Кинули людей по всей России больше чем на миллиард. Как администрация Сочи плодит обманутых дольщиков

В Сочи появилась еще одна группа обманутых дольщиков. Хотя их и дольщиками назвать нельзя, поскольку свои жилые помещения они покупали у застройщика Вадима Трохимчука по договорам займа. Они ему деньги — он им квартиры. Пусть будут инвесторы. До конца неизвестно точное количество людей, которые «заняли» Трохимчуку деньги. Это предстоит выяснить следствию, в отношении застройщика возбуждено уголовное дело за мошенничество, он и его подельник находятся в СИЗО, еще один — под домашним арестом. Сами пострадавшие считают, что он обманул от 500 до 700 человек со всей России, собрав с них более миллиарда рублей.
В общей сложности ООО «Юникс», где руководителем значился Трохимчук, продал 576 жилых помещений в 11 комплексах в Адлерском районе. «Сан Сити», «Юникс-2», «Лофт Парк», «Зеленая Долина», «Юникс-3», «ЖК на Краснофлотской», «Гармония парк-3», «Гармония Парк-2», «Гармония Парк-1», «ЖК на Аэровокзальном», «Гармония Парк-4». Из всех комплексов был сдан только один, девять не достроены, четыре даже не начали строить. Может быть, созаемщики и дальше ждали бы свои «квартиры», если бы летом этого года не начались двойные, а то и тройные продажи их квартир. И тогда они обратились в правоохранительные органы.
«Он шедевральный человек в плане вранья»
Надежда Плужник из Челябинска решила переехать жить в Сочи, по интернету посмотрела, что на курорте можно приобрести квартиру всего за миллион 800 тысяч рублей. Это было 4 года назад. В Челябинске она продала свою квартиру именно за эту сумму. Когда приехала в Сочи, объявление оказалось фейком, таких цен в принципе давно нет. Тогда знакомая посоветовала ей хорошего застройщика.
— Вот 4 года назад я у него купила квартиру в «Гармонии парк-1», это который сдался один-единственный. Купила, удачно перепродала и дальше решила вложить еще в новые квартиры. А потом у него пошли двойные продажи. Та квартира, которую я покупала у него в 2021 году, продана дважды, — говорит Надежда, причем это она обнаружила в так называемых «шахматках» — таблицах, которые присылает застройщик, в них отображаются какие квартиры проданы, а какие продаются.
Оказалось, что ее 14-я квартира выставлена на продажу. Возмущенная, она позвонила застройщику, тот извинился, сказал, что это досадное недоразумение, которое обязательно исправят, а на следующий день продал ее квартиру другому человеку. Но это было потом, а после того как единственный корпус сдали, Надежда доверилась Трохимчуку, ведь не подвел. И вложила свои средства в покупку еще двух жилых помещений в новом ЖК и отдала всю сумму сразу. Еще 2 миллиона 466 тысяч она вложила в помещение в ЖК «Гармония парк-4».
— Мы покупали по договору займа, к этому договору прилагалось дополнительное соглашение, что мы даем денежные средства, а получаем метражом. Это в принципе как договор долевого участия. К этому соглашению была приложена схема, где указывалась конкретная квартира, на конкретном этаже, конкретной площади. Плюс указывался кадастровый номер земельного участка, где планировался ЖК, — говорит Надежда. Сначала участки, где строились дома, были для индивидуального жилищного строительства, потом их назначение вообще поменяли на садоводство. Когда Надежда покупала квартиры, собственником участков был сам Трохимчук, а потом они оказались переписаны на его отчима, утверждает Надежда. Застройщик до последнего морочил голову «дольщикам», пока не сел.
— Он шедевральный человек в плане вранья, он смотрит на тебя и с такой искренностью всё время обещает. В начале 2022 года мы должны были заехать в свои квартиры, потом сдачу перенес на май. То администрация, то дождь, то бетон подорожал, то железо подрожало. При этом вокруг нашего ЖК точно такие же комплексы уже построили и люди живут, — говорит Надежда.
Она верила ему до последнего и, если бы не двойные продажи, возможно, встала бы на его сторону. Ведь строил, старался человек. Но что-то пошло не так.
Рустам Шинкао из Ставрополя тоже не заметил подвоха, когда отдавал Трохимчуку свои кровные. Он увидел объявление о продаже недорогих квартир в Сочи, продал свое жилье в Ставрополе, приехал прямиком к застройщикам, которые приняли его от всей души, всё показали и рассказали. При этом Рустам много лет прожил в Сочи и о незаконных схемах застройщиков наслышан, но тем не менее и он попал на удочку Трохимчука.
— Я оплатил полную сумму наличными, 4 миллиона рублей, в 2021 году. А потом я узнал, что в июле 2022 года моя квартира была перепродана. Об этом я узнал буквально три недели назад и приехал разбираться. Дом наш недостроен, стоит просто коробка. Буквально в сентябре созванивался с Александром Шиловым, который тоже договоры подписывал. Он мне сказал, всё нормально, ждите, к Новому году заедете, — рассказывает Рустам.
«Уже нет никаких эмоций»
Инна, родом из Донецкой области, переехала в Сочи в 2014 году по понятным причинам. Через какое-то время ей удалось вывезти детей с внуками. Всё это время ее семья жила на съемных квартирах. Все заработанные деньги откладывали на свое жилье. В 2019 году ей пришлось забрать из Донецкой области пожилую маму, у нее случился инсульт. Ее дом удалось продать за копейки. Собрали всё, что накопили, деньги от продажи дома — и получилась сумма на первый взнос. Ипотеку Инне не дали, у нее еще не было российского гражданства. Но ей подсказали, что в Адлерском районе есть надежный застройщик и даже предоставляет рассрочку. Она выбрала жилое помещение площадью 29 квадратных метров в ЖК «Гармония-2» на улице Изумрудной.
— Я сразу отдала ему миллион 200 тысяч рублей, и за полгода мы ему выплатили еще миллион. Дом строился, потом стройка остановилась. Я планировала в прошлом году маму забрать уже в квартиру. С застройщиками созвонилась, они сказали, что всё хорошо, стройка идет. В сентябре я там была — удостоверилась. Я такая была счастливая, мне сказали, что в декабре, в начале января можно будет получить ключи. В октябре этого года мне позвонил мой сосед и сказал, что объект арестован. Он спрашивает: а где эмоции? Уже нет никаких эмоций, — говорит Инна. Дом-то почти готов, сделана внешняя отделка, застеклили окна и балконы, провели электроэнергию. Вот она — квартира ее мечты и свой собственный уголок, другого у нее нет.
Прежде чем писать заявления в правоохранительные органы, инвесторы писали застройщику заявления на расторжения договоров, он обещал вернуть деньги, но тут же блокировал их номера, прятался от них в офисе, если удавалось его поймать — отправлял в суд, говорил, что никакого имущества у него нет.
Снести всё и срочно
Только пришли в себя обманутые люди, стали писать заявления следователю, чтобы их признали потерпевшими. И новая напасть. Администрация города стала обращаться в суды с исками о сносе всех 11 объектов как незаконных и самовольных, имеющих признаки многоквартирников. Какие-то уже удовлетворены и находятся в апелляции. Застройщик действительно получал уведомления на строительство индивидуальных жилых домов, но нужно отдать ему должное — этажность не превысил, все объекты трехэтажные, как полагается по закону. И здесь использовалась обычная сочинская схема, которая никуда не ушла — строится многоквартирник на землях ИЖС или СНТ, а потом через суд вводится в эксплуатацию. Жилые помещения оформляются на собственников, между ними делится и земля под домом. Так живут тысячи сочинцев, сотни домов построены на огородах. И никто их не сносит. Так построены другие дома вокруг проблемных ЖК, в которых давно живут люди. Но в этом случае что-то пошло не так.
Оказалось, что застройщик Вадим Трохимчук заключал договоры с инвесторами ни от имени ООО, а как физлицо, и поэтому оформлялись договоры займа, а не соинвестирования, по которым, как правило, строятся многоквартирники в Сочи. Администрация Сочи заметила объекты Трохимчука, только когда его посадили, а до этого их не видел даже квадрокоптер, с помощью которого власти вычисляют самострои. Не видели огромных фундаментов, которые рыли явно не под частный дом. Дали продать все жилые помещения подчистую, да не один раз, а только потом начали бороться с самовольными постройками быстро и беспощадно. Здесь включилась еще одна сочинская схема — администрация в упор не видит, пока дома строятся, потом сажают застройщика, а людей выбрасывают на улицу.
Компания «Юникс» работала 4 года, открыто снимала роскошный офис в Олимпийском парке, показывала покупателям красивые картинки, демонстрировала реестр проблемных объектов Сочи, в которых ни один их ЖК не значился. А если бы значился, сколько людей, которые всю жизнь пахали, чтобы заработать на жилье и платили налоги, сохранили бы свои деньги.
Юристы говорят, что в 2018 году по указанию президента был принят закон Краснодарского края о дополнительных мерах по защите прав пострадавших от долевого строительства многоквартирных домов. Этот закон и был принят, чтобы защитить покупателей недвижимости, в том числе на главном курорте страны, от «сочинской схемы» отъема денег у населения России. Он защищает даже тех, кто приобретал квартиры по расписке, говорят юристы. Да, строительство многоквартирников на огородах не законно, но можно же, наверное, сославшись на закон, сохранить объекты, позволить создать там товарищество собственников жилья и дать возможность покупателям достроить их за свой счет. Но нет. В Сочи работает принцип: одним можно, другим нельзя. Страшно представить, сколько еще жителей России, которые верили в «МММ», а потом — в «Финико», подарят свои кровные сочинским застройщикам.