Сочи плодит обманутых дольщиков

Рустам Шинкао из Ставрополя тоже не заметил подвоха, когда отдавал Трохимчуку свои кровные. Он увидел объявление о продаже недорогих квартир в Сочи, продал свое жилье в Ставрополе, приехал прямиком к застройщикам, которые приняли его от всей души, всё показали и рассказали. При этом Рустам много лет прожил в Сочи и о незаконных схемах застройщиков наслышан, но тем не менее и он попал на удочку Трохимчука.

— Я оплатил полную сумму наличными, 4 миллиона рублей, в 2021 году. А потом я узнал, что в июле 2022 года моя квартира была перепродана. Об этом я узнал буквально три недели назад и приехал разбираться. Дом наш недостроен, стоит просто коробка. Буквально в сентябре созванивался с Александром Шиловым, который тоже договоры подписывал. Он мне сказал, всё нормально, ждите, к Новому году заедете, — рассказывает Рустам.