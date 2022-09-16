Новосибирские власти 11 лет будут расселять деревянное общежитие, где жители моются в подвале
66-летний ветхий дом расположен на застраивающейся улице Семьи Шамшиных, напротив гаража мэрии
Мэрия Новосибирска определила срок сноса и расселения
— Администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска в течение 30 дней со дня издания настоящего постановления направить в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска копию технического паспорта многоквартирного дома, информацию о гражданах, проживающих в жилых помещениях в многоквартирном доме, документы, подтверждающие основания заселения граждан в жилые помещения в многоквартирном доме, — говорится в постановлении.
Жители общежития добивались его признания аварийным в течение несколько лет, однако такой статус здание получило лишь в конце августа этого года. Как отмечали строители, осмотревшие общежитие по заказу мэрии города, в здании обнаружились повреждения и деформации фасада, крыши, отмостки и фундамента, свидетельствующие об исчерпании несущей способности конструктивных элементов здания. Капитальный ремонт здания, как резюмировали эксперты, нецелесообразен.
Год назад НГС побывал в общежитии, запертом на небольшом участке земли и окруженном новостройками. Жители дома рассказали, что вынуждены мыться в затхлом подвале и считать трещины в стенах.