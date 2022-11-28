«Никто не покупает хрущи». Новосибирцы перекинулись на новостройки, торг на вторичку доходит до 250 тысяч — что будет дальше

Спрос, добавил он, осенью стал восстанавливаться, хотя и не до уровня хотя бы 2021 года и без привычного сезонного всплеска — «с легким дребезгом».



Чужие деньги

Елена Ермолаева отметила, что в этом году покупатели стали реже обращаться за кредитами при покупке готового жилья — чаще они переезжали из квартиры в квартиру за наличные.



— Видимо, обладатели значительных банковских депозитов «перекладывали» свои средства в квартиры, — предположила эксперт. — Это заметно из сравнения числа сделок и числа ипотечных кредитов: если в 2021 году примерно 45% всех сделок со вторичным жильем проходили с применением ипотеки, то за первые три квартала текущего года эта цифра составила всего 26%. То есть 74% сделок было оформлено без ипотечных кредитов. При этом самым «без-ипотечным» стал второй квартал, когда лишь 14% сделок были с применением ипотеки.

