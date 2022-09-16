Новосибирские власти 11 лет будут расселять деревянное общежитие, где жители моются в подвале

Мэрия Новосибирска определила срок сноса и расселения 66-летнего деревянного общежития на улице Семьи Шамшиных, 49а. Как следует из постановления, расселить жителей аварийного дома предполагается в срок до 2033 года включительно.



— Администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска в течение 30 дней со дня издания настоящего постановления направить в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска копию технического паспорта многоквартирного дома, информацию о гражданах, проживающих в жилых помещениях в многоквартирном доме, документы, подтверждающие основания заселения граждан в жилые помещения в многоквартирном доме, — говорится в постановлении.

