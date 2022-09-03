Место силы Пелагеи: смотрим на необычные дачи, где любит бывать певица — с резными Deep Purple и пляжем на острове
К дачам в Шелковичихе ведет мост-сороконожка, а вокруг — живописные леса
Певица Пелагея, приезжавшая провести «Народную премию НГС», назвала местом своей силы в Новосибирской области дачи в районе Шелковичихи и станции Совхозной. Там река Иня делает изгиб, можно купаться на острове и много необычных дач. И. о. главного редактора НГС Елена Гурьянова тоже любит здесь прогуляться и посвящала этим живописным краям два фоторепортажа в рубрике «Классно на даче». Снова показываем и рассказываем истории самых интересных домов.
Дачи уже нет, точнее есть, но она уже не наша — мы ее продали. Но эти места... Я вот завтра хотела поехать, не знаю, получится или нет из-за погоды. Если летом получается приезжать, всегда стараюсь там побывать.
— В сторону Тогучина, там, где Шелковичиха, — станция Совхозная, прямо перед Шелковичихой. Там очень красиво. И езжу я туда всегда так же, как ездила в детстве, — на электричке с Речного вокзала.
Чтобы доехать до Шелковичихи, нужно сесть на главном железнодорожном вокзале на электричку в направлении Тогучина и ехать около часа. Именно так предпочитает добираться сюда певица Пелагея, чтобы пройтись пешком по полю и через мост. Дорога на машине ведет по Гусинобродскому шоссе и занимает примерно столько же времени от центра города, если нет пробок из-за ремонта дороги.
Река Иня в этом месте красиво изгибается и делает петлю — внутри нее и расположилось несколько дачных обществ. Чтобы попасть к ним от станции электрички Шелковичиха, нужно пройти по деревянному мосту-сороконожке. Некоторым дачникам ближе идти от станции Совхозная — там тоже есть свой мост, но более основательный, подвесной.
На автомобиле добираться до Шелковичихи всё же быстрее, чем на электричке, потому что от станции нужно еще прогуляться минут 20, а то и 30 до дачных обществ, зато через живописные поля и красивый мост через реку.
В Шелковичихе раскинулось сразу несколько дачных обществ — в «Здоровье» и «Дружбе» участки давали сотрудникам завода химконцентратов, в СНТ «Строитель» — Новосибирского инженерно-строительного института им.
В дачных обществах есть электричество, питьевая и поливная вода. Но главное достоинство — сосновый и смешанный леса и река Иня, на которой можно встретить уток, чаек и рыбаков. Дети здесь прыгают в воду прямо с моста, правда, в этом году сюда пришлось вызывать спасателей из-за неудачно прыгнувшего ребенка. Один минус — возле камерного пляжа у деревянного моста организована мусорная площадка, но это мало кого смущает.
В 2020 году в СНТ «Березка» появился свой светофор. И он реально работает. Остановившись на красный свет, редактор НГС заметила еще и флаги, и указатели на разные города и решила зайти в гости.
Оказалось, что светофор установил житель СНТ «Березка» Евгений Бадажков. Он уважаемый хирург-офтальмолог, который работал в разных городах и странах. Светофор где-то подобрал и подарил ему зять, потому что знает о любви Евгения к интересным старым вещам. А еще он любит хорошую музыку и винил, и по его двери с надписью Deep Purple сразу понятно, какую группу больше всего.
— Почему здесь женщины? А это прикол такой. Два главных солиста, а все остальные участники группы же менялись как перчатки. Поэтому здесь плавающие русалки, — смеется Евгений, а его жена Ирина добавляет: «Это их женщины».
— Вот эта швейная машинка доисторическая, даже не знаю, какого года выпуска. Дом какой-то рушили и вынесли всё, чтобы выбросить. И мы мимо шли и захватили, — рассказывает историю появления «Зингера» Евгений.
В коллекции флагов, которые семья Бадажковых поднимает каждый сезон, есть флаги и стран, и городов. Например, в Испании у Бадажковых живут родственники, а в Южнокурильске они были сами.
Чаще всего в дачных обществах Шелковичихи попадались флаги России, но также встретился и флаг СССР — и даже пиратский флаг.
Как рассказал Михаил Моисеев из СНТ «Геодезист», здесь полностью прошло его детство в 70-х годах. В этом году ему удалось повторить этот опыт благодаря пандемии коронавируса.
— У нас на берегу стояли деревянные лодки, прикованные на замки, но неизвестно, куда они исчезли. На острове на пляже можно было искупаться и полежать в песочке, а напротив острова был железный понтон, — вспоминает Михаил Моисеев.
У Михаила Моисеева дача в СНТ «Геодезист» — именно здесь больше всего самых необычных старых домов. Сам Михаил тоже любит прогуляться и пофотографировать старые дачи.
