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Обзор

Топ-5 дешевых дач у Новосибирска: смотрим, что можно купить за 500 тысяч (есть варианты у леса и реки)

Мы нашли варианты в Раздольном, Новолуговом, Барышево и Каменке

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Цены на доступные дачи стартуют с отметки в 400 тысяч рублей. НГС нашел пять таких вариантов

Цены на доступные дачи стартуют с отметки в 400 тысяч рублей. НГС нашел пять таких вариантов

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Пусть дачный сезон в разгаре, а лето и вовсе перевалило за экватор, мы продолжаем тему дачного отдыха. На этот раз от недешевых загородных домиков с видом на речку перейдем к вариантам попроще. Здесь вы не найдете обустроенных участков, солидных коттеджей с террасами и балкончиками, вместо всего этого — грядки, цветники и скромные домишки из шпал. Показываем, как выглядят самые доступные варианты дач с заманчивым ценником до 500 тысяч рублей (правда, в ремонт и строительство придется вложиться еще).

Дача в Раздольном для хозяев, которые любят строительные и огородные работы (400 тысяч)


Один из самых доступных вариантов этой подборки располагается в Раздольном, в СНТ «Звездочка». К домику из шпал 1985 года постройки прилагается также баня (что редкость для дешевых дач), летняя кухня и почти новый туалет — его, если верить продавцу, построили в 2019 году.

— «Звезда, не звезда, но жизнь сейчас такова, шо под рукой надо всегда иметь свой огородик». Итак, дача ищет заботливых хозяев, которые любят строительные и огородные работы. А здесь есть, где развернуться! — говорится в объявлении, где и приводится цитата неуказанного автора (орфография сохранена).

Дом из шпал построили еще в 1985 году

Дом из шпал построили еще в 1985 году

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Поэтому он нуждается в ремонте

Поэтому он нуждается в ремонте

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А так выглядит участок с деревянными грядками

А так выглядит участок с деревянными грядками

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Вода на дачу подается круглосуточно

Вода на дачу подается круглосуточно

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Будущим хозяевам также оставляют металлический парник, кусты смородины, калины и яблони.

Дачу продают с мая этого года, и за три месяца она серьезно сбросила в цене — с 600 до 400 тысяч рублей.

Большой участок и малюсенький домик в Новокаменке — 400 тысяч


Еще один доступный вариант — это дача в Новокаменке, в 15 минутах ходьбы от станции «Барлак».

— В продаже участок 12 соток. На участке маленький домик 12 квадратных метров для отдыха. Есть металлический бункер для хранения садового инвентаря. На участке залиты сваи из бетона под домик (4 х 7,5 метра) и баню (2 х 5). Также имеется каркас теплицы. На участок подведена вода, — описывает дачу продавец.

На участке должно было начаться строительство — для этого тут забили сваи

На участке должно было начаться строительство — для этого тут забили сваи

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Дачу продают с теплицей

Дачу продают с теплицей

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Где-то недалеко от домика располагается озеро, где можно купаться и рыбачить

Где-то недалеко от домика располагается озеро, где можно купаться и рыбачить

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Главная ее особенность — участок располагается под наклоном. Но в этом, как говорится в объявлении, есть даже свой плюс — наклон «не даст застаиваться талой воде».

Дачу продают с мягкой мебелью, ее цена — 400 тысяч рублей.

Домик с печкой, верандой и завалившимся забором за 430 тысяч рублей


Вариант подороже находится недалеко от Барышево, в СНТ «Спутник». Как пишет продавец в описании дачи, до ближайшей станции «Крахаль» 20–25 минут пешком. Зато рядом есть лес и река.

— На участке 4,2 сотки расположен двухэтажный дом с верандой (4 комнаты, 8 спальных мест) с печным отоплением. Баня, погреб, теплица, туалет, посадки: ранетка, малина, клубника, смородина. Уже посажены грядки (чеснок, морковка, лук), — указано в объявлении.

Дачу продают вместе со всеми посадками

Дачу продают вместе со всеми посадками

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Домику 32 года, он занимает 60 квадратов

Домику 32 года, он занимает 60 квадратов

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Немного дачных интерьеров

Немного дачных интерьеров

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Небольшой участок с баней и теплицей

Небольшой участок с баней и теплицей

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Правда, постройки по большей части требуют ремонта и строительства, в том числе забор и теплица.

Дачу продают с апреля, тогда она стоила 450 тысяч рублей (сейчас — 430).

Дача в бору с ухоженным участком недалеко от Пашино (450 тысяч рублей)


По Краснояровскому шоссе, в СНТ «Заря-1», располагается четвертый вариант этой подборки — дача со скромным домиком и баней на участке в 8 соток. Описание объекта довольно скудное, из него лишь понятно, что дача располагается в сосново-березовом бору и имеет ухоженный участок.

— Домик и баня подлежат ремонту, имеется летняя кухня. На участке фруктовые деревья, «виктория», шикарный цветник, — кратко говорится в объявлении.

Дача и баня, как признается продавец, нуждаются в ремонте

Дача и баня, как признается продавец, нуждаются в ремонте

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Внутри по-дачному уютно

Внутри по-дачному уютно

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А вот участок с посадками, за которыми тут тщательно следят

А вот участок с посадками, за которыми тут тщательно следят

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Дачу продают с начала лета: первоначальная цена в 500 тысяч стала меньше — теперь за домик с участком просят 450 тысяч рублей.

Дача на первой береговой линии Ини за 450 тысяч рублей


Еще одну дачу за 450 тысяч рублей продают в СНТ «Наука», недалеко от станции «Издревая». Как указывает продавец, торга за вариант нет и не предвидится, поскольку подчеркивает: «цена — подарок».

Дачу на первом берегу Ини продают в СНТ «Наука» (недалеко от Новолугового)

Дачу на первом берегу Ини продают в СНТ «Наука» (недалеко от Новолугового)

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О посадках в объявлении ничего не говорится, зато подчеркивается: участок ровный и сухой несмотря на то, что вода рядом

О посадках в объявлении ничего не говорится, зато подчеркивается: участок ровный и сухой несмотря на то, что вода рядом

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Кроме первой береговой линии и вида на Иню, покупатели получают еще крепкий двухэтажный домик с печкой (построен в 1997 году), баню и круглосуточную подачу поливочной воды.

Дом выставили на продажу в мае, и, судя по тому, что объявление регулярно обновляется, предложение всё еще актуально.

Этим летом мы заглянули в дачные общества рядом с речкой Издревой (СНТ «Наука» там тоже есть) — посмотрите, какие резные домики и интересные дачи мы там обнаружили.

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недвижимостьдачи в Новосибирске
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