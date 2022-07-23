Топ-5 дешевых дач у Новосибирска: смотрим, что можно купить за 500 тысяч (есть варианты у леса и реки)

Дача в Раздольном для хозяев, которые любят строительные и огородные работы (400 тысяч)

Один из самых доступных вариантов этой подборки располагается в Раздольном, в СНТ «Звездочка». К домику из шпал 1985 года постройки прилагается также баня (что редкость для дешевых дач), летняя кухня и почти новый туалет — его, если верить продавцу, построили в 2019 году.



— «Звезда, не звезда, но жизнь сейчас такова, шо под рукой надо всегда иметь свой огородик». Итак, дача ищет заботливых хозяев, которые любят строительные и огородные работы. А здесь есть, где развернуться! — говорится в объявлении, где и приводится цитата неуказанного автора (орфография сохранена).