— Нашему дачному обществу около 60 лет. Это реальное сообщество геодезистов, которые работали в Геодезической академии. Мой дедушка Глеб Ильич Ашбель был артиллеристом и геодезистом, другой дедушка, Борис Ильич, фактически был директором Опытного завода, отец — ведущий инженер-разработчик. Там есть участок внука ректора, — перечисляет Михаил Моисеев.
Лучше всего он знает историю соседнего деревянного дома с цветными стеклами, причудливой резьбой и чеканками на фасаде. В этом году его вместе с небольшим участком продавали всего за 200 тысяч — покупатель уже нашелся.
— В этом домике со всадниками жил художник Андрей Николаевич. К сожалению, я не помню его фамилию. Он был очень примечательной личностью — кроме чеканок на фасаде, внутри дома сохранились его поделки из корней. При этом он совершенно не любил детей. Если у нас улетал туда воланчик, он разламывался, — вспоминает Михаил Моисеев.
Дом в камуфляже прячется на той же улице, что и дом художника.
Самый впечатляющий дом в СНТ «Геодезист» уже снесли — мы успели застать последние дни его жизни.
— Это наш домик, он совершенно обычный. Мы купили его только что и завтра уже снесем, потому что он уже падает. Крыша провалилась, пол провалился. Абсолютно обычный домик. Кто вам сказал, что он необычный? Вон такой же точно, один в один, — кивнула на соседнюю самую обычную дачу новая хозяйка Елена.
Елена рассказала, что не знает прежнего хозяина дома, но любезно предложила забрать чемодан с его бумагами. Редактор НГС забрала плакаты с генпланами городов и подарила Евгению Бадажкову из СНТ «Березка» для его коллекции, а себе взяла тетрадь архитектора (судя по содержимому чемодана, строитель этой дачи был архитектором).
Как рассказал один из соседей, хозяином элегантного дома был директор проектного института СибЗНИИЭП — он неуверенно назвал фамилию Терёхин. Как описывается на сайте Сибстрина, Виктор Георгиевич Терёхин работал в «Кузбассгипрошахте» и разрабатывал проекты планировки и застройки шахтерских городов и поселков. В 1952 году его назначили директором института «Гипропроект», а в 1954 году — главным архитектором Новосибирска. В 1969 году Виктор Терёхин возглавил СибЗНИИЭП. В то время институт был генеральным проектировщиком Нижневартовска и разрабатывал проекты для населенных пунктов Среднего Приобья.
Еще одна интересная старая дача в СНТ «Геодезист» выглядит заброшенной. По словам соседей, она принадлежит архитектору Славе Воздвиженскому.
Дача в похожем стиле у семьи Дегальцевых. По словам ее хозяина Валерия, сосед вдохновлялся их проектом.
— Мой отец Гаврила Андреевич Дегальцев работал проректором в НИИГАИКе (теперь Геодезическая академия. — Прим. ред.). Он строитель, всё это по его чертежу сделано. Когда он строил, говорил: «Это всё не для тебя, это для внучек». Сейчас это всё дочерино. Он целую тетрадь исчертил, а я только помогал строить. Из меня строитель такой — только принести, подать, подержать. А это всё он сам, — гордится работой отца Валерий Дегальцев.
Рядом с СНТ «Геодезист» есть живописный остров. Местные дачники говорят, что по воде до него можно дойти пешком, правда, придется идти в воде по пояс или грудь.
Земли и дома, тем более хорошие, продаются здесь нечасто.
— Есть в продаже дом за 900 тысяч из хорошего бруса, но, мне кажется, дорого, — рассуждает местный дачник Михаил Моисеев. — Очень хорошее место, замечательная природа, но добираться на электричке час, а еще полчаса нужно пройтись пешком.
Еще один очень необычный дом построили на улице Соколова в СНТ «Строитель» ближе к деревянному мосту (в этом районе два СНТ «Строитель»). По словам соседей, раньше тут жила бабушка, которая высаживала цветы, и все этот дом фотографировали за красоту. Сейчас кажется, что он заброшен, но, как рассказал живущий рядом Олег Викторович, в этом сезоне его снимают в аренду и собираются купить.
К сожалению, узнать историю этой дачи не удалось — никого не было дома.
Следующий домик напоминает жилье хоббитов. За ним — дача Олега Викторовича, бывшего кандидата в мэры Новосибирска, артиста театра и руководителя фонда по сохранению памятника архитектуры «Дом с часами». Он рассказал, что в СНТ «Строитель», основанном в 1959 году, давали участки сотрудникам «Сибстрина» (НИСИ им. Куйбышева), а улицу Соколова назвали в честь первого председателя.
Дачи, у которых верхний этаж похож на еще один домик, — типовой проект в Шелковичихе. Но за счет цвета, украшений и разной степени заботы своих хозяев они обретают индивидуальность.
