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Новосибирские власти 11 лет будут расселять деревянное общежитие, где жители моются в подвале

66-летний ветхий дом расположен на застраивающейся улице Семьи Шамшиных, напротив гаража мэрии

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Износ дома на Семьи Шамшиных составляет более 70%

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Мэрия Новосибирска определила срок сноса и расселения 66-летнего деревянного общежития на улице Семьи Шамшиных, 49а. Как следует из постановления, расселить жителей аварийного дома предполагается в срок до 2033 года включительно.

— Администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска в течение 30 дней со дня издания настоящего постановления направить в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска копию технического паспорта многоквартирного дома, информацию о гражданах, проживающих в жилых помещениях в многоквартирном доме, документы, подтверждающие основания заселения граждан в жилые помещения в многоквартирном доме, — говорится в постановлении.

Жители общежития добивались его признания аварийным в течение несколько лет, однако такой статус здание получило лишь в конце августа этого года. Как отмечали строители, осмотревшие общежитие по заказу мэрии города, в здании обнаружились повреждения и деформации фасада, крыши, отмостки и фундамента, свидетельствующие об исчерпании несущей способности конструктивных элементов здания. Капитальный ремонт здания, как резюмировали эксперты, нецелесообразен.

А так выглядит подвал, где располагаются душевые

А так выглядит подвал, где располагаются душевые

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Год назад НГС побывал в общежитии, запертом на небольшом участке земли и окруженном новостройками. Жители дома рассказали, что вынуждены мыться в затхлом подвале и считать трещины в стенах.

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Аварийные домаОбщежитие
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