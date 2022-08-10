Теперь не вернуть? Власти усложнили жизнь тем, чей супруг тайком продал квартиру

По словам члена Ассоциации юристов России Дмитрия Уварова, срок давности для возможности оспорить сделку — 1 год с момента, когда выяснилось, что права одного из супругов нарушены.

— Договор признавался недействительным, если истец доказывал, что в ходе сделки его права на квартиру не были учтены или были нарушены, — добавил Дмитрий Уваров.

В чем же суть этих изменений? Как объяснил Денис Валдеев, до их появления суды при оспаривании сделки принимали следующее решение: покупатель возвращал квартиру, а недобросовестный супруг — деньги. Но по факту денег на руках у супруга уже могло не быть, поэтому покупатель квартиры оставался лишь с решением суда (и без возможности вернуть деньги). Сейчас же после принятия нового закона сделку можно аннулировать лишь в том случае, если покупатель знал о том, что она заключается не по правилам.