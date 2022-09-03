Место силы Пелагеи: смотрим на необычные дачи, где любит бывать певица — с резными Deep Purple и пляжем на острове

— В сторону Тогучина, там, где Шелковичиха, — станция Совхозная, прямо перед Шелковичихой. Там очень красиво. И езжу я туда всегда так же, как ездила в детстве, — на электричке с Речного вокзала.



Чтобы доехать до Шелковичихи, нужно сесть на главном железнодорожном вокзале на электричку в направлении Тогучина и ехать около часа. Именно так предпочитает добираться сюда певица Пелагея, чтобы пройтись пешком по полю и через мост. Дорога на машине ведет по Гусинобродскому шоссе и занимает примерно столько же времени от центра города, если нет пробок из-за ремонта дороги.