Дома с отдельным входом на второй этаж через балкон встречаются реже.
Кто-то придает индивидуальность своим домам цветом и формой, а кто-то — арт-объектами. Мимо ярких бочек-миньонов трудно пройти без улыбки.
Хозяйка следующего старого дома с нетиповой архитектурой Ольга рассказала, что дачу строил ее папа, который работал в картографической организации. Даче примерно 50 лет, и сперва Ольга жила тут в палатке.
— Знаете, из чего строил мой папа? Сносили дома на улице Крылова около Центрального рынка, и там он подбирал бревнышки, из забора делали пол, возле магазина «1000 мелочей» собирал деревянные ящички. Раз ящичек принесет, два принесет, потом расколачивал, в рюкзачок запихнет и на дачку чешет. И вот так — по дощечке, по дощечке, как в той сказке. Потом их немного обрабатывал и елочкой выстраивал, отделывал. А потом уже ребята решили немного отделать реечкой, — описывает процесс строительства Ольга.
Некоторые люди необычно оформляют свои бани. Как рассказал Александр Годик, грабли он сделал сам.
— Сосед отдал коромысло, а мы любители старины и решили в таком стиле украшать, — объяснил Александр Годик.
В Шелковичихе есть несколько красивых резных домов. Следующую дачу, на улице Сибирской, украсили совой.
— Необычную резьбу сделал Евгений Леонидович Раевский, мой двоюродный дедушка, который уже умер, — делится историей хозяин дачи. — Он этим занялся, когда на пенсию пошел. Он не только этот дом строил, он тут в округе много построил, хотя не был строителем — любителем. Он тут жил лет 35, наверное, не выезжая. Зимой в мастерской заготовки делал — окна, двери, рейку вставлял, а когда сезон приходил, строил. Его основная профессия — технолог или инженер в Краснообских тепловых сетях.
Этот деревянный дом украшал резьбой крановщик. Как рассказал хозяин дачи Андрей, дом делал его папа Николай Николаевич Зыков, и это было его увлечение, как и чеканка. Николай Зыков сейчас на пенсии и живет в другом коттедже.
— По мере возможности я помогал. Папа строил всю жизнь эту красоту. Самоучка. Соседи нечасто спрашивают про резьбу, но как-то приезжало телевидение, снимало ягоды с кулак размером — мама выращивала. А мы запустили тут всё, — смеется Андрей Зыков.
Мимо следующего дома не может пройти спокойно ни один ребенок. Вера Ухалкина разрисовала его для своей самой младшей внучки Кати, всего их у нее четверо. Женщина никогда не умела рисовать, а с рождением внучки начала учиться по книжкам по просьбе дочери.
— Рисунки нарисовала, потом переносила. Не за один, конечно, сезон. Вечерами в сентябре. Тяжело было, высоко надо вставать, а я высоты боюсь. Зять сделал какой-то навес, чтобы вставать. Умение рисовать постепенно ко мне пришло, но я срисовываю. У меня отец очень хорошо рисовал. Он даже вырезал деревянные куклы и лошадей. Если бы я в другое время родилась, может быть, я бы и пошла в художники, может быть, у меня это развито бы было, — говорит Вера Ухалкина.
По словам хозяйки разрисованной дачи, на стенах собраны персонажи из разных сказок. Тут есть и Винни Пух, и бабушка-уж, и слоненок, и лебеди, и попугай.
Недалеко от домика принцессы есть свой домик у капитана.
Необычный резной дом спрятался в дачном обществе «Дружба» между станциями Шелковичиха и Совхозная. Кому-то он напоминает деревянные дома в Грузии, а кому-то — итальянские лоджии.
Создатель этой дачи украшал ее 20 лет — для этого он вставал в 5 утра. Об этом нам рассказывала хозяйка, Ольга Мироненко: дом строил ее дедушка, Николай Данилович Бельков, который умер 1 февраля 1989 года. Он окончил Новосибирский электротехнический институт (НГТУ НЭТИ) и был инженером-конструктором.
Историю необычного резного дома в деталях вы можете узнать из этого фоторепортажа.
На каких еще дачах мы побывали
1. Дачники целиком захватили остров Кудряш: участки здесь продают сразу с лодками, потому что иначе на них не попасть.
2. Направление Обкомовских дач — одно из самых дорогих и самых престижных еще с начала прошлого века.
3. Курортные дачи нашлись в Голубом Заливе: раньше здесь царили базы отдыха, а теперь на пляже отдыхают местные дачники.
4. Прогуляйтесь с нами по обществу вертолетчиков, где выращивают 40 сортов винограда, а туалеты — из носов самолетов. Здесь разделяют мусор, пользуются солнечными батареями и создают необычные арт-объекты.