В Новосибирске продают ТЦ «Квадрат» за 130 миллионов — торговый центр открыли в начале года

В Новосибирске продают ТЦ «Квадрат», который находится на Кропоткина, 203. На сайте «Авито» указана цена в 130 миллионов рублей. Торговый центр открылся в начале 2022 года.

Как указано в объявлении, в ТЦ арендаторами выступает «Лента» и «Фармокопейка». Также внутри продают фрукты и игрушки. ТЦ расположен возле остановки транспорта и пешеходного перехода. С «Лентой» у ТЦ «Квадрат» договор аренды на 10 лет, с «Фармокопейкой» — на 5 лет.