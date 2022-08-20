В Новосибирске продают ТЦ «Квадрат» за 130 миллионов — торговый центр открыли в начале года
В прошлом году жители обвиняли ТЦ за вырубку аллеи для парковки
В Новосибирске продают ТЦ «Квадрат», который находится на Кропоткина, 203. На сайте «Авито» указана цена в 130 миллионов рублей. Торговый центр открылся в начале 2022 года.
Как указано в объявлении, в ТЦ арендаторами выступает «Лента» и «Фармокопейка». Также внутри продают фрукты и игрушки. ТЦ расположен возле остановки транспорта и пешеходного перехода. С «Лентой» у ТЦ «Квадрат» договор аренды на 10 лет, с «Фармокопейкой» — на 5 лет.
— С остальными арендаторами договоры на 11 месяцев. Коммунальные и эксплуатационные оплачивает арендатор, — уточнили в объявлении.
Общая площадь ТЦ — 698 кв. м, высота потолков 5 метров. В объявлении отмечают, что ремонт и коммуникации новые. Также у здания построена парковка на 100 машин. Как обещает продавец, ТЦ окупится за 10 лет. Продажей, как и ранее арендой, занимается агентство LOKS.
По телефону, указанному в 2ГИС, нам ответил управляющий Константин. Он подтвердил факт продажи. Причиной продажи Константин назвал «просто бизнес».
Ранее мы писали про ТЦ «Квадрат», который построили на месте бывшего автосалона. До 2007 года это был дилерский центр LADA, а затем его купила ГК «СОК». Позднее площадь занял автосалон VIP-Service, который в августе 2021 года переехал на Мочищенское шоссе.
В конце декабря 2021 года напротив ТЦ «Квадрат» вырубили аллею. Жители связали вырубку с открытием торгового центра. После публикации жалоб жителей мэр заявил о начале расследования.