Конец льготной ипотеки? Низкие ставки должны закончиться с 2022 годом — сколько придется платить за жилье

Кризис в разгаре

В середине сентября правительство выделило на дополнительное субсидирование ипотечных программ — льготную, семейную и дальневосточную — 56,2 миллиарда рублей. Большая часть этих денег, 35 миллиардов, направили на самую популярную и доступную — льготную.



Но уже к концу месяца стали ходить слухи, что эти бюджетные вливания в ипотеку и новостройки могут оказаться последними. Эти разговоры начались еще весной, в мае федеральный Минфин сообщил, что продление льготной ипотеки не обсуждается. В августе гендиректор «ДОМ.РФ» (обеспечивает субсидирование льготных программ) Виталий Мутко и вовсе заявил, что ее нужно отменить — правда, после того как закончится кризис. Но так или иначе обсуждение отмены льгот на ипотеку всплывает то тут, то там